Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190723_A_Kuriahoz_fordul_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=10ff5d42-0433-4c89-a4ed-3073b6da53b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7a164fc-528a-4348-9d66-1a4e363a993e","keywords":null,"link":"/itthon/20190723_A_Kuriahoz_fordul_a_Pedagogusok_Demokratikus_Szakszervezete","timestamp":"2019. július. 23. 14:05","title":"A Kúriához fordul a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"És a darab szempontjából kifejezetten fontos alkotóról van szó.","shortLead":"És a darab szempontjából kifejezetten fontos alkotóról van szó.","id":"20190724_A_Macskak_bizarr_elozetese_egyvalakinek_tuti_bejonne","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f658dc29-7006-427a-83c4-8173aa86a748&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b5dd88e-11f3-4930-945d-b202683b2fe1","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_A_Macskak_bizarr_elozetese_egyvalakinek_tuti_bejonne","timestamp":"2019. július. 24. 11:52","title":"A Macskák bizarr előzetese egyvalakinek tuti bejönne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szinte magatehetetlen Sast felesége ápolja. Zsuzsa asszony szerint ez a betegség rosszabb, mint a rák, a humorista nagyon lassan gyógyul.\r

\r

","shortLead":"A szinte magatehetetlen Sast felesége ápolja. Zsuzsa asszony szerint ez a betegség rosszabb, mint a rák, a humorista...","id":"20190724_Sas_Jozsef_felesege_vall_a_humorista_allapotarol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=929ff6f1-aab9-4c24-a06a-be2d3c8adfd1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e498fe-4c2e-4cc6-b67e-6153140dbe96","keywords":null,"link":"/kultura/20190724_Sas_Jozsef_felesege_vall_a_humorista_allapotarol","timestamp":"2019. július. 24. 06:46","title":"Sas József felesége vallott a humorista állapotáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e6e556d9-9056-48ec-93b3-2f7fb03ec84c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Renault 4-es a maga idejében is igen kedvelt volt, de a bakancs formájú autó egy ilyen átalakítással talán meg inkább tetszetős.","shortLead":"A Renault 4-es a maga idejében is igen kedvelt volt, de a bakancs formájú autó egy ilyen átalakítással talán meg inkább...","id":"20190723_Megnyerobb_auto_ma_nem_lesz_a_neten_mint_a_Renault_elektromos_retro_mobilja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e6e556d9-9056-48ec-93b3-2f7fb03ec84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78666bdc-eb21-4844-a039-f56b2d59a1e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Megnyerobb_auto_ma_nem_lesz_a_neten_mint_a_Renault_elektromos_retro_mobilja","timestamp":"2019. július. 23. 11:55","title":"Csodás hangulata van a Renault elektromos retró autójának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92b59fa9-04d4-4456-adf8-3962587c49f1","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A 26 sátorból álló táborban vélhetően egy fűtőberendezés okozott tragédiát.\r

\r

","shortLead":"A 26 sátorból álló táborban vélhetően egy fűtőberendezés okozott tragédiát.\r

\r

","id":"20190723_Harom_gyerek_meghalt_amikor_leegett_egy_oroszorszagi_satortabor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92b59fa9-04d4-4456-adf8-3962587c49f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c76606da-0a05-4881-af8e-d414156fec50","keywords":null,"link":"/vilag/20190723_Harom_gyerek_meghalt_amikor_leegett_egy_oroszorszagi_satortabor","timestamp":"2019. július. 23. 12:37","title":"Három gyerek meghalt, amikor leégett egy oroszországi sátortábor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91002a25-f33b-48f8-9a7e-eb2242cb8688","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye, a Nélkülem után újabb novelláskötettel jelentkezett. A Napfénytető idősíkokat, párhuzamos valóságokat váltakoztató mikrovilágok sűrítménye. Tömör nyelvi köntösbe bújtatott feszítő kérdéseket, határhelyzeteket vizsgál egyedi nézőpontból, szembesítve az olvasót a maga belső kételyeivel, dilemmáival.","shortLead":"Ügyvéd, író és mindenekelőtt gondolkodó ember. Légrádi Gergely nagy visszhangot keltő fordított fejlődésregénye...","id":"20190722_Legradi_Gergely_A_ma_emberenek_emlekek_helyett_mobiltelefonja_van","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91002a25-f33b-48f8-9a7e-eb2242cb8688&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a394ae78-b891-434b-a3c0-474ce7078e1c","keywords":null,"link":"/kultura/20190722_Legradi_Gergely_A_ma_emberenek_emlekek_helyett_mobiltelefonja_van","timestamp":"2019. július. 22. 17:15","title":"Légrádi Gergely: A ma emberének emlékek helyett mobiltelefonja van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2032dffa-24c4-45b6-b5d4-e72773242ee8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ilyen egy tuningipari mestermunka. ","shortLead":"Ilyen egy tuningipari mestermunka. ","id":"20190723_Reflex_Auto_Design_Volkswagen_Caddy_R360","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2032dffa-24c4-45b6-b5d4-e72773242ee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c862fec5-4cd0-4e2f-a177-e44ee87dbffa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190723_Reflex_Auto_Design_Volkswagen_Caddy_R360","timestamp":"2019. július. 23. 17:58","title":"Valószínű nem szaladgálós autónak építették ezt a 360 lóerős ültetett Volkswagen Caddyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","shortLead":"Két autó ütközött, az egyik fel is borult. ","id":"20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8aa1f2c-7a9d-449c-b770-470a5d2d3e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a149ea43-95e8-4b00-880e-ac2f1426b0a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190724_Felborult_egy_auto_a_IX_keruletben","timestamp":"2019. július. 24. 14:26","title":"Felborult egy autó a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]