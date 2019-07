A Közlekedési Munkástanácsok Szövetsége (KMSZ) szerint 2020-ban legalább 15 százalékos béremelésre van szükség a Volánnál. Ez azt is jelenti, hogy a szövetség elfogadhatatlannak tartja a költségvetési törvényben lévő 8,5 százalékos átlagkereset-fejlesztési szándékot.

A KMSZ szerint a magyar gazdaság állapota és a munkáltatókat sújtó adóterhek mérséklődése lehetővé teszik a merészebb béremelést. Kiemelték még, hogy további bérnövelésre sarkallhat a 2020-ra már beharangozott 8-8 százalékos minimálbér és garantált bérminimum-emelés.

Arra is figyelmeztetnek, hogy 2020-ban olyan munkaerő-elvándorlás következhet be mind a buszvezetők, mind a karbantartók körében, ami veszélyezteti a folyamatos szolgáltatást. Már így is egyre gyakoribb a járatkimaradás és ez erőteljesen fokozódhat egy szerényebb bérfejlesztés okozta drámai létszámcsökkenés hatására.

A szövetség nem veti el a több évre szóló bérmegállapodást, ám közleményében hangsúlyozza, hogy az éves béremelési tételeknek harmonizálni kell egymással, aránytalanul alacsonyabb bért megállapítani valamely évben káros hatású.

A KMSZ bérfejlesztési igényével megkeresi a vagyon kezelésért felelős minisztert, a munkaadói oldal vezetőit és a társszakszervezetekkel közösen kezdeményezni fogja a bértárgyalások időbeni megkezdését.