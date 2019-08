Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Egy újabb Munkácsy-gyűjtemény megvásárlását és ennek bemutatása érdekében egy új Munkácsy-múzeum létrehozását tervezi a kormány – derül ki a birtokunkba került, még titkos előterjesztésből. Már javában zajlik az egyeztetés a gyűjtemény tulajdonosával, Pákh Imrével, aki a Golgota eladása után így ismét jól járhat az állami műkincsbiznisszel. Még nem dőlt el az új múzeum helye, de a Várkert Bazár Casino tűnik befutónak. Az ötletet egy nem nyilvános kormánydöntésbe bújtatták volna el, de sikerült előre megtudnunk a részleteit.","shortLead":"Egy újabb Munkácsy-gyűjtemény megvásárlását és ennek bemutatása érdekében egy új Munkácsy-múzeum létrehozását tervezi...","id":"20190806_Ujabb_Munkacsy_mukincsek_vasarlasat_tervezi_az_Orbankormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2da579b-74f3-4e41-80b4-dcfbd669b1eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89186081-80de-4772-93a7-e69b2e35b0db","keywords":null,"link":"/itthon/20190806_Ujabb_Munkacsy_mukincsek_vasarlasat_tervezi_az_Orbankormany","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:30","title":"Újabb Munkácsy-műkincseket vásárolhat fel az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor számíthatunk az első ilyen komponenssel szerelt készülékekre.","shortLead":"Pár hete, hogy együttműködést kötött a grafikus kártyáiról is ismert AMD-vel a Samsung. Most már azt is tudni, mikor...","id":"20190807_samsung_amd_radeon_grafikus_kartya_vezerlo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d5804f8-305b-4fd7-880b-25c19664b736&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"17c2f2a3-a72a-4139-88b1-30cdae2e58c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_samsung_amd_radeon_grafikus_kartya_vezerlo","timestamp":"2019. augusztus. 07. 09:03","title":"Óriási változás jöhet a Samsung mobiljainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez, üzemben tartásához.","shortLead":"Ha vásárolt már Zara vagy Microsoft terméket, akkor egy kicsit ön is hozzájárult ezen hatalmas magánhajók megvételéhez...","id":"20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6c83f4e3-dcdb-417d-9086-c9aed4ac3cce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a41be848-90cf-4849-9244-ac281248d2fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190806_korbefotoztuk_a_vilag_leggazdagabbjainak_szuperjachtjait","timestamp":"2019. augusztus. 06. 06:41","title":"Körbefotóztuk a világ leggazdagabbjainak szuperjachtjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04","c_author":"Gergely Zsófia","category":"kkv","description":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább az együttműködést a 4iG által felvásárolt telekommunikációs céggel - tudtuk meg. A Microsoft kérdésünkre megerősítette a szerződés felbontását. A T-Systems szerint indoklás nélkül történt a szakítás, holott eddig eredményes volt a partnerségük.","shortLead":"Felülvizsgálta a T-Systems-szel kötött szerződését a Microsoft, és úgy döntöttek, hogy nem folytatják tovább...","id":"20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d07c74ea-a918-4871-aabb-3f4b4e6b1d04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2740a9a3-f28e-43ca-a828-4916286f8aa4","keywords":null,"link":"/kkv/20190807_A_Microsoft_lapatra_tette_a_TSystems_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 07. 14:20","title":"A Microsoft lapátra tette a T-Systems Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d7ef9da0-0c90-4ec6-8c70-bc16e3de4583","c_author":"OTP Bank Nyrt.","category":"brandcontent","description":"Legyen szó tehetős szülők okos befektetéseiről vagy éppen átlagos anyagi helyzetű családok előrelátó takarékoskodásáról, az az egy biztos, az oktatásba megéri invesztálni. Sok világhírű, sikeres emberről nem is gondolnánk, hogy eleinte gyárban robotolt vagy évekig fizette kölcsönét, hogy finanszírozni tudja tanulmányait. Ám van valami, ami mindannyiukban közös: szüleik pénzügyi döntései, továbbtanulási lehetőségeik, kitartásuk és szorgalmuk nagyban meghatározták azt, hogy hol tartanak ma. ","shortLead":"Legyen szó tehetős szülők okos befektetéseiről vagy éppen átlagos anyagi helyzetű családok előrelátó...","id":"20190806_4_hires_ember_kulonleges_es_tanulsagos_utja_a_sikerhez","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d7ef9da0-0c90-4ec6-8c70-bc16e3de4583&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71096b15-e6d3-41b4-b2e8-3858ff17ab7c","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190806_4_hires_ember_kulonleges_es_tanulsagos_utja_a_sikerhez","timestamp":"2019. augusztus. 06. 19:30","title":"4 híres ember különleges és tanulságos útja a sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A hatalmas, 16-19 millió évvel ezelőtt élt madár akár hét kilót is nyomhatott.\r

\r

","shortLead":"A hatalmas, 16-19 millió évvel ezelőtt élt madár akár hét kilót is nyomhatott.\r

\r

","id":"20190807_Egymeteres_osoriaspapagaj_maradvanyait_talaltak_meg_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f21f79cb-e122-4520-b8eb-a672f4a95b64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31959f61-8ac7-4194-9047-9274ee3096f4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_Egymeteres_osoriaspapagaj_maradvanyait_talaltak_meg_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 07. 05:36","title":"Egyméteres ős-óriáspapagáj maradványait találták meg Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ed Sheeran már tavaly ősszel bedöntötte a Sziget webshopját, pedig rajta kívül is érkeznek izgalmas előadók a kezdésre. Idén is összegyűjtjük minden napra, mit ajánlunk a Sziget Fesztivál programjából: szerdán főleg a briteket szeretjük.","shortLead":"Ed Sheeran már tavaly ősszel bedöntötte a Sziget webshopját, pedig rajta kívül is érkeznek izgalmas előadók a kezdésre...","id":"20190807_Telt_hazzal_es_brit_menuvel_indit_a_27_Sziget_Fesztival_Ed_Sheeran_Michael_Kiwanuka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c1ab65b1-f0e4-4a11-a892-8adbb50f5778&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393bf2d8-0113-4feb-a2e8-99ae66c13c85","keywords":null,"link":"/elet/20190807_Telt_hazzal_es_brit_menuvel_indit_a_27_Sziget_Fesztival_Ed_Sheeran_Michael_Kiwanuka","timestamp":"2019. augusztus. 07. 08:15","title":"Telt házzal és brit menüvel indít a 27. Sziget Fesztivál – napi programajánló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Chrome böngészőt is bevonta az Advanced Protection Program nevű kezdeményezése alá a Google, így mostantól még egy háló védi a felhasználókat az internetes kártevőktől.","shortLead":"A Chrome böngészőt is bevonta az Advanced Protection Program nevű kezdeményezése alá a Google, így mostantól még...","id":"20190807_google_chrome_advanced_protection_program_internetezes_bongeszo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e287fe8c-d418-4bfd-9255-0af3b69027ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6e6553-5377-4b2a-a247-26a76aab585b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190807_google_chrome_advanced_protection_program_internetezes_bongeszo","timestamp":"2019. augusztus. 07. 16:03","title":"Tett egy védelmi vonalat a Chrome-ba a Google, biztonságosabb lett vele a netezés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]