Lényegében a múlt hét második felétől látható a forint árfolyamában egy lassú gyengülés, ami még tegnap is kitartott – mondta a hvg.hu érdeklődésére Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője. Ugyanakkor egyből hozzátette, hogy ma már tartja a hétfői zárószintjét a magyar fizetőeszköz, így egy euró 327,8 forintot ért kedden dél után pár perccel.

És hogy mi okozta a visszaesést? Nyeste szerint különösebb oka nincs, beleillik abba a korábbi elemzői várakozásba, miszerint a laza magyar monetáris politika és a globális gazdasági bizonytalanságok mind hatnak a forint árfolyamára. „Alacsonyak itthon a kamatok, az lenne a meglepő, ha tartósan erősödő tendenciát látnánk a forintnál” – vélte az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője.

A világban jelenleg a legtöbb aggályt a Brexit okozza, hiszen Boris Johnson leendő brit miniszterelnök már többször harciasan kijelentette, hogy ha nem sikerül elődje, a Theresa May által kiharcolt uniós megállapodáson a britek javára javítani, akkor októberben hajlandó megállapodás nélkül is kilépni az EU-ból. „Ez pedig jelentősen rontja a hangulatot a tőkepiacokon, ami nemcsak a forinton, hanem az egész régióban látszódik, mindenhol esnek az árfolyamok” – mondta Nyeste. Ennek oka, hogy amikor biztos lábakon áll a gazdaság, akkor sokan szeretnek a feltörekvő régiók devizáival kereskedni, hiszen itt nagyobb hasznot lehet realizálni, mint például a viszonylag stabil árfolyamú dolláron vagy eurón, ám a bizonytalan időkben inkább menekítik innen a pénzüket, hiszen az esés is nagyobb lehet.

Nem segíti az sem a forint helyzetét, hogy az európai feldolgozóipar is gyengélkedik, például a legutóbbi német beszerzésimenedzser-indexek (bmi) is gyengébbek lettek a vártnál, ez pedig erősíti azt az általános félelmet, miszerint lassul a globális gazdasági növekedés, ami rosszul érintheti az exportorientált magyar gazdaságot is.

Ugyanakkor Nyeste szerint „semmi dráma nincsen”, akkor sem, ha eléri történelmi mélypontját a forint. Ekkor ugyanis első lépésként mindig egy korrekció jön, ha ezután is átlépjük a kritikus árfolyamot, akkor az már megnyithatja az utat a további gyengülés előtt.

A következő napokat nézve két fontos esemény lesz: egyrészt szerdán, magyar idő szerint este 8 órakor dönt az amerikai jegybank szerepét betöltő Fed az ottani kamatokról (uniós társintézménye, az EKB pedig szeptemberben dönthet a kamatokról). Az elemzők az USA-ban a vágást árazták be, ami az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője valószínűleg meg is fog történni – ez pedig a forint árfolyamát erősítheti. De nemcsak ez, hanem az is, hogy miközben az MNB-től – bár laza a monetáris politikája - nem várható további lazítás (kamatcsökkentés), a nagy jegybankoktól igen, ami ugyancsak erősítheti a forint relatív pozícióját. „Ez persze az elméleti megközelítés, a piac úgy mozog, ahogy akar, ám drasztikus leértékelődés nem várható, hacsak nem történik valami rendkívüli” – zárta mondandóját Nyeste Orsolya.