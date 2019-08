Hiába próbálta meg jogi eszközökkel megakadályozni az Egyesült Államok elnöke, hogy pénzügyi dossziéit az óriás bankok átadják a washingtoni képviselőház két bizottságának és New York főügyészének. A Wall Street Journal értesülései szerint mind a Deutsche Bank, mind pedig az amerikai óriások, a Bank of America, a Citigroup, a JP Morgan és a Chase, Wells Fargo folyamatosan szállítják az információkat a washingtoni képviselőház pénzügyi és hírszerzési bizottságának, illetve Laetitia James New York-i főügyésznek, aki különösen szálka Trump szemében, többször is bírálta Twitteren a nemrég hivatalba lépett New York-i ügyészt, aki így válaszolt :

senki sem áll a törvények fölött elnök úr!

Márpedig Trumpnak semmi sem hiányzik kevésbé, minthogy a választási kampány kellős közepén kiderüljön valami az orosz kapcsolatairól. A képviselőház pénzügyi és hírszerzési bizottsága elsősorban eziránt érdeklődik, és ugyancsak erre kiváncsi New York főügyésze. Mind azt szeretnék tudni, hogy kapott-e pénzt Donald Trump az oroszoktól. Ez a kérdés azóta megválaszolatlan, hogy a 2016-os választások vesztese, Hillary Clinton azt állította, Trump jelentős részben annak köszönhette győzelmét, hogy Putyin elnök őt támogatta. Mueller különleges ügyész elszántan vizsgálta Trump orosz kapcsolatait, de meggyőző bizonyítékot nem talált. Az elnök fellélegzett. De csak egy pillanatig, mert a képviselőházban többségben lévő demokraták nem adják fel, egy bulldog szívósságával tovább kutatnak. Csak ezúttal nem politikai kapcsolatot keresnek, hanem pénzügyit.

Miért adott a Deutsche Bank 2 milliárd dolláros hitelt Trumpnak?

Húsz év alatt összesen ennyit kapott az USA jelenlegi elnöke. Akkor még építési vállalkozóként. Az amerikai bankok ugyanis egymás után szépen elengedték Trump kezét, aki megbízhatatlan adósnak bizonyult. A nagy pénzügyi válság idején több bank is perelte őt a Wall Streeten, mire Trump szokásos stratégiáját alkalmazta, visszatámadott. Aztán megegyeztek, de az amerikai ajtó bezárult, és ekkor jött a mentőangyal, a Deutsche Bank, amelyik be akart törni az USA piacára, így kétes üzleteket és kétes ügyfeleket is felvállalt. Trump VIP ügyfél volt, ezért kapott oly sok hitelt. Csakhogy egyes értesülések szerint a háttérben az állt, Trump adósságait részben vagy egészben az oroszok vásárolták fel a Deutsche Bankban. Ellenfelei szerint ezzel tartja őt sakkban "jó barátja", Putyin elnök. Erre az állításra semmilyen bizonyíték sincsen. De a demokraták abban bíznak, hogy a bankok és elsősorban a szorult helyzetben levő Deutsche Bank kénytelen lesznek kitálalni. Ha beigazolódik a Trump - Putyin pénzügyi kapcsolat, akkor az amerikai elnök komolyan bajba kerülhet.

Trump időhúzásra játszik

A Wall Street Journal szerint az amerikai elnök - ravasz ügyvédek segítségével - hónapokig vagy akár évekig is elhúzhatja a pereket a bankokkal szemben, amelyek ugyan sok információt kiadtak már a washingtoni képviselőház pénzügyi és hírszerzési bizottságának és a New York-i főügyésznek, de kétséges, hogy igazán kényes dokumentumok vannak-e közöttük. Márpedig az Egyesült Államokban csak jövő novemberben lesz az elnökválasztás. A demokratáknak még van bőven idejük, hogy fogást találjanak az Egyesült Államok elnökén. Trump viszont már többször bebizonyította, szerinte a legjobb védekezés a támadás. Azok a bankok, melyek Trump számára kínos információkat adnak át demokrata ellenfeleinek, számíthatnak az elnök bosszújára. Az óriás bankok vezérei ezért kétszer is meggondolják, nem kockáztatnak-e túlságosan sokat azzal, ha kiadnak terhelő bizonyítékokat az Egyesült Államok jelenlegi elnöke ellen.