Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Sokan panaszkodnak mostanában a munkaerőhiányra, és arra, hogy nem tudják megtartani a fiatalokat. Ez a kérdésfelvetés azonban XX. századi gondolkodásra utal - vallja Steigervald Krisztián generációkutató. ","shortLead":"Sokan panaszkodnak mostanában a munkaerőhiányra, és arra, hogy nem tudják megtartani a fiatalokat. Ez a kérdésfelvetés...","id":"20190813_Nem_megtartani_hanem_megdolgoztatni__Kuzdelem_a_generacios_jegyek_elleneben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d59ccc06-dac5-4bee-8a80-44a0af5074c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2503ba11-aca6-4f84-8bd0-318b5bbd46db","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190813_Nem_megtartani_hanem_megdolgoztatni__Kuzdelem_a_generacios_jegyek_elleneben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 14:15","title":"Nem megtartani, hanem megdolgoztatni - Küzdelem a generációs jegyek ellenében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","shortLead":"A vegyes lakosságú faluban évek óta nem volt példa hasonlóra.","id":"20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4dbc2aa2-63ad-4dd9-a0c3-849de1ff3697&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5be8653b-bbfc-4146-b270-4b44c8ca79f8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_Sajat_autojat_is_telefujta_uszito_feliratokkal_aztan_aldozatkent_nyilatkozott","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:54","title":"Saját autóját is telefújta uszító feliratokkal, aztán áldozatként nyilatkozott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába mentek egészen Orbán Viktor dolgozószobájáig a békési vízmű szakszervezeti vezetői, akik a beígért fizetésemelésüket várják a nagy részben állami vállalattól, most tovább csökken a bérük.","shortLead":"Hiába mentek egészen Orbán Viktor dolgozószobájáig a békési vízmű szakszervezeti vezetői, akik a beígért...","id":"20190813_Fizetesemeles_helyett_megszoritasokat_kaptak_a_nyakukba_a_tunteto_vizesek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5c0f3c2-fc63-4aa8-b46f-0d7b49142eb3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d2eb100-c558-48d6-a25f-fb8ca590d7a2","keywords":null,"link":"/kkv/20190813_Fizetesemeles_helyett_megszoritasokat_kaptak_a_nyakukba_a_tunteto_vizesek","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:35","title":"Fizetésemelés helyett megszorításokat kaptak a nyakukba a tüntető vizesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","shortLead":"Késéseket és átirányításokat okozott a Keleti pályaudvaron egy meghibásodás.","id":"20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b5c8809-96d1-402c-b4f6-12c7b1c1328d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61e63340-5c72-4d06-9c6e-74397c62dbf3","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Elromlott_egy_biztositoberendezes_az_egesz_Keleti_palyaudvar_megborult","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:49","title":"Elromlott egy biztosítóberendezés, az egész Keleti pályaudvar megborult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Előfeltételek nélküli tárgyalásra készül az ír és a brit miniszterelnök, de a meglévő brexitmegállapodás újratárgyalása ebbe nem tartozik bele.","shortLead":"Előfeltételek nélküli tárgyalásra készül az ír és a brit miniszterelnök, de a meglévő brexitmegállapodás újratárgyalása...","id":"20190811_Az_ir_miniszterelnok_elore_meguzente_Johnsonnak_mi_az_amirol_szo_sem_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=34e1b002-9f20-4b67-b4d4-6d9c8653e0e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28667f4f-5d0b-47b7-bf1e-df83c062b2e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190811_Az_ir_miniszterelnok_elore_meguzente_Johnsonnak_mi_az_amirol_szo_sem_lehet","timestamp":"2019. augusztus. 11. 21:46","title":"Az ír miniszterelnök előre megüzente Johnsonnak, mi az, amiről szó sem lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","shortLead":"Igaz, legalább dobozban volt, és még figyelmeztetést is írt rá.","id":"20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d7f4c91-d462-45f2-8ee4-008daa1f5b99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83ea02ad-2eed-45cd-bf14-998ee18f5586","keywords":null,"link":"/itthon/20190811_Valaki_csak_ugy_kirakott_egy_doboz_harapos_kajmant_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 11. 20:36","title":"Valaki csak úgy ott hagyott egy kajmánt a Tropicarium előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f81237a-86d3-48ec-878d-bdd522fa7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA mérnökei bevizsgálták a 2020-as Mars-misszió marsjáró robotjának kameráit, a gép tökéletesen lát.","shortLead":"A NASA mérnökei bevizsgálták a 2020-as Mars-misszió marsjáró robotjának kameráit, a gép tökéletesen lát.","id":"20190811_A_legifjabb_marsjaro_atesett_a_latasvizsgalaton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f81237a-86d3-48ec-878d-bdd522fa7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40599c66-78bd-42e2-b990-197667706414","keywords":null,"link":"/tudomany/20190811_A_legifjabb_marsjaro_atesett_a_latasvizsgalaton","timestamp":"2019. augusztus. 11. 18:05","title":"A legifjabb marsjáró átesett a látásvizsgálaton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61c8d652-8213-4cb0-b02b-cd1f7738b808","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil. ","shortLead":"Egy áldozatot kórházba kellett szállítani, de az állapota stabil. ","id":"20190813_Kessel_tamadt_jarokelokre_egy_ferfi_Sydneyben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61c8d652-8213-4cb0-b02b-cd1f7738b808&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6f739a45-95f8-4575-8d7e-016f3868cc59","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Kessel_tamadt_jarokelokre_egy_ferfi_Sydneyben","timestamp":"2019. augusztus. 13. 08:03","title":"Késsel támadt járókelőkre egy férfi Sydney-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]