Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Szent Péter téren vasárnap tisztelgett az 50. évforduló előtt.","shortLead":"A Szent Péter téren vasárnap tisztelgett az 50. évforduló előtt.","id":"20190721_Ferenc_papa_rendkivuli_almot_valositott_meg_az_elso_Holdraszallas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=859b4d87-7a17-4ed7-ac9e-dd1beaacd2ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c240d018-da5f-4610-a6b2-3e82d9869428","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Ferenc_papa_rendkivuli_almot_valositott_meg_az_elso_Holdraszallas","timestamp":"2019. július. 21. 16:14","title":"Ferenc pápa: rendkívüli álmot valósított meg az első holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","shortLead":"A díjat második világháborús veteránok jelenlétében adtak át a normandiai Caen városában.\r

","id":"20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=115adcd8-7e49-4631-9373-acb1e8cebffc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9f8f90e-526e-4908-b328-8d9eef71ecfd","keywords":null,"link":"/elet/20190721_Greta_Thunberg_kapta_a_normandiai_partraszallas_emlekere_alapitott_Szabadsagdijat","timestamp":"2019. július. 21. 21:43","title":"Greta Thunberg kapta a normandiai partraszállás emlékére alapított Szabadság-díjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Öt ember ellen emelt vádat az ügyészség. ","shortLead":"Öt ember ellen emelt vádat az ügyészség. ","id":"20190722_A_torzsvendegekkel_egyutt_kevertek_port_a_kulfoldi_vendegek_italaba_egy_belvarosi_barban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"643d6e6c-65f2-4fb4-b2a4-141e9d92643c","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_A_torzsvendegekkel_egyutt_kevertek_port_a_kulfoldi_vendegek_italaba_egy_belvarosi_barban","timestamp":"2019. július. 22. 09:31","title":"A törzsvendégekkel együtt kevertek port a külföldi vendégek italába egy belvárosi bárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","shortLead":"Tavaly áprilisban a terrorizmus veszélyére hivatkozva vezették be a rendkívüli állapotot.","id":"20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6055867c-488c-49b4-b92e-f5f60cce73b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d31b71-c2ab-4b94-bfc2-8e674dc64b60","keywords":null,"link":"/vilag/20190721_Az_egyiptomi_elnok_harom_honappal_meghosszabbitotta_a_rendkivuli_allapotot","timestamp":"2019. július. 21. 22:01","title":"Az egyiptomi elnök három hónappal meghosszabbította a rendkívüli állapotot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szeretne az éjszakai város felett libegni? Ma megteheti, több helyszínen is országosan.\r

\r

","shortLead":"Szeretne az éjszakai város felett libegni? Ma megteheti, több helyszínen is országosan.\r

\r

","id":"20190720_A_Libegok_ejszakaja_van_ma","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f5174466-1013-4f2a-8111-98aae4f9d338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fba4ee-4959-4975-b6dc-9c4227493b8f","keywords":null,"link":"/elet/20190720_A_Libegok_ejszakaja_van_ma","timestamp":"2019. július. 20. 17:39","title":"A Libegők éjszakája van ma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját megszégyenítő vádakra.","shortLead":"\"A múltban rendre bizonyítottunk\" - vágott vissza a külügyminisztérium szóvivője a Lázár János bécsi túráját...","id":"20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a93fbb07-a2d2-4ed2-80a7-e2e37a1e5064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5b00eb2-b931-4cfd-bc06-d37b1671c9fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190721_Visszavagott_a_finn_kormany_az_orszagot_leszolni_probalo_Kovacs_Zoltannak","timestamp":"2019. július. 21. 16:40","title":"Visszavágott a finn kormány az országot leszólni próbáló Kovács Zoltánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Csütörtökön tetőzik a kánikula a kontinens nyugati részén.","shortLead":"Csütörtökön tetőzik a kánikula a kontinens nyugati részén.","id":"20190722_hohullam_hoseg_nyugat_europa_meleg_kanikula_meteorologia_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4974fb-4702-4c5e-9c40-16b4f629bcc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a301e014-d8e6-4baf-a92b-9643dd12ef9c","keywords":null,"link":"/elet/20190722_hohullam_hoseg_nyugat_europa_meleg_kanikula_meteorologia_elorejelzes","timestamp":"2019. július. 22. 13:43","title":"Pokoli meleg lesz Nyugaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b18ac45-15fa-4991-b67b-a78b0be3b1a5","c_author":"Várkonyi Benedek","category":"elet","description":"Az emberiség egyik óriási bravúrja a világtörténelem hatalmas gaztettével kapcsolódik össze: ötven éve a holdra szállás magába olvasztotta a náci Németország történetének egy részét. ","shortLead":"Az emberiség egyik óriási bravúrja a világtörténelem hatalmas gaztettével kapcsolódik össze: ötven éve a holdra szállás...","id":"201929__holdra_szallas_69__gemkapocs_hadmuvelet__rombolasi_vagy__nagy_durranas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b18ac45-15fa-4991-b67b-a78b0be3b1a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6be3625e-6bb1-499d-803c-240e028acb6f","keywords":null,"link":"/elet/201929__holdra_szallas_69__gemkapocs_hadmuvelet__rombolasi_vagy__nagy_durranas","timestamp":"2019. július. 20. 17:30","title":"Nem dicsekedtek vele az amerikaiak, de náci tudósok nélkül nem mentek volna a Holdra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]