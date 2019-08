Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Jövő év végéig a buszparkja 10 százalékát lecseréli a Volánbusz.","shortLead":"Jövő év végéig a buszparkja 10 százalékát lecseréli a Volánbusz.","id":"20190802_638_legkondis_buszt_vasarol_a_Volanbusz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c50abe37-8a5b-481b-bdd0-fd674370c433","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190802_638_legkondis_buszt_vasarol_a_Volanbusz","timestamp":"2019. augusztus. 02. 15:20","title":"638 légkondis buszt vásárol a Volánbusz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány tekintetében nyugodtan nevezhetjük az év egyik legjobb okostelefonjának. Ugyanakkor azt is megállapíthatjuk: a kevesebb néha több.","shortLead":"Minden adott az Asus ZenFone 6-ban, hogy erős induló legyen a legjobb mobilok kategóriájában. Ár-érték arány...","id":"20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7b41ee5-e15d-41d0-adfa-9405bf8a82f7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0673844d-5081-4a13-aaaf-9c4b35733147","keywords":null,"link":"/tudomany/20190803_asus_zenfone_6_androidos_csucsmobil_teszt","timestamp":"2019. augusztus. 03. 16:00","title":"Erős androidos telefon, egy trükkös megoldással: teszten az Asus ZenFone 6","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e206a8ad-2d7c-4b59-a07c-465577cac360","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190804_Elhunyt_Gergely_Laszlo_ujsagiro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e206a8ad-2d7c-4b59-a07c-465577cac360&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c175c3fb-a870-45e0-bdbb-4c6c364d8619","keywords":null,"link":"/kultura/20190804_Elhunyt_Gergely_Laszlo_ujsagiro","timestamp":"2019. augusztus. 04. 00:25","title":"Elhunyt Gergely László újságíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","shortLead":"A beruházás neve: Nemzeti Cirkuszművészeti Központ. ","id":"20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0ecd1378-534a-4818-8a9f-835b78fe0ee2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4271ac37-a72b-4715-94c4-98cbae7e809d","keywords":null,"link":"/itthon/20190802_A_Nyugati_palyaudvar_melle_epitik_az_uj_Nagycirkuszt","timestamp":"2019. augusztus. 02. 20:19","title":"A Nyugati pályaudvar mellé építik az új Nagycirkuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338","c_author":"Horn Andrea, Vándor Éva","category":"gazdasag","description":"A kedvencek látványának az eufóriája, az autók mellbevágó hangja és a lelátók közösségi élménye nyilván elhomályosítja a kényelmi szempontokat, de tény, hogy a Hungaroring már jó ideje retró hangulatot áraszt.","shortLead":"A kedvencek látványának az eufóriája, az autók mellbevágó hangja és a lelátók közösségi élménye nyilván elhomályosítja...","id":"20190804_A_Hungaroring_nemcsak_a_versenyzoket_a_szurkolokat_is_probara_teszi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31a9c824-017d-4dfb-8842-997e4286f338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b9ae9ad-f058-4129-a5c4-873cf41762fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_A_Hungaroring_nemcsak_a_versenyzoket_a_szurkolokat_is_probara_teszi","timestamp":"2019. augusztus. 04. 10:00","title":"A Hungaroring nemcsak a versenyzőket, a szurkolókat is próbára teszi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség ellenére négyből három magyar csapat kiesett a nemzetközi kupák selejtezőiből. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Nyilvánosságra hozták a sokáig titkolt korrupciós jelentést; nekiment a kormány a repülőtér üzemeltetőinek; a pénzbőség...","id":"20190804_Es_akkor_ejszakai_repulesi_tilalom_korrupcio_foci_MTVA_csomagolasmentes_bolt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c48016af-f272-4be3-ace7-821114227504&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"293ff68b-c2ad-4596-b1a6-27e89d87ce11","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190804_Es_akkor_ejszakai_repulesi_tilalom_korrupcio_foci_MTVA_csomagolasmentes_bolt","timestamp":"2019. augusztus. 04. 07:00","title":"És akkor megtudtuk, hogyan gondolta a kormány az éjszakai repülési tilalmat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF). Washington azt is közölte, azt tervezi, hogy megkezdi egy új rakéta tesztelését.","shortLead":"Az Egyesült Államok bejelentette, hivatalosan is kilép a Közepes hatótávolságú atomrakétákról szóló szerződésből (INF...","id":"20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=31f95044-d357-4238-a931-74258e1fa84c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e148bff7-9c91-42ad-b900-d3f100569bf5","keywords":null,"link":"/vilag/20190802_inf_szerzodes_oroszorszag_usa","timestamp":"2019. augusztus. 02. 17:45","title":"Véget ért egy korszak, kevésbé biztonságos lett a világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ennél nagyobb turnéja még senkinek sem volt.","shortLead":"Ennél nagyobb turnéja még senkinek sem volt.","id":"20190802_Ed_Sheeran_egy_evtizedes_U2_rekordot_megdontve_erkezik_a_Szigetre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a690372f-400c-4f89-9314-990e9e0a3b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7e1c1d2-3437-4c4f-bad3-988d9bce9b19","keywords":null,"link":"/kultura/20190802_Ed_Sheeran_egy_evtizedes_U2_rekordot_megdontve_erkezik_a_Szigetre","timestamp":"2019. augusztus. 02. 19:24","title":"Ed Sheeran egy évtizedes U2-rekordot megdöntve érkezik a Szigetre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]