Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó ütőképes magyar haderő, a teljhatalommal felruházott Görgei Artúr vezette feldunai magyar hadsereg Rüdiger (Rigyiger) orosz lovassági tábornoknak, ezzel elbukott a szabadságharc.","shortLead":"Százhetven éve, 1849. augusztus 13-án adta meg magát az Arad vármegyei világosi vár alatt, a szőlősi mezőn az utolsó...","id":"20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=554b5834-8fea-497b-9c05-f5d1c17c1e19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15bcdbbf-e566-4042-a68b-b212c4329401","keywords":null,"link":"/elet/20190813_A_vilagosi_fegyverletetel_170_eve_tortent_gorgei_artur_szabadsagharc_kossuth_lajos","timestamp":"2019. augusztus. 13. 06:55","title":"Görgei 170 éve tette le a fegyvert Világosnál, és azt remélte, a győztesek csak őt végzik ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","shortLead":"A vásárló vélhetően abban bízik, hogy néhány év múlva jelentős haszonnal adhat majd túl az autókon.","id":"20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a27e4036-5c11-4f3c-a193-04588505a9c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5d6793b-8f48-4a5d-940e-5043c96b1f77","keywords":null,"link":"/cegauto/20190813_egy_uzletember_kapasbol_ot_darab_425_millio_forintos_hipersportkocsit_vett","timestamp":"2019. augusztus. 13. 13:21","title":"Egy üzletember kapásból öt darab 425 millió forintos hipersportkocsit vett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","shortLead":"Néhány megye kivételével bárhol eshet az elkövetkező órákban.","id":"20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea8e66cd-2930-418d-a384-acd0c8f7e89b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"204bb942-607a-4b29-b652-740bdbff3f42","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Eso_felhoszakadas_varhato_az_orszag_nagy_reszen","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:45","title":"Még most tombolja ki magát a Szigeten, jön az eső","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ae0040-173e-4e8b-8ff4-905595295e40","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elbocsátás közlése sosem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára, hogy itt a vége. Egy új szoftvernek hála már a mesterséges intelligenciára is támaszkodhatnak a cégek, ha gyakorolnának.","shortLead":"Az elbocsátás közlése sosem egyszerű, bizonyos helyeken tréningezik is a vezetőket, hogyan adják a másik tudtára...","id":"20190813_mesterseges_intelligencia_talespin_barry_elbocsatas_algoritmus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d8ae0040-173e-4e8b-8ff4-905595295e40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c372ae7d-a7c9-4e12-88ca-5b2d1f0e8521","keywords":null,"link":"/tudomany/20190813_mesterseges_intelligencia_talespin_barry_elbocsatas_algoritmus","timestamp":"2019. augusztus. 13. 16:03","title":"A mesterséges intelligencia már abban is segít, hogyan maradjunk emberek, amikor ki kell rúgni valakit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf164c81-5c79-4d5f-a6be-45db91fe2041","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Akkora volt, mint egy alacsony felnőtt.","shortLead":"Akkora volt, mint egy alacsony felnőtt.","id":"20190814_Gigantikus_pingvinszorny_maradvanyait_fedeztek_fel_UjZelandon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bf164c81-5c79-4d5f-a6be-45db91fe2041&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a9998c4-aee4-4e1c-a99c-4bf89892bac6","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Gigantikus_pingvinszorny_maradvanyait_fedeztek_fel_UjZelandon","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:02","title":"Gigantikus pingvinszörny maradványait fedezték fel Új-Zélandon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","shortLead":"A várost közel 30 éve vezeti függetlenként Gémesi.","id":"20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12291349-c57c-44ef-8db7-947995253291&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed40b7be-a095-406c-a733-5867cdabaca0","keywords":null,"link":"/itthon/20190813_Fideszes_es_MSZPs_kihivoja_is_lesz_Gemesi_Gyorgynek_Godollon","timestamp":"2019. augusztus. 13. 12:31","title":"Fideszes és MSZP-s kihívója is lesz Gémesi Györgynek Gödöllőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva tartanak a demokratikus jogok védelmét követelő tüntetők. A világ egyik legforgalmasabb légikikötője már második napja csak komoly fennakadásokkal működik, több száz járat indulását törölték. Kínában már a beavatkozás elkerülhetetlenségéről beszélnek.","shortLead":"Több-busznyi rohamrendőr érkezett kedden a hongkongi repülőtér azon szárnyához, amelyet már napok óta megszállva...","id":"20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ae08881-a76c-469b-92b4-bf948f48e798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f2a940f-9afc-47aa-8325-1e879e4f4143","keywords":null,"link":"/vilag/20190813_Osszecsapas_fele_halad_a_hongkongi_valsag__rohamrendorok_a_repteren_Kina_fenyeget","timestamp":"2019. augusztus. 13. 18:00","title":"Összecsapás felé halad a hongkongi válság – rohamrendőrök a reptéren, Kína fenyeget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók, például a Huawei és a OnePlus is.","shortLead":"Lassan telítetté válik az okostelefonok piaca, ezért is fordulnak más, de azért kapcsolódó szegmens felé a gyártók...","id":"20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee27e4d1-1927-4491-b12c-2ce1daad1350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374c6018-f67f-4446-9c65-0eb5ee7aa2bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_oneplus_okostelevizio_bemutato_szeptember","timestamp":"2019. augusztus. 14. 11:03","title":"Tévét dob piacra a OnePlus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]