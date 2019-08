Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Külön plakátokon hívta fel diákjai figyelmét, hogy allergiás a banánra. ","shortLead":"Külön plakátokon hívta fel diákjai figyelmét, hogy allergiás a banánra. ","id":"20190801_Banan_allergia_amerikai_tanarno_Ohio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8ef37d72-600a-4dc6-ba42-a93f0214f91b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e38be4a-4dd0-48d0-8b6e-f7f58886ebfc","keywords":null,"link":"/elet/20190801_Banan_allergia_amerikai_tanarno_Ohio","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:46","title":"Majdnem belehalt egy \"diákcsínybe\" egy amerikai tanárnő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","shortLead":"Két méhész úgy gondolta, ha már a saját méheik közül sok elpusztult, lopnak újakat.","id":"20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=98612b25-bd82-4d4a-8f73-99c6c70ca4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11e23ac9-0558-425b-ad08-df7218f1bc72","keywords":null,"link":"/itthon/20190801_43_kaptarnyi_mehet_loptak_el_Nagyszenason","timestamp":"2019. augusztus. 01. 17:08","title":"43 kaptárnyi méhet loptak el Nagyszénáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c441b4c9-2ea2-4c6f-b318-37d36c9335b7","c_author":"Csatlós Hanna","category":"elet","description":"Egy hónapja kapható a boltokban az a tisztítószer, amelyet egy magyar mérnökcsapat biomasszából, szennyvíziszapból, és tiszta víz hozzáadása nélkül állított elő. A fejlesztők elárulták nekünk, hogy lesz hulladékból vízkőoldó, és azt is, hogy mitől szenzációs, ami a biológiai reaktorukban történik. ","shortLead":"Egy hónapja kapható a boltokban az a tisztítószer, amelyet egy magyar mérnökcsapat biomasszából, szennyvíziszapból, és...","id":"20190731_cycle_ujrahasznositott_tisztitoszer_magyar_bravur_biologiai_reaktor_hulladek_biomassza_szennyviz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c441b4c9-2ea2-4c6f-b318-37d36c9335b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6bea5c9-2b2b-42d4-8837-a5e477a82ada","keywords":null,"link":"/elet/20190731_cycle_ujrahasznositott_tisztitoszer_magyar_bravur_biologiai_reaktor_hulladek_biomassza_szennyviz","timestamp":"2019. július. 31. 11:00","title":"Hulladékból tisztítószer: bravúr egy magyar biológiai reaktorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","shortLead":"A visszavitt termékeket kicserélik. ","id":"20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39f25fb6-85bc-4575-a1c0-4be84fe46581&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"939072de-95f0-4ecf-aa70-b3e47f3e82fc","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Kutyaeledeleket_hiv_vissza_a_Fressnapf","timestamp":"2019. július. 31. 16:51","title":"Kutyaeledeleket hív vissza a Fressnapf","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3b5ae9f-704f-432d-978c-4da8892ea1e6","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az egyik legígéretesebb magyar dizájner, Fülöp Fruzsina szerint az okos anyagoké és az okos formáké a jövő. Az alkotásaival ezt már bebizonyította.","shortLead":"Az egyik legígéretesebb magyar dizájner, Fülöp Fruzsina szerint az okos anyagoké és az okos formáké a jövő...","id":"20190731_Magyar_betonpadokkal_a_vilaghir_fele","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3b5ae9f-704f-432d-978c-4da8892ea1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c3adcde-5094-487b-acc4-eca6392d0e4d","keywords":null,"link":"/kultura/20190731_Magyar_betonpadokkal_a_vilaghir_fele","timestamp":"2019. július. 31. 13:57","title":"Magyar betonpadokkal a világhír felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","shortLead":"Molnár Balázs szerződése 2020 nyaráig szólt volna.","id":"20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d2b7c81c-0d28-4bc4-8857-a7170f609904&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e432abd2-52ee-4e82-9782-285f9451cc35","keywords":null,"link":"/itthon/20190731_Rogan_Antal_felmentette_a_nemzeti_konzultaciokert_felelos_miniszteri_biztost","timestamp":"2019. július. 31. 10:24","title":"Rogán Antal felmentette a nemzeti konzultációkért felelős miniszteri biztost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Mindenben megállapodtak.","shortLead":"Mindenben megállapodtak.","id":"20190731_Jovore_Feheroroszorszagba_is_lehet_Budapestrol_WizzAirgeppel_utazni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df1b0b6c-6476-45ae-8980-6a87ec72c746&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13639eac-c1e7-4a01-9313-c75a89f7aa59","keywords":null,"link":"/kkv/20190731_Jovore_Feheroroszorszagba_is_lehet_Budapestrol_WizzAirgeppel_utazni","timestamp":"2019. július. 31. 09:54","title":"Jövőre Fehéroroszországba is lehet Budapestről WizzAir-géppel utazni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f81a1ad9-e21a-40b9-830d-a2f391304305","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Szerdára virradóra ellopták a kilenc napja felavatott zimonyi Hunyadi János-szobor kardját, a hatóságok azonban már el is kapták a tolvajokat – közölte értesülését a Vecernje Novosti belgrádi napilap.","shortLead":"Szerdára virradóra ellopták a kilenc napja felavatott zimonyi Hunyadi János-szobor kardját, a hatóságok azonban már el...","id":"20190731_Elloptak_a_kilenc_napja_atadott_Hunyadiszobor_kardjat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f81a1ad9-e21a-40b9-830d-a2f391304305&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9c3d555-72d4-4709-893e-f3a2ffa284fb","keywords":null,"link":"/elet/20190731_Elloptak_a_kilenc_napja_atadott_Hunyadiszobor_kardjat","timestamp":"2019. július. 31. 12:30","title":"Ellopták a kilenc napja átadott Hunyadi-szobor kardját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]