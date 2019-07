Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Üzletemberek kapcsolatépítő partiján mosolygott a kamerákba az elítélt macedón exminiszterelnök.","shortLead":"Üzletemberek kapcsolatépítő partiján mosolygott a kamerákba az elítélt macedón exminiszterelnök.","id":"20190711_Az_Europa_Hajon_bulizott_Nikola_Gruevszki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9de402a3-af78-4f31-a1d1-b62e715d1916&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a57227d-9985-48df-9301-b5b5c8b238eb","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Az_Europa_Hajon_bulizott_Nikola_Gruevszki","timestamp":"2019. július. 11. 21:41","title":"Az Európa Hajón bulizott Nikola Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","shortLead":"A tüzet feltehetően robbanás okozta.","id":"20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb99582f-04cb-4e35-8fee-9108ea6cd956&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f26803e-3613-4328-b729-85a13279c03f","keywords":null,"link":"/vilag/20190711_tuz_hoeromu_moszkva_robbanas","timestamp":"2019. július. 11. 11:19","title":"Hatalmas tűz ütött ki egy Moszkva melletti hőerőműben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08ed931f-f9a8-465d-bea3-7ad579ec67ee","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pornográf tartalmával súlyosan károsíthatta a kiskorúak fejlődését az RTL II. Közben egy dél-koreai idegenvezető állítja, közvetlen közelről, a partról nézte végig a tragédiát, amelyben – mint később kiderült – 26 honfitársa veszett oda. A Hableány kapitányától és matrózától ma vesznek végső búcsút kollégáik. 