[{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","shortLead":"Feszítővágóval avatkoztak be a tűzoltók Balatonföldváron. ","id":"20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ed478e3-a121-4d85-8122-56042fba21c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_kerites_mszs_serules_feszitovago_tuzoltok_balatonfoldvar","timestamp":"2019. július. 16. 22:18","title":"Kerítés szúrta át a combját, a tűzoltóknak kellett levágniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ) elnöke Orbánnal találkozott, szerintük ez kampányolás Brenzovics László mellett. (Tavaly novemberi fotónkon Pavlo Klimkin külügyminiszter (jobbra) találkozik Brenzovics Lászlóval.)","shortLead":"Az ukrán fél a választásba beavatkozásként értékeli például azt, hogy a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség (KMKSZ...","id":"20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c051e1e-be3b-4b8c-9c35-5896f6204ddb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13e266c0-1a4d-421a-9237-873a3f1f6022","keywords":null,"link":"/vilag/20190715_Kijev_azt_uzeni_a_magyar_kormanynak_hogy_ne_avatkozzon_bele_a_valasztasokba","timestamp":"2019. július. 15. 21:52","title":"Kijev azt üzeni a magyar kormánynak, hogy ne avatkozzon bele a választásokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"862e5442-6cf0-4ed4-9030-064edc8bce38","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az első szerelvény már kigördült a dunakeszi járműjavítóból.","shortLead":"Az első szerelvény már kigördült a dunakeszi járműjavítóból.","id":"20190716_Wifi_es_legkondi_is_lesz_az_itthon_kozlekedo_emeletes_vonatokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=862e5442-6cf0-4ed4-9030-064edc8bce38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba85ce5c-6635-4772-9a65-21d11b3e837f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Wifi_es_legkondi_is_lesz_az_itthon_kozlekedo_emeletes_vonatokban","timestamp":"2019. július. 16. 15:30","title":"Wifi és légkondi is lesz az itthon közlekedő emeletes vonatokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Aggódnak. Szerintük egy ilyen drasztikus lépés riasztó precedenst teremtene, aláásva a közös európai értékeket.","shortLead":"Aggódnak. Szerintük egy ilyen drasztikus lépés riasztó precedenst teremtene, aláásva a közös európai értékeket.","id":"20190716_Nemet_osztrak_es_lengyel_rektorok_kerik_vonjak_vissza_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e67caea0-4561-401b-a769-5433ed92d440&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9ae4cce-2594-4e21-8c23-14c7d956fd5e","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Nemet_osztrak_es_lengyel_rektorok_kerik_vonjak_vissza_az_MTA_megcsonkitasarol_szolo_torvenyt","timestamp":"2019. július. 16. 13:49","title":"Német, osztrák és lengyel rektorok kérik, vonják vissza az MTA megcsonkításáról szóló törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ankarának is komoly zsarolási potenciál van a kezében.","shortLead":"Ankarának is komoly zsarolási potenciál van a kezében.","id":"20190717_eu_szankcio_torokorszag_ciprus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cecbdb95-b54c-4d51-8405-f077b03bc6cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_eu_szankcio_torokorszag_ciprus","timestamp":"2019. július. 17. 06:45","title":"Az EU szankciókkal akarja rávenni Törökországot, hogy álljon le a gázfúrásokkal Ciprus vizein","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","shortLead":"Egy biciklis halott fecskéket talált. A rendőrség kinyomozta, hogy ki vétett ellenük.","id":"20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cec0e5b1-1d5d-4d26-b3c6-f3dee4e7a22f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75b00c52-28ec-4589-8559-b9f275dc0188","keywords":null,"link":"/itthon/20190715_Megtalaltak_a_fecskegyilkos_redonyszerelot","timestamp":"2019. július. 15. 15:56","title":"Megtalálták a fecskegyilkos redőnyszerelőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Minden magyar mezőnyjátékos betalált a mérkőzésen. ","shortLead":"Minden magyar mezőnyjátékos betalált a mérkőzésen. ","id":"20190715_Kiutotte_elso_ellenfelet_a_ferfi_vizilabdavalogatott_a_veben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ca8d043-1cfd-40de-ab08-1d74432d8706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2312b532-558e-43cb-bb87-96b6c119237c","keywords":null,"link":"/sport/20190715_Kiutotte_elso_ellenfelet_a_ferfi_vizilabdavalogatott_a_veben","timestamp":"2019. július. 15. 12:36","title":"Kiütötte első ellenfelét a férfi vízilabda-válogatott a vébén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk a sofőrjével.","shortLead":"Szó szerint nagy élmény lehet ebben az autóban utazni, azonban parkolóhely kereséskor nem igazán cserélnénk...","id":"20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0a4e5d6b-04af-4f52-bcf7-ca8eccc46fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3091dcbb-284c-42f4-90b4-f7434139c897","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_ez_a_suv_meg_az_usaban_is_tenyleg_nagynak_szamit","timestamp":"2019. július. 15. 11:21","title":"Ez a SUV még az USA-ban is tényleg nagynak számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]