Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","shortLead":"Nincs összefüggés a környezeti hatásokkal, például az anya testsúlyával vagy a védőoltásokkal. ","id":"20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7c0a6408-5ec7-4f4a-8e72-2152af352d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27245c36-7f96-4f35-9dd2-21e76aa9eb29","keywords":null,"link":"/elet/20190722_Egy_kutatas_bebizonyitotta_hogy_genetikai_okai_vannak_az_autizmusnak","timestamp":"2019. július. 22. 20:09","title":"Egy kutatás bebizonyította, hogy genetikai okai vannak az autizmusnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik majd, mennyi van még hátra a teljes tiltásig.","shortLead":"A jövőben az Instagram mindenkinek egy külön, személyes felületre gyűjti össze a szabályszegéseket, ahol az is látszik...","id":"20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f7e86a9-de05-4b1c-93e7-8a04dcbad293","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_instagram_profil_torlese_kozossegi_alapelvek_megsertese","timestamp":"2019. július. 22. 10:03","title":"Bevezeti a priuszt az Instagram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56fa4cc1-af0e-44c3-b313-6b99fdfae836","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méter magasból hajigálta a parkolóra. ","shortLead":"Két méter magasból hajigálta a parkolóra. ","id":"20190722_Bevasarlokocsival_dobalozott_a_veszpremi_belvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=56fa4cc1-af0e-44c3-b313-6b99fdfae836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"345792cd-b3b2-4894-b085-8390cda58704","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Bevasarlokocsival_dobalozott_a_veszpremi_belvarosban","timestamp":"2019. július. 22. 16:31","title":"Bevásárlókocsival dobálózott a veszprémi belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","shortLead":"Elég szép kollekció jött össze a napokban Röszkénél lopott autókból. ","id":"20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7fadb73c-1cc6-4ec9-bb9e-534f66509abf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1150b545-425b-4f6b-b9bc-f2dcb60d68d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Ebbol_a_svajci_Bentleybol_nem_lesz_most_a_Balkanon_hasznaltauto","timestamp":"2019. július. 23. 09:17","title":"Ebből a svájci Bentleyből nem lesz most a Balkánon úri használt autó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"197de9fe-827e-465c-a2f3-453a8edab166","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű szkinkek (Tiliqua scincoides) – derült ki egy ausztrál kutatásból.","shortLead":"Már szinte a kezdetektől fogva felnőtt módjára képesek tanulni a fiatal ausztrál kéknyelvű szkinkek (Tiliqua...","id":"20190722_ausztral_keknyelvu_szkinkek_tanulasi_kepesseg_tiliqua_scincoides","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=197de9fe-827e-465c-a2f3-453a8edab166&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ab4d39f-1e6f-49bf-a98e-ce90bdfd1ca8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190722_ausztral_keknyelvu_szkinkek_tanulasi_kepesseg_tiliqua_scincoides","timestamp":"2019. július. 22. 17:03","title":"Meglepően okos a kéknyelvű gyík már 23 napos korában is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5674a195-3446-4815-bbf7-b2861cfe5737","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az elismeréshajszoló magas szinten igazodik a vélt vagy valós elvárásokhoz, hogy cserébe dicséretet és szeretet kapjon. Így válik igazi kaméleonná.","shortLead":"Az elismeréshajszoló magas szinten igazodik a vélt vagy valós elvárásokhoz, hogy cserébe dicséretet és szeretet kapjon...","id":"20190721_On_is_vagyik_az_elismeresre_Talan_tulzottan_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5674a195-3446-4815-bbf7-b2861cfe5737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8da0c42-7d93-4db1-a194-db154e71b0d8","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190721_On_is_vagyik_az_elismeresre_Talan_tulzottan_is","timestamp":"2019. július. 21. 20:15","title":"Ön is vágyik az elismerésre? Talán túlzottan is?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","shortLead":"Napokon belül mindenkihez megérkezik az új Chrome-verzió, melyben egy fontos beállítást változtatott meg a Google.","id":"20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=286ff07a-062a-40c6-8cb4-31b2f0c5b05b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91c3004d-4891-4e5b-a3e4-0e6ac557e9ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20190723_google_chrome_76_bongeszo_frissites_inkognito_mod","timestamp":"2019. július. 23. 08:03","title":"A Chrome böngésző most már tényleg betesz a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról készültek, hogy Magyarország kilép, illetve kilépett az unióból. Ebben a sem politikailag, sem gazdaságilag nem létező forgatókönyvben csak a Századvég elemzői találtak pozitív részeket, az elemzésre felkért egyik tanszékvezető egyetemi tanár viszont egyenesen azt állítja: ha tényleg kilépnénk az EU-ból, Magyarország kompországként végleg kikötne a keleti parton.","shortLead":"Jobb bent, mint kint – így lehetne a legrövidebben összefoglalni azokat az elemzéseket, amelyek arról a fikcióról...","id":"20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a818fc6e-c434-40e4-9c1a-f7b125156c12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cfebe061-d770-463e-b3be-8ae87aee3577","keywords":null,"link":"/itthon/20190722_Katasztrofa_lenne_a_magyar_EUkilepes_de_nem_kizart_hogy_egyszer_megtortenik","timestamp":"2019. július. 22. 11:38","title":"Katasztrófa lenne a magyar EU-kilépés, de nem kizárt, hogy egyszer megtörténik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]