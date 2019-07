Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Százkilós szovjet gránát lapult meg a talajban, pótlóbuszokon lehet odébb óvakodni.","shortLead":"Százkilós szovjet gránát lapult meg a talajban, pótlóbuszokon lehet odébb óvakodni.","id":"20190713_Bombat_szeliditenek_Rakospalotan_lezartak_a_vasutallomast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=56e4011a-9b0e-454c-8b39-ddbbbbb71248&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"233d8fa3-bf4a-469b-965e-a00d64c753ac","keywords":null,"link":"/itthon/20190713_Bombat_szeliditenek_Rakospalotan_lezartak_a_vasutallomast","timestamp":"2019. július. 13. 10:22","title":"Bombát szelídítenek Rákospalotán, lezárták a vasútállomást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy albán-amerikai tengeri régészeti kutatócsoport tagjai találtak rájuk Albánia partjainál. Ez lehet a legősibb lelet, amelyet a Jón-tenger albán partjainál találtak. ","shortLead":"Egy albán-amerikai tengeri régészeti kutatócsoport tagjai találtak rájuk Albánia partjainál. Ez lehet a legősibb lelet...","id":"20190712_jon_tenger_amfora_lelet_kutatok_regeszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc19091c-e8d4-40ec-8892-33a778822539&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90533a6c-73b9-4a94-a9de-4f9d1774e2cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_jon_tenger_amfora_lelet_kutatok_regeszet","timestamp":"2019. július. 12. 21:03","title":"2500 éves amforákra bukkantak a Jón-tengerben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","shortLead":"Egy személyi döntéshez is választóik tanácsát kérik.","id":"20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=145ee9bc-aa9e-491a-87f9-d5472b0d1768&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15d28baf-07d5-4d30-9dcd-969f376c5288","keywords":null,"link":"/itthon/20190714_A_Demokratikus_Koalicio_foltalalta_a_Nemzeti_Konzultaciot","timestamp":"2019. július. 14. 17:30","title":"A Demokratikus Koalíció föltalálta a Nemzeti Konzultációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a99f7a-532a-4cd3-a27b-b7654b6ec168","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több tízezren áram nélkül várják a csapást.","shortLead":"Több tízezren áram nélkül várják a csapást.","id":"20190713_Mar_ostromolja_a_partokat_a_Barry_hurrikan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7a99f7a-532a-4cd3-a27b-b7654b6ec168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1943f4-3e88-481d-a8ff-df0b69ad4954","keywords":null,"link":"/vilag/20190713_Mar_ostromolja_a_partokat_a_Barry_hurrikan","timestamp":"2019. július. 13. 15:53","title":"Már ostromolja a partokat a Barry hurrikán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok viszont már elfogadják, a bitcoin tulajdonosok száma világszerte ötven millió körül jár, a kriptopénz piac egésze dinamikusan fejlődik. Ráadásul közel két év pangás után az árfolyam ismét emelkedik, június végén már a tízezer dolláros, lélektani határt is újra átlépte. A kriptopénzek, és a blokklánc technológia térnyerése mára megállíthatatlanná vált, ezért érdemes megismerkednünk a jelenséggel. A hvg.hu tízrészes kriptovaluta-sorozatának első cikkét olvashatják.","shortLead":"2009-es megjelenése óta a bitcoinnak még nem sikerült betörnie a mindennapokba, tömegközlekedési, és más nagyvállalatok...","id":"20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d2224983-a927-4959-adf5-c43c5d6ec323&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd9a2ea7-07db-42e1-ab2f-14c0e680d0f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190714_400_000_000_dollarnyi_bitcoin_tranzakcio_kevesebb_mint_700_forint_koltseggel","timestamp":"2019. július. 14. 10:00","title":"400 millió dollárnyi bitcoin tranzakció kevesebb, mint 700 forint költséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0305041-34d1-4506-94e9-210092ab3b12","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Daryl Impey sikeres szökés végén nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap, amelyen az összetett élcsoportja nem változott.","shortLead":"Daryl Impey sikeres szökés végén nyerte a Tour de France országúti kerékpáros körverseny kilencedik szakaszát vasárnap...","id":"20190714_Tour_de_France__Impey_szokesbol_nyert_valtozatlan_elcsoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0305041-34d1-4506-94e9-210092ab3b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ae7a1bb-5a64-4498-b756-ea81cdc68409","keywords":null,"link":"/sport/20190714_Tour_de_France__Impey_szokesbol_nyert_valtozatlan_elcsoport","timestamp":"2019. július. 14. 19:25","title":"Tour de France - Impey szökésből nyert, változatlan élcsoport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"334b12a3-534b-47c2-8f41-910ea581e234","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Magyar Táncművészek Szövetsége szerint nekik nincs sok dolguk a Nemzeti Táncszínház ellehetetlenítésével kapcsolatban.","shortLead":"A Magyar Táncművészek Szövetsége szerint nekik nincs sok dolguk a Nemzeti Táncszínház ellehetetlenítésével kapcsolatban.","id":"20190713_Magara_hagyott_Tancszinhaz__sunnyogo_erdekvedok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=334b12a3-534b-47c2-8f41-910ea581e234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99085ca1-db15-405e-a2ce-96eccc9cb6dc","keywords":null,"link":"/elet/20190713_Magara_hagyott_Tancszinhaz__sunnyogo_erdekvedok","timestamp":"2019. július. 13. 20:35","title":"Magára hagyott Táncszínház - érdektelen érdekvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mit reggelizik, kivel ebédel, hogyan hárítja el a HVG kérdéseit – a miniszterelnök nagyot ment ma a közösségi médiában. ","shortLead":"Mit reggelizik, kivel ebédel, hogyan hárítja el a HVG kérdéseit – a miniszterelnök nagyot ment ma a közösségi médiában. ","id":"20190712_Ennyi_mindent_meg_nem_tudott_meg_Orban_Viktorrol_egy_nap_alatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=058c40c4-afca-4b57-afbf-b1de8c24fc8c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7acf51f-496a-428b-82ab-07a56a565d72","keywords":null,"link":"/itthon/20190712_Ennyi_mindent_meg_nem_tudott_meg_Orban_Viktorrol_egy_nap_alatt","timestamp":"2019. július. 12. 21:21","title":"Ennyi mindent még nem tudott meg Orbán Viktorról egy nap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]