[{"available":true,"c_guid":"310d9112-3e25-4398-91e7-444bdeb4a64e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A parti őrség összesen 17 ezer kiló kábítószert foglalt le. ","shortLead":"A parti őrség összesen 17 ezer kiló kábítószert foglalt le. ","id":"20190712_Ugy_ugrott_at_a_katona_a_tengeralattjarora_mint_a_vonatrablo_a_ozdony_tetejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=310d9112-3e25-4398-91e7-444bdeb4a64e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53b4a9f7-47a1-4e48-a22f-97d02a178a75","keywords":null,"link":"/vilag/20190712_Ugy_ugrott_at_a_katona_a_tengeralattjarora_mint_a_vonatrablo_a_ozdony_tetejere","timestamp":"2019. július. 12. 15:17","title":"Úgy ugrott át a katona a tengeralattjáróra, mint a vonatrabló a mozdony tetejére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben – mondta Brüsszelről a miniszterelnök péntek reggeli rádióinterjújában. Beszélt a kommunizmusról is, a DK-s Dobrev Klára juttatta ezt eszébe. Kiderült, milyen országot építene Orbán. Hitelfelvétel helyett azt szeretné, ha Magyarország tudna hiteleket nyújtani másoknak.","shortLead":"Elfogadható megoldást sikerült kialakítani, de ne dobáljuk még a kalapunkat az égre örömünkben – mondta Brüsszelről...","id":"20190712_Orban_Nagy_ambicioim_vannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e073785c-af57-4641-b751-dbddc64f8f2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"805a644d-8f3a-4b35-b266-42a15582acfd","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Orban_Nagy_ambicioim_vannak","timestamp":"2019. július. 12. 07:59","title":"Orbán: Nagy ambícióim vannak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","id":"20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3a65e-3b93-4452-b200-ed086944a438","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","timestamp":"2019. július. 11. 08:40","title":"Lebontották a MOM Sportnál kiégett fabódét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23 millió forint a kikiáltási ára egy ritka Nike-cipőnek, aminek olyan a talplenyomata, mint a Holdra szálló asztronautáké. Marty McFly önbefűző cipőjének másolata 17 millió forint körüli dollárért kelhet el.","shortLead":"23 millió forint a kikiáltási ára egy ritka Nike-cipőnek, aminek olyan a talplenyomata, mint a Holdra szálló...","id":"20190712_17_millio_forintra_taksaljak_a_Vissza_a_jovobefele_onbefuzo_cipo_replikajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d886121-335d-46fa-aa5e-80a8000fbf53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9167117d-cd19-4659-9523-5b5a1c33338a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190712_17_millio_forintra_taksaljak_a_Vissza_a_jovobefele_onbefuzo_cipo_replikajat","timestamp":"2019. július. 12. 15:41","title":"17 millió forintra taksálják a Vissza a jövőbe-féle önbefűző cipő replikáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22e3ee9c-02dd-4b4a-b204-240185a0e807","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Attól, hogy megszabadul egy nem használt alkalmazástól, a programmal összekapcsolt fiók továbbra is aktív marad. Ez pedig nem jó, főleg, ha a szervert időközben valamilyen támadás éri.","shortLead":"Attól, hogy megszabadul egy nem használt alkalmazástól, a programmal összekapcsolt fiók továbbra is aktív marad...","id":"20190710_nem_hasznalt_alkalmazas_torlese_szemelyes_adatok_vedelme_visszaeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22e3ee9c-02dd-4b4a-b204-240185a0e807&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16fde273-2510-4e84-9b25-cae936afe47b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_nem_hasznalt_alkalmazas_torlese_szemelyes_adatok_vedelme_visszaeles","timestamp":"2019. július. 10. 20:03","title":"Nem biztos, hogy jót tesz vele, ha csak letörli a nem használt alkalmazásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét törvénytelenül tagadták meg egy magyar családtól, hogy Kanadába repülhessen. Elégtételért küzdenek, miközben az ombudsmani hivatal szerint más városokban is történtek jogsértésgyanús esetek, amikor utasokat azért nem engedhettek fel egy repülőre, mert cigányok.\r

\r

","shortLead":"Már az ENSZ és az Európai Tanács asztalán vannak azok a dokumentumok, amelyek azt igazolhatják, hogy áprilisban ismét...","id":"20190710_kanadaba_repulo_magyar_romak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3af56270-0082-4ec2-9c80-491a67f4a62e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98ef4bc0-7cf1-47dd-8748-9a8a904f4502","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_kanadaba_repulo_magyar_romak","timestamp":"2019. július. 10. 17:40","title":"Külföldön is kiállítják a sorból a Kanadába repülő magyar romákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Százhúsz embernek kellett elhagynia egy áruházat, ami mellett papírok gyulladtak ki egy gépben.","shortLead":"Százhúsz embernek kellett elhagynia egy áruházat, ami mellett papírok gyulladtak ki egy gépben.","id":"20190711_Fust_miatt_uritettek_ki_egy_boltot_Szantodon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a7103248-b345-40e0-b642-771ccf469b69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f6d161-04f4-43b6-9997-ec62e2bc53bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Fust_miatt_uritettek_ki_egy_boltot_Szantodon","timestamp":"2019. július. 11. 16:30","title":"Füst miatt ürítettek ki egy boltot Szántódon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kénytelenek lesznek telepíteni a Windows 10 operációs rendszer májusi nagy frissítését az otthoni felhasználók, ellenkező esetben ugyanis a későbbiekben nem küldi majd el nekik a biztonsági réseket betömő javításokat a Microsoft.","shortLead":"Kénytelenek lesznek telepíteni a Windows 10 operációs rendszer májusi nagy frissítését az otthoni felhasználók...","id":"20190711_windows_10_frissites_1803_tamogatas_lejar_1903_2019_november","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e72f67ce-631c-482e-9b18-48ba01fcc974&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a21df6c4-60e2-475a-8d74-9a61e8c50584","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_windows_10_frissites_1803_tamogatas_lejar_1903_2019_november","timestamp":"2019. július. 11. 09:03","title":"Muszáj lesz frissítenie a gépén a Windowst, ha jót akar magának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]