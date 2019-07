Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket. Nekik és azoknak, akik évtizedeken át feketén, talán éppen náluk dolgoztak, marad a picike nyugdíj, vagy a munka a halálig, a fiatalok külföldre mennek, külföldi vendégmunkásokat meg alig mernek felvenni. A jobb napokat is megélt Bodorszéken jártunk.","shortLead":"A munkaerőhiányt azok sínylik meg a legjobban, akik képtelenek a kisgazdaságukban kitermelni az elfogadható béreket...","id":"20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8d2ba60-e5d7-47cf-a248-79094478fafb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894a6d11-728b-46dc-a1a2-87542512b5c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190715_agrarmunka_mezogazdasag_ostermelok","timestamp":"2019. július. 15. 14:55","title":"Napszámossors az Alföldön: éhbér után tízezres nyugdíj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.","shortLead":"Hétfő óta eltűntként kereste a rendőrség, a Csömöri úti orvosi rendelő mosdójában találtak rá holtan.","id":"20190716_Holtan_talaltak_egy_idos_not_egy_orvosi_rendelo_mosdojaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=83d7378f-ddf2-487f-8b8f-f38f4de98428&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33306991-5f84-4380-b77e-599fda4e0923","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Holtan_talaltak_egy_idos_not_egy_orvosi_rendelo_mosdojaban","timestamp":"2019. július. 16. 10:17","title":"Holtan találtak egy idős nőt egy orvosi rendelő mosdójában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Azt nem tudták megmondani, miért tették.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, miért tették.","id":"20190716_10_eves_fiuk_szedtek_szet_a_nyiregyhazi_KRESZtanpalyat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf0c90dc-da3a-4163-aa4a-d93f7c364147&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fdde931-8062-467e-8356-f9d6770a89d5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190716_10_eves_fiuk_szedtek_szet_a_nyiregyhazi_KRESZtanpalyat","timestamp":"2019. július. 16. 13:40","title":"10 éves fiúk szedték szét a nyíregyházi KRESZ-tanpályát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Mélyreható vizsgálatot indított az Amazon ügyében szerdán az Európai Bizottság annak megállapítására, hogy visszaélhetett-e az oldalán hirdetők adataival az amerikai kereskedőóriás.","shortLead":"Mélyreható vizsgálatot indított az Amazon ügyében szerdán az Európai Bizottság annak megállapítására...","id":"20190717_Most_az_Amazont_vizsgalna_meg_jobban_az_EU","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=966e9bc8-b2a0-42d0-90fa-83b1f2ed1cc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fac0f7b-fc57-4354-a8d9-131b54a03d4f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_Most_az_Amazont_vizsgalna_meg_jobban_az_EU","timestamp":"2019. július. 17. 12:35","title":"Most az Amazont vizsgálná meg jobban az EU","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2862e05-2cbf-4be6-bb68-4467909b789e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Christian Kern felügyelőbizottsági tag lett az RZSD-nél.","shortLead":"Christian Kern felügyelőbizottsági tag lett az RZSD-nél.","id":"20190716_christian_kern_volt_osztrak_kancellar_felugyelobizottsagi_tag_orosz_allami_vasuttarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f2862e05-2cbf-4be6-bb68-4467909b789e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69ba67db-9e04-4e9b-b0ac-1e2c73d067a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_christian_kern_volt_osztrak_kancellar_felugyelobizottsagi_tag_orosz_allami_vasuttarsasag","timestamp":"2019. július. 16. 20:57","title":"Volt osztrák kancellár kapott feladatot az orosz állami vasúttársaságnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha hihetünk a pletykáknak, a 2020-ban érkező okostelefonokba mostaninál is jóval erősebb kamerák kerülhetnek.","shortLead":"Ha hihetünk a pletykáknak, a 2020-ban érkező okostelefonokba mostaninál is jóval erősebb kamerák kerülhetnek.","id":"20190717_okostelefon_kamera_108_megapixeles_szenzor_mobilfotozas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a1da9416-8c7d-4fe1-bdbd-208c068dc5e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9b65e01-f0fc-42e7-97ba-5dfcf7698f9c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_okostelefon_kamera_108_megapixeles_szenzor_mobilfotozas","timestamp":"2019. július. 17. 09:33","title":"108 megapixel elég lesz? Brutális kamerákkal szerelt mobilok jöhetnek jövőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","shortLead":"Bár az új MacBook Air sem csúnya, a sebességet illetően más a kérdés: a 2019-es modellben lévő SSD kevésbé fürge.","id":"20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=789bc6d3-fd85-442e-a412-9eea5e86289d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd8159ef-56e5-4024-8520-b2abc0fd8385","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_apple_macbook_air_2019_ssd_sebesseg","timestamp":"2019. július. 16. 18:03","title":"Jól gondolja meg, befizet-e az új MacBook Airre: lassabb, mint az előző","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","shortLead":"A benzin és a gázolaj nagykereskedelmi árát is emeli a Mol Nyrt.","id":"20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=af53d590-a8f3-4829-8a6c-c106b8e71742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4260af-224f-448c-a228-14960789ab5b","keywords":null,"link":"/cegauto/20190715_uzemanyag_benzin_gazolaj_aremeles_mol","timestamp":"2019. július. 15. 21:13","title":"Szerdán is drágulni fog az üzemanyag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]