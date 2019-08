Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár FC a Puskás Akadémia 2-0-s legyőzésével a második mérkőzését is megnyerte a labdarúgó OTP Bank Ligában, és jelenleg vezeti a tabellát.","shortLead":"A legutóbb ezüstérmes MOL Fehérvár FC a Puskás Akadémia 2-0-s legyőzésével a második mérkőzését is megnyerte...","id":"20190811_A_Felcsut_kikapott_a_Debrecen_gyozelemmel_mutatkozott_be","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=79b7bc0f-82e4-4da4-bee5-c7a6ca37401c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6348fc70-771f-4822-b8f8-00b2bc75f4a9","keywords":null,"link":"/sport/20190811_A_Felcsut_kikapott_a_Debrecen_gyozelemmel_mutatkozott_be","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:20","title":"A Felcsút kikapott, a Debrecen győzelemmel mutatkozott be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót, tetőt összezúztak, de szerencsére csak egy ember sérült meg könnyebben. A 298 utassal a fedélzetén felszálló Boeing 787-es Los Angelesbe indult, amikor a baloldali hajtóműve tönkrement, és kénytelen volt visszafordulni. Az eset után ismét felmerült, hogy esetleg nem a lakott terület fölött kellene vezetnie a légifolyosónak.","shortLead":"Darabok hullottak a Norwegian Airlines utasszállító gépéről a Róma melletti Fiumicino utcáira. A fémdarabok több autót...","id":"20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=27e91b39-7e91-42e8-b131-b26debdd0a49&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8af474cd-30e3-457c-bb42-7cc62f67dce6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190811_Parkolo_autokat_zuztak_ossze_egy_norveg_utasszallito_darabjai_a_romai_repternel__video","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:52","title":"Autókat zúztak össze egy norvég utasszállító darabjai a római reptérnél - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077c4e5f-b4c8-40b4-96be-3e04718387db","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Éppen edzést tartottak.","shortLead":"Éppen edzést tartottak.","id":"20190810_Labdarugokba_csapott_villam_Nemetorszagban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=077c4e5f-b4c8-40b4-96be-3e04718387db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca3ed01-86be-4780-b22e-91f32be7bfbd","keywords":null,"link":"/vilag/20190810_Labdarugokba_csapott_villam_Nemetorszagban","timestamp":"2019. augusztus. 10. 14:47","title":"Labdarúgókba csapott villám Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó első eszközei, melyek működését a saját fejlesztésű HarmonyOS oprendszer segíti.","shortLead":"Annyira komolyan gondolja a tévés világba lépést a Huawei/Honor, hogy több készüléket is kiadnak. Ezek lesznek a gyártó...","id":"20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a695ac69-9a85-4a78-99a0-3a4c7277b437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dada511-d79d-4ca2-bfb7-63a76626c633","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_huawei_harmonyos_hongmeng_operacios_rendszer_honor_smart_screen_vision_pro_okosteve","timestamp":"2019. augusztus. 11. 08:16","title":"Új piacra lép be a Huawei, már meg is van, mit adnak ki a telefonok és táblagépek után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff7569f0-6964-4dfc-aeb3-514f77dc7a07","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták.","shortLead":"Pocsék állapotok között töltöttek el egy hetet Tunéziában magyar turisták.","id":"20190811_Kosz_penesz_es_nyolc_ora_varakozas_varta_a_magyar_turistakat_Tuneziaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ff7569f0-6964-4dfc-aeb3-514f77dc7a07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9673bd4-8d5f-4c0c-8fc7-5874c87aef07","keywords":null,"link":"/kkv/20190811_Kosz_penesz_es_nyolc_ora_varakozas_varta_a_magyar_turistakat_Tuneziaban","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:40","title":"Kosz, penész és nyolc óra várakozás várta a magyar turistákat Tunéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","shortLead":"Kiderült, hol nyaralt a politikus. ","id":"20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6258aa-37d8-4b93-a944-26413f4ea8dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b519d0-7a80-4d1e-bd10-8570b4c73216","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Mongol_rockegyuttes_koncertjen_jart_a_nyaron_Kosa_Lajos","timestamp":"2019. augusztus. 12. 06:20","title":"Mongol rockegyüttes koncertjén járt a nyáron Kósa Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","shortLead":"Tíz éve voltak együtt, igazi se vele, se nélküle kapcsolatban.","id":"20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82ee5b6a-134b-4783-8af8-9316e9a602b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93cca4f8-9e8c-44cc-af15-1380e03b579e","keywords":null,"link":"/elet/20190812_Miley_Cyrus_es_Liam_Hemsworth_egy_evig_sem_birtak_egymas_mellett_valnak","timestamp":"2019. augusztus. 12. 10:36","title":"Miley Cyrus és Liam Hemsworth egy évig sem bírták együtt: válnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ff84286-5868-4814-a679-875947a34a16","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Harminckilenc, korábban láthatatlan, hatalmas ősi galaxist fedeztek fel japán kutatók. Ez az első eset, hogy ennyi galaxist fedeznek fel egyszerre.","shortLead":"Harminckilenc, korábban láthatatlan, hatalmas ősi galaxist fedeztek fel japán kutatók. Ez az első eset, hogy ennyi...","id":"20190812_lathatatlan_osi_galaxisok_felfedezese_nature","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ff84286-5868-4814-a679-875947a34a16&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bd7ed9f-c9f2-4127-8e2e-0a51119375eb","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_lathatatlan_osi_galaxisok_felfedezese_nature","timestamp":"2019. augusztus. 12. 00:03","title":"Ellentmond az univerzum törvényeinek: találtak 39 eddig láthatatlan, hatalmas ősi galaxist","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]