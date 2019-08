Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én Rácalmáson.\r

\r

","shortLead":"SVÉT 11.0 – azaz 1 hangulatos nemesi kúria, 17 tagétterem, 2 vendégétterem, ízes újdonságok szeptember 7-én...","id":"20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f185a02-fb72-436f-a1cc-edf7efd15d8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"167e5036-3ad7-49ce-989c-b8953b9d6a1f","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Stilusos_Videki_Ettermiseg_ujratoltve","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:13","title":"Stílusos Vidéki Éttermiség újratöltve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","shortLead":"Kisújszálláson volt szükség a szakértő mentésre.","id":"20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16741aec-7f1d-4d8e-99bd-d413d0edb378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844d9bd2-2e8c-4b84-9c2b-fdebfe998e04","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Tuzoltok_mentettek_ki_egy_bajba_kerul_golyat","timestamp":"2019. augusztus. 07. 12:28","title":"Tűzoltók mentettek ki egy bajba kerül gólyát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. ","shortLead":"A rendőrség egyelőre nem közölt részleteket. ","id":"20190805_Sulyos_egesi_seruleseket_szenvedett_ket_gyerek_Pomazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ba0de3-5f27-48ad-b481-08ec1a7a4d51","keywords":null,"link":"/itthon/20190805_Sulyos_egesi_seruleseket_szenvedett_ket_gyerek_Pomazon","timestamp":"2019. augusztus. 05. 13:43","title":"Súlyos égési sérüléseket szenvedett két gyerek Pomázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette a demokratikus jogokért tüntetőket Peking egyik magas rangú képviselője.","shortLead":"A hongkongiaknak nem kellene lebecsülniük Kína hatalmas erejét, a büntetés csak idő kérdése – figyelmeztette...","id":"20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9362b9da-7cdc-4553-801e-bc113ffb9c1b","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_Peking_durvan_figyelmeztette_a_hongkongi_tuntetoket","timestamp":"2019. augusztus. 06. 16:21","title":"Peking durván figyelmeztette a hongkongi tüntetőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy 40 éve talált fosszíliáról derült ki, hogy egy új fajhoz tartozott. ","shortLead":"Egy 40 éve talált fosszíliáról derült ki, hogy egy új fajhoz tartozott. ","id":"20190806_Uj_dinofajt_azonositottak_a_kutatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=417f2224-5f75-4b52-bf6c-672fc6187a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ce985a4-15c4-427b-89e9-3e02f8e8bf88","keywords":null,"link":"/tudomany/20190806_Uj_dinofajt_azonositottak_a_kutatok","timestamp":"2019. augusztus. 06. 15:33","title":"Új dinófajt azonosítottak a kutatók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","shortLead":"A nyugati parton elindított lövedékek előbb átrepültek az ország felett, mielőtt a Japán-tengerbe zuhantak.","id":"20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ae6f2a25-4aed-4350-964f-82c83a2ab691&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"314cda0b-ab1e-476b-abf1-83d9975aa09a","keywords":null,"link":"/vilag/20190806_eszak_korea_raketakiserlet_phenjan_washington_japan_tenger","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:17","title":"Észak-Korea megint rakétákat lőtt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem sokkal éjjel 10 óra előtt néhány hangos durranás hallatszott. Az első hangzásra újabb lövöldözésnek tűnő eset téves riasztásnak bizonyult, az ijedtségen túli sérüléseket végül csak maga a pánikhelyzet okozott.","shortLead":"Többezres tömegben tört ki a pánik New Yorkban, a Times Square-en és a Broadway környékén, amikor helyi idő szerint nem...","id":"20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=59539591-0f59-4dc7-b765-f854e95d038c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5f82748-00cf-4857-ab3d-c01ae883317e","keywords":null,"link":"/vilag/20190807_new_york_times_square_broadway_fegyveres_tamado","timestamp":"2019. augusztus. 07. 06:18","title":"Pánik tört ki New Yorkban, úgy tűnt, hogy fegyveres támadó van a Times Square-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig, először külföldön váltak ismertté, a hazai zenei véráramba pedig A Dal után kerültek be. Egy-egy ügy apropóján ők is felemelik a hangjukat a rasszizmus ellen, de nem akarnak polgárjogi harcosokká válni. A zenekar vezetőjével, Oláh Józseffel, és menedzserükkel, László Sándorral beszélgettünk, többek között az új Parno Graszt-albumról.","shortLead":"Egy szabolcsi kis faluból indultak, ma már a legtöbb budapesti helyet meg tudják tölteni: kanyargós út vezetett idáig...","id":"20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=828fbc85-dddc-4573-9649-c29c51239edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2a70a1d-28ee-42fb-93e1-ca3264c2c73d","keywords":null,"link":"/elet/20190805_Parno_Graszt_Mar_nem_szedulok_album_interju","timestamp":"2019. augusztus. 05. 20:00","title":"Nem tanultunk zenélni, mi csak csapatjuk – Parno Graszt-interjú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]