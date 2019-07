Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","shortLead":"A felvétel tanúsága szerint az Audi Q8, a BMW X6 és a Mercedes GLE Coupé riválisa abszolút nem szenved erőhiányban.","id":"20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ec34c50a-359e-47e5-8bcf-ef380c62a7fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6817f4-e167-4ddc-9c54-7a6c4c670230","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_video_igy_gyorsul_autopalyan_az_uj_kupe_porsche_cayenne","timestamp":"2019. július. 17. 11:21","title":"Videó: így gyorsul autópályán az új kupé Porsche Cayenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja meg az oroszok által fejlesztett FaceAppot.","shortLead":"Az Egyesült Államok demokrata szenátorai az FBI-t és a Szövetségi Kereskedelmi Bizottságot is felkérték, hogy vizsgálja...","id":"20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35f6ee68-0d2e-480f-b535-8e8f09c2a118&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8885425-a4ca-4184-b3ab-3ad15350747b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190718_faceapp_kepek_letoltese_fbi_szemelyes_adattal_valo_visszaeles","timestamp":"2019. július. 18. 10:33","title":"Az FBI is vizsgálhatja az öregítő slágeralkalmazást, a FaceAppot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","shortLead":"Rengeteg hulladékot hozott magával az árhullám, a szemét a vízlépcsőnél gyűlt össze.","id":"20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dcf333b5-1c4d-4a14-8260-75258a564dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ecf2708-62de-4cdc-8ca4-22010b74d3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_kiskore_tisza_szemetsziget_dronvideo","timestamp":"2019. július. 18. 12:47","title":"Drónnal szálltak az óriási szemétsziget fölé Kiskörénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"728138d3-0e65-4f30-88b4-bd3695b4e9ea","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tavaly szervezték meg először és most indult el a jelentkezés a következő Hungarian Street Food Awardsra, amely keretében a legjobb hazai street food helyeket pontozza a szakmai zsűri és a közönség. 8 kategóriában választják ki a legjobbakat, az összetett verseny első helyezettje pedig kijut Malmőbe az európai döntőre. ","shortLead":"Tavaly szervezték meg először és most indult el a jelentkezés a következő Hungarian Street Food Awardsra, amely...","id":"20190717_Keresik_a_legjobb_magyar_streed_food_helyet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=728138d3-0e65-4f30-88b4-bd3695b4e9ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ddc35789-b084-4fb8-9e6c-22689f0aaa61","keywords":null,"link":"/elet/20190717_Keresik_a_legjobb_magyar_streed_food_helyet","timestamp":"2019. július. 17. 14:33","title":"Malmőben mutatkozhat be a legjobb magyar street food hely","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezik hazánkba a bajor gyártó legújabb modellje. ","shortLead":"Hátsókerék-hajtás és 6 hengeres motor nélkül érkezik hazánkba a bajor gyártó legújabb modellje. ","id":"20190717_799_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_1es_bmw","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3cde762b-7b5f-45a5-ba8d-20725f2f925b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f016fbe1-3739-41ed-ad84-73a053edcf5c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_799_millio_forinttol_indul_itthon_az_uj_1es_bmw","timestamp":"2019. július. 17. 08:21","title":"7,99 millió forinttól indul itthon az új 1-es BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megtilthatják nekik azt is, hogy arany és gyémánt legyen náluk, meg kell válniuk a szolgálatba lépés előtt a 10 ezer forintot meghaladó készpénztől is.","shortLead":"Megtilthatják nekik azt is, hogy arany és gyémánt legyen náluk, meg kell válniuk a szolgálatba lépés előtt a 10 ezer...","id":"20190718_Elvehetik_a_NAVellenoroktol_a_mobilt_es_az_ertekeiket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b6c73c4-2ac7-4332-95e5-48d451bde942&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1afd07ac-84ca-4347-84fa-310f515cd370","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Elvehetik_a_NAVellenoroktol_a_mobilt_es_az_ertekeiket","timestamp":"2019. július. 18. 12:53","title":"Elvehetik a NAV-ellenőröktől a mobilt és az értékeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Addig maradnak, amíg meg nem találják az utolsó holttestet.","shortLead":"Addig maradnak, amíg meg nem találják az utolsó holttestet.","id":"20190718_Dunai_hajobaleset_meg_mindig_Budapesten_van_az_utolso_koreai_aldozat_csaladja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a550147-54a3-4533-8426-b4cea4ea478b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"121b401e-3b4a-44ad-8e63-0de292ad2a89","keywords":null,"link":"/itthon/20190718_Dunai_hajobaleset_meg_mindig_Budapesten_van_az_utolso_koreai_aldozat_csaladja","timestamp":"2019. július. 18. 08:15","title":"Dunai hajóbaleset: még mindig Budapesten van az utolsó koreai áldozat családja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az Alkotmánybíróság visszadobta 51 ellenzéki képviselő panaszát a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának 2018 októberi megvonása miatt.","shortLead":"Az Alkotmánybíróság visszadobta 51 ellenzéki képviselő panaszát a lakás-takarékpénztárak állami támogatásának 2018...","id":"20190717_Hiaba_tiltakoztak_nem_lesz_allami_tamogatas_a_lakastakarekpenztarak_utan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c20d77a8-a481-43a4-a813-5ef21372c676&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"946bd662-fdbf-4521-96d4-11737bb5309c","keywords":null,"link":"/itthon/20190717_Hiaba_tiltakoztak_nem_lesz_allami_tamogatas_a_lakastakarekpenztarak_utan","timestamp":"2019. július. 17. 10:35","title":"Hiába tiltakoztak, nem lesz állami támogatás a lakás-takarékpénztárak után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]