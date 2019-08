Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendőrség szerint a medvék okosak, ezért az embereknek még okosabbnak kell lenniük.","shortLead":"A rendőrség szerint a medvék okosak, ezért az embereknek még okosabbnak kell lenniük.","id":"20190812_fekete_medve_betort_egyesul_allamok_haz_colorado_allam","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1c7490ac-3dc2-44b0-9fd7-b32e3ce542d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b94e3dc7-88eb-4df0-ade4-cbde3093d17f","keywords":null,"link":"/elet/20190812_fekete_medve_betort_egyesul_allamok_haz_colorado_allam","timestamp":"2019. augusztus. 12. 11:01","title":"Nem talált ki egy medve a házból, kitörte a falat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni a napelemek által felvett hőenergiát. Ha sikerül ezt a gyakorlatba is átültetni, az órási lépés lenne a zöldenergia számára.","shortLead":"Az amerikai Rice Egyetem tudósai kidolgoztak egy elméleti koncepciót arra, hogyan lehetne hatékonyan felhasználni...","id":"20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4b395640-04b9-455e-8ef6-4202a7486674&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5dc22a3-f703-4663-8dc9-75a2b3a2e0d2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_hatekony_napelem_hatekonysaga_rice_egyetem_zoldenergia_elektromos_aram","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:03","title":"Nagy ugrás készül: 20%-ról 80%-ra nőhet a napelemek hatásfoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","shortLead":"Egy helyi szocialista szerint a csepeli önkormányzat hűtlen kezelést követhetett el.","id":"20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cabac6bd-02c8-4c64-91c8-ba5846502fd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee9d347e-ba5d-4e3b-9226-5b6a1aab534a","keywords":null,"link":"/itthon/20190812_Feljelentest_tettek_a_Nemeth_Szilard_matricas_ingyen_sorok_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 12. 18:13","title":"Feljelentést tettek a Németh Szilárd-matricás ingyensörök miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30d5840c-097e-4559-b5d5-149fd6aab0c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálja a rendőrség az Oslo közeli mecsetben történt lövöldözést.","shortLead":"Terrorcselekmény-kísérletként vizsgálja a rendőrség az Oslo közeli mecsetben történt lövöldözést.","id":"20190811_Sajat_unokahugat_olte_meg_az_osloi_szelsojobbos_merenylo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30d5840c-097e-4559-b5d5-149fd6aab0c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bee2b21e-4c72-49c3-9b1a-2c3984d006d0","keywords":null,"link":"/vilag/20190811_Sajat_unokahugat_olte_meg_az_osloi_szelsojobbos_merenylo","timestamp":"2019. augusztus. 11. 17:18","title":"Saját unokahúgát ölte meg az oslói szélsőjobbos merénylő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b9cd3ee-8c8d-44e2-9c1f-ec10e9f89ce2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár elsősorban a fogyatékkal élőkre gondolt a Microsoft, amikor egy különleges funkcióval ruházta fel iOS-ra alakított Edge böngészőjét, az újdonság bárkinek jól jöhet, legalábbis, ha ért angolul.","shortLead":"Bár elsősorban a fogyatékkal élőkre gondolt a Microsoft, amikor egy különleges funkcióval ruházta fel iOS-ra alakított...","id":"20190812_read_aloud_funkcio_microsoft_edge_bongeszo_ios_felolvasas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7b9cd3ee-8c8d-44e2-9c1f-ec10e9f89ce2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd7ecc3-c467-4230-a4b0-7cef1412cc13","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_read_aloud_funkcio_microsoft_edge_bongeszo_ios_felolvasas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 14:03","title":"Hangosan olvas: hasznos funkció az iPhone-os Microsoft-böngészőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"A szokásosnál egy hónappal korábban bemutathatja Mate-szériájának idei kiadásait, a Mate 30-at és a Mate 30 Prót a Huawei.","shortLead":"A szokásosnál egy hónappal korábban bemutathatja Mate-szériájának idei kiadásait, a Mate 30-at és a Mate 30 Prót...","id":"20190812_huawei_mate_30_pro_bemutato_megjelenes_datum_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f209f137-59ff-4402-b94b-1eb30d431fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49e9c8b7-0ac2-4c1e-b877-80c311e670ad","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_huawei_mate_30_pro_bemutato_megjelenes_datum_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:33","title":"Váratlanul hamar jöhet a Huawei új Pro-telefonja, már szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08366cc3-e9d6-4423-8598-0f62ed75e749","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A jelek szerint csak minimálisan megsérült autót villámgyorsan letakarták még a forgalom közepén.","shortLead":"A jelek szerint csak minimálisan megsérült autót villámgyorsan letakarták még a forgalom közepén.","id":"20190812_megtortent_a_putyinfele_orosz_luxuslimuzin_elso_balesete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08366cc3-e9d6-4423-8598-0f62ed75e749&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39d58744-e815-4b0c-a0e1-d4f151a61265","keywords":null,"link":"/cegauto/20190812_megtortent_a_putyinfele_orosz_luxuslimuzin_elso_balesete","timestamp":"2019. augusztus. 12. 08:21","title":"Megtörtént a Putyin-féle orosz luxuslimuzin első balesete – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","shortLead":"Komoly összeget fizetne a Facebook több nagy lapnak is, hogy beindítsák az Apple-éhez hasonló hírszolgáltatásukat.","id":"20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77060490-8ef9-41dc-aa4e-3f9ec9ea3b66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bc77b57-2029-4d88-b46d-35c01ab9b27d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190812_facebook_hirek_a_facebookon_hirszolgatatas","timestamp":"2019. augusztus. 12. 09:33","title":"Új fül tűnhet fel ősszel a Facebookon, oda emelnék be a híreket és újságcikkeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]