[{"available":true,"c_guid":"abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","shortLead":"Úgy tűnik, fordulat történt a Győzike-show névadójának adócsalási ügyében.","id":"20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=abb608f3-2ee5-4617-8e00-d224a63fba7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01f98c2d-6909-42e5-bf49-974170961e81","keywords":null,"link":"/elet/20190710_A_NAV_szerint_nem_csalt_adot_Gaspar_Gyozo","timestamp":"2019. július. 10. 10:37","title":"A NAV szerint nem csalt adót Gáspár Győző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094328bd-d9ae-44cf-b206-71ec8b389453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ross Perot 89 évesen, leukémia miatt halt meg. ","shortLead":"Ross Perot 89 évesen, leukémia miatt halt meg. ","id":"20190709_Leukemiaban_halt_meg_Ross_Perot_volt_amerikai_elnokjelolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=094328bd-d9ae-44cf-b206-71ec8b389453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfa5cd6-e016-4411-be1c-a58e353cc0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Leukemiaban_halt_meg_Ross_Perot_volt_amerikai_elnokjelolt","timestamp":"2019. július. 09. 18:46","title":"Meghalt Ross Perot, az egyik legsikeresebb független amerikai elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"\"Nagy-Britannia gazdasága nyitott. A kínai befektetések jól jönnének a Brexit után\" – hangsúlyozta Philip Hammond pénzügyminiszter, aki Hu Csunhua miniszterelnök-helyettes tárgyalópartnere volt Londonban. ","shortLead":"\"Nagy-Britannia gazdasága nyitott. A kínai befektetések jól jönnének a Brexit után\" – hangsúlyozta Philip Hammond...","id":"20190710_Kina_fele_nyitnanak_a_britek_a_Brexit_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7773d7d-6500-46e8-b74a-902be98cd96b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef4e6665-b27b-42f3-88f2-85813520b930","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Kina_fele_nyitnanak_a_britek_a_Brexit_utan","timestamp":"2019. július. 10. 12:06","title":"Kína felé nyitnának a britek a Brexit után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A gyermek egy működő fűrészgép közelébe került, míg a férfi tett-vett a tanyán.","shortLead":"A gyermek egy működő fűrészgép közelébe került, míg a férfi tett-vett a tanyán.","id":"20190709_Vadat_emeltek_az_apa_ellen_akinek_figyelmetlensege_miatt_amputalni_kellett_egyik_gyereke_labat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d28b5d6e-a490-430d-a55b-7be1fd2ceeaa","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Vadat_emeltek_az_apa_ellen_akinek_figyelmetlensege_miatt_amputalni_kellett_egyik_gyereke_labat","timestamp":"2019. július. 09. 08:54","title":"Vádat emeltek az apa ellen, akinek figyelmetlensége miatt amputálni kellett egyik gyereke lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ee76311-0b76-458d-bad7-ac077d490b3e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy budapesti férfit próbáltak ellenőrizni Siófokon, de a férfi megpróbált elmenekülni, végül még kábítószert is találtak nála. ","shortLead":"Egy budapesti férfit próbáltak ellenőrizni Siófokon, de a férfi megpróbált elmenekülni, végül még kábítószert is...","id":"20190709_Nem_allt_meg_a_felszolitasra_elsodorta_az_ellenort_a_taxis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee76311-0b76-458d-bad7-ac077d490b3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b5df12a-fea3-4171-81a6-1500ff339d0c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_Nem_allt_meg_a_felszolitasra_elsodorta_az_ellenort_a_taxis","timestamp":"2019. július. 09. 14:05","title":"Nem állt meg a felszólításra, elsodorta az ellenőrt a taxis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pert nyert a TASZ az Origóval szemben.","shortLead":"Pert nyert a TASZ az Origóval szemben.","id":"20190709_Tobb_szazezer_forintot_fizethet_az_Origo_ket_tuntetonek_a_jo_hirnevuk_megsertese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=327e4b7f-e8f9-4020-8adc-b004c101ab08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e64ae5-3c50-4050-ab09-49b4adb4ff5b","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tobb_szazezer_forintot_fizethet_az_Origo_ket_tuntetonek_a_jo_hirnevuk_megsertese_miatt","timestamp":"2019. július. 09. 11:02","title":"Több százezer forintot fizethet az Origo két tüntetőnek a jó hírnevük megsértése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2013c1f4-1553-47ea-b938-329956191188","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Katasztrófafilmbe illő felvételeket rögzítettek a strandokra eredetileg pihenni érkezők, akik viszont gyakorlatilag az életüket kellett, hogy mentsék.","shortLead":"Katasztrófafilmbe illő felvételeket rögzítettek a strandokra eredetileg pihenni érkezők, akik viszont gyakorlatilag...","id":"20190710_Az_olasz_adriai_tengerparton_vegigsoport_a_vilagvege","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2013c1f4-1553-47ea-b938-329956191188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17cae853-9670-426f-84d2-430ccb044931","keywords":null,"link":"/vilag/20190710_Az_olasz_adriai_tengerparton_vegigsoport_a_vilagvege","timestamp":"2019. július. 10. 11:49","title":"Az olasz adriai tengerparton végigsöpört a világvége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Bertalan MSZP-s politikus hívta egykor fideszes gázmutyinak és gázlopásnak a MET nevű cég 2011-15 közötti gázmachinációit. A cég perelt, a Kúria most kimondta, jogalap nélkül: el kell tűrnie a véleményeket, és a lopás szó használata sem volt alaptalan.","shortLead":"Tóth Bertalan MSZP-s politikus hívta egykor fideszes gázmutyinak és gázlopásnak a MET nevű cég 2011-15 közötti...","id":"20190708_A_Kuria_szerint_is_szabad_fideszes_gazmutyinak_nevezni_a_MET_egykori_ugyleteit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5aa0431-b008-4327-a277-1f1bdefe9c6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a438657c-7b1e-4142-8c25-1dc429b6a3cc","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_A_Kuria_szerint_is_szabad_fideszes_gazmutyinak_nevezni_a_MET_egykori_ugyleteit","timestamp":"2019. július. 08. 17:58","title":"A Kúria szerint is szabad fideszes gázmutyinak nevezni a MET egykori ügyleteit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]