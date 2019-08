Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy változtatásnak hála a jövőben könnyebb lesz beazonosítani, milyen típusú csoporttal van dolguk a felhasználóknak a Facebookon.","shortLead":"Egy változtatásnak hála a jövőben könnyebb lesz beazonosítani, milyen típusú csoporttal van dolguk a felhasználóknak...","id":"20190815_facebook_zart_publikus_csoport","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36541204-32a6-4e10-aff0-ccf5aa75a43b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f7f37c6-09b9-4663-9fe7-14446d8e983e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190815_facebook_zart_publikus_csoport","timestamp":"2019. augusztus. 15. 08:33","title":"Kisebb változás jön a Facebook-csoportoknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 50 éves mohácsi férfi a gyanúsított. ","shortLead":"Egy 50 éves mohácsi férfi a gyanúsított. ","id":"20190814_Megoltek_egy_76_eves_not_Mohacson_Pecsett_fogtak_el_a_gyanusitottat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8ee863-845f-46d8-9fb6-519c8ecb0bf3","keywords":null,"link":"/itthon/20190814_Megoltek_egy_76_eves_not_Mohacson_Pecsett_fogtak_el_a_gyanusitottat","timestamp":"2019. augusztus. 14. 14:59","title":"Megöltek egy 76 éves nőt Mohácson, Pécsett fogták el a gyanúsítottat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","shortLead":"Ötödik teherjáratát indítja a kelet-kínai Csinan város Európa felé, ezúttal Budapestet célozták meg.","id":"20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3327a620-ec99-4cca-b232-db802f6c7158&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"178721fc-51f0-4a97-a9e8-d82ad0fe9d57","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_Tehervonatjarat_indul_Kinabol_Budapestre","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:17","title":"Tehervonat-járat indul Kínából Budapestre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elvégre nincs olyan jogszabályi rendelkezés, hogy ételt kellene adni nekik, és különben is elmehetnek Szerbia felé. ","shortLead":"Elvégre nincs olyan jogszabályi rendelkezés, hogy ételt kellene adni nekik, és különben is elmehetnek Szerbia felé. ","id":"20190815_A_rendorseg_szerint_nem_jogellenes_kulfoldieket_eheztetni_a_tranzitzonaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3f79d2e1-24a7-433a-ab8c-ee3264ec1831&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e23159a8-8354-41fd-a4fb-3f52de390fce","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_A_rendorseg_szerint_nem_jogellenes_kulfoldieket_eheztetni_a_tranzitzonaban","timestamp":"2019. augusztus. 15. 18:47","title":"A rendőrség szerint nem jogellenes külföldieket éheztetni a tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","shortLead":"A múltban alábecsülték a túlsúly hatását daganatos betegségek kialakulására.","id":"20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2d868bf-42ed-47d2-a0a1-2e760b63929c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2116fb83-f399-430e-bb1d-8248eb0a9478","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_rak_kockazatat_elhizas_rizikofaktor","timestamp":"2019. augusztus. 14. 12:03","title":"Kétszer jobban növeli a rák kockázatát az elhízás, mint eddig gondoltuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy belsős e-mail szerint a Sony jövő februárban egy nagyszabású sajtóeseményt tart, amely következő generációs konzoljáról szól majd.","shortLead":"Egy belsős e-mail szerint a Sony jövő februárban egy nagyszabású sajtóeseményt tart, amely következő generációs...","id":"20190814_sony_playstation_5_bemutato_datuma_2020_februar_konzol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=faa804d4-f43e-4ef8-bd7e-c858f7170b65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fb05f14-2187-4f89-8805-54df02f5378c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190814_sony_playstation_5_bemutato_datuma_2020_februar_konzol","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:03","title":"Kiszivárgott? Februárban mutathatják be a PlayStation 5-öt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9566fd47-4383-4b54-afbc-c95938c4dab5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Másfél év után búcsúzik, de azért nem tűnik el teljesen.","shortLead":"Másfél év után búcsúzik, de azért nem tűnik el teljesen.","id":"20190815_Wossala_Rozina_otthagyja_az_RTL_Klub_Reggeli_musorat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9566fd47-4383-4b54-afbc-c95938c4dab5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b198ac3e-9023-43a6-83c7-b1e74f4990af","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Wossala_Rozina_otthagyja_az_RTL_Klub_Reggeli_musorat","timestamp":"2019. augusztus. 15. 11:22","title":"Wossala Rozina otthagyja az RTL Klub Reggeli műsorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","shortLead":"Úgy tűnik, a focista és a kapitány szén-monoxid-mérgezést kaptak, mielőtt a gépük lezuhant.","id":"20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f0f07770-6b06-4b14-83f9-ce2ef78016c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07eac4a9-972a-4bf1-b5d7-7b038fad812c","keywords":null,"link":"/sport/20190814_Egy_uj_vizsgalat_szerint_mas_is_kozrejatszhatott_Sala_baleseteben","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:56","title":"Egy új vizsgálat szerint más is közrejátszhatott Sala balesetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]