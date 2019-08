Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A férfi épp egy fa alatt üldögélt, amikor a medve megharapta.","shortLead":"A férfi épp egy fa alatt üldögélt, amikor a medve megharapta.","id":"20190814_Medve_tamadott_meg_egy_vadaszt_Szloveniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc499aa3-7c77-4bf5-96c9-fa49176b8e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35eb8a2f-f101-41b0-95ac-b2cfb995cb1a","keywords":null,"link":"/elet/20190814_Medve_tamadott_meg_egy_vadaszt_Szloveniaban","timestamp":"2019. augusztus. 14. 19:38","title":"Medve támadott meg egy vadászt Szlovéniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe5caff1-9772-4b68-b48e-a5dbca7974ef","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Már a kifutóban látható a Szegedi Vadasparkban májusban született világos színű, szinte fehér oroszlánkölyök, amely gondozóitól a Szonja nevet kapta – közölte Veprik Róbert igazgató.","shortLead":"Már a kifutóban látható a Szegedi Vadasparkban májusban született világos színű, szinte fehér oroszlánkölyök, amely...","id":"20190815_Mar_lathato_a_Szegeden_szuletett_feher_oroszlankolyok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe5caff1-9772-4b68-b48e-a5dbca7974ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c5542ca-ed67-4230-b067-0dfb08d037bc","keywords":null,"link":"/elet/20190815_Mar_lathato_a_Szegeden_szuletett_feher_oroszlankolyok","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:18","title":"Már látható a Szegeden született fehér oroszlánkölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Csaba, a Republikon Intézet vezetője, az ELTE oktatója otthagyja az elemzést és az oktatást is, Brüsszelbe költözik, a Momentum EP-képviselőjének munkáját fogja segíteni.","shortLead":"Tóth Csaba, a Republikon Intézet vezetője, az ELTE oktatója otthagyja az elemzést és az oktatást is, Brüsszelbe...","id":"20190816_Az_ELTE_oktatoja_otthagyja_a_katedrat_es_a_momentumos_Cseh_Katalin_kabinetfonoke_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c02475f5-91b8-4db1-a2db-219fa9ec248a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22cddac8-87ff-4d18-a9f7-b9cb9f080685","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_Az_ELTE_oktatoja_otthagyja_a_katedrat_es_a_momentumos_Cseh_Katalin_kabinetfonoke_lesz","timestamp":"2019. augusztus. 16. 12:35","title":"Az ELTE oktatója otthagyja a katedrát, és a momentumos Cseh Katalin kabinetfőnöke lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Személyes találkozót javasol Hszi Csin-ping kínai elnöknek Hongkonggal kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök, egyúttal csütörtök hajnali Twitter-üzenetében Trump a Pekinggel kötendő kereskedelmi megállapodás feltételéül szabta, hogy humánus módon kell kezelni a kialakult helyzetet.","shortLead":"Személyes találkozót javasol Hszi Csin-ping kínai elnöknek Hongkonggal kapcsolatban Donald Trump amerikai elnök...","id":"20190815_Trump_talalkozna_a_kinai_elnokkel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f95100b0-c1ef-449a-a05a-fa937b356da3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eed81a90-8262-4985-8654-f5d53e884ddc","keywords":null,"link":"/vilag/20190815_Trump_talalkozna_a_kinai_elnokkel","timestamp":"2019. augusztus. 15. 05:13","title":"Trump találkozna a kínai elnökkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most biztossá vált. Emberek és állatok számára is biztonságos környéket teremtene.","shortLead":"Amit eddig csak sejteni lehetett, most biztossá vált. Emberek és állatok számára is biztonságos környéket teremtene.","id":"20190815_Hivatalos_Nagy_Blanka_tenyleg_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d628617f-b331-4d31-bf5f-5231d055c659&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"632c4a83-493e-4eb4-a046-7bc850738bc2","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Hivatalos_Nagy_Blanka_tenyleg_elindul_az_onkormanyzati_valasztason","timestamp":"2019. augusztus. 15. 10:49","title":"Hivatalos: Nagy Blanka tényleg elindul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok hat államából mintegy 50 ember került kórházba a közelmúltban súlyos légúti megbetegedéssel, amelyet orvosok szerint az e-cigarettázás vagy más vaporizátor szívása okozhatott.","shortLead":"Az Egyesült Államok hat államából mintegy 50 ember került kórházba a közelmúltban súlyos légúti megbetegedéssel...","id":"20190816_e_cigi_e_cigaretta_elektromos_cigi_leguti_megbetegedes_korhaz_egyesult_allamok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8f3d7fe-44ea-498d-b2bd-122ae54461e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190816_e_cigi_e_cigaretta_elektromos_cigi_leguti_megbetegedes_korhaz_egyesult_allamok","timestamp":"2019. augusztus. 16. 13:03","title":"E-cigaretta miatt kerülhettek kórházba ötvenen Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most még nyitva a klub, kérdés, meddig.","shortLead":"Most még nyitva a klub, kérdés, meddig.","id":"20190815_Minden_a_tervek_szerint_halad__irtak_az_Aurora_bezarasarol_Jozsefvaros_polgarmesterenek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cacab33-6381-4ed5-a4c5-11a7bbe0225e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a86717f2-b018-4daf-8aca-134ec72d85e9","keywords":null,"link":"/itthon/20190815_Minden_a_tervek_szerint_halad__irtak_az_Aurora_bezarasarol_Jozsefvaros_polgarmesterenek","timestamp":"2019. augusztus. 15. 06:40","title":"„Minden a tervek szerint halad” – írták az Auróra bezárásáról Józsefváros polgármesterének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG informatikai vállalat.","shortLead":"1,2 milliárd forint (plusz áfa) értékű megbízást kapott a Budapest Banktól a Mészáros Lőrinc holdudvarához tartozó 4iG...","id":"20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8e6385-09f2-4d21-a82e-98af210b2040&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1914d97-27db-406b-8c78-6a4d72f7379f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190815_A_4iG_ezuttal_allami_banktol_huzott_be_milliardos_megbizast","timestamp":"2019. augusztus. 15. 19:00","title":"A 4iG ezúttal állami banktól húzott be milliárdos megbízást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]