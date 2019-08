Szeged is híján van a nyilvános vécéknek, most vettek egy nagy levegőt, és egy húszmilliós robotvécét kapott a belváros. Sajtómunkatársak tesztelték, kiderült, hogy váratlanul kinyílhat az illemhely. A cég már javítja a hibát.

„Mindennemű előzetes figyelmeztetés nélkül kinyílt az ajtó” – osztotta meg a tesztüzem után már mindenki számára elérhető csodavécén töltött tapasztalatait a szegeder.hu újságírója. A szegedma.hu munkatársának ezen felül a fizetéssel is meggyűlt a baja, mások viszont simán tudták használni, hibátlanul ment minden, mint a karikacsapás.

Nem akarjuk a kákán is a csomót keresni, hiszen évtizedes hiányt pótol az önkormányzat a nyilvános vécé megnyitásával: korábban még Facebook-csoport is alakult, hogy követeljék a szegediek, ismét legyen menekvése a járókelőknek, ha hirtelen dolguk akad. De ha kinyílhat használat közben, az necces, főként úgy, hogy húszmillió forint körüli összegbe került az akadálymentes, automata illemhely.

"Országszerte közel harminc ilyen típusú vécét működtetünk, ilyen meghibásodás még soha nem volt. A munkatársaim a helyszínen vannak, ha valóban volt ilyen probléma, meg fogjuk szüntetni" - reagált megkeresésünkre Kugel György, a mobil illemhelyet kivitelező B&K Kft ügyvezetője. Ráadásul, szerinte még az is előfordulhat, hogy a helyi közéleti viták húzzák le a létesítményt, ők ezekből szeretnének kimaradni. Végül, miután a helyszínen közelebbről is megnézték a működési furcsaságokat, azt állapították meg, hogy egy beszállító nem a szokásos alkatrészt állította be, így elképzelhető, hogy ez okozta működési hibát. Most állítottak a rendszeren, végleges megoldást majd az ünnepek után tudnak biztosítani.

Szegeden, több nagyvároshoz, köztük a fővároshoz hasonlóan, évek óta megoldatlan a nyilvános illemhelyek hiánya. Az RTLKlub Fókusz című műsorából is az derült ki, hogy bár van egy interaktív térkép a nyilvános az ország nyilvános vécéiről, fővárosi tesztjük során számos vagy nem is volt megtalálható a jelölt helyen, vagy nem működött.

Szegeden is, főként a nyáron, amikor tele van a város turistákkal, eléggé problémás vécét találni úgy, hogy ne kelljen emiatt meginni egy kávét, mert a használatot egy-egy vendéglátóhely fogyasztáshoz köti. Fesztiválokon, így a Szabadtéri Játékok nézőit, látogatóit mobil vécékkel ugyan biztosítják, de a sétálgatóknak nehezebb a dolguk. Évközben pedig a szaporodó ingázók kerülhetnek nehéz helyzetbe. Ezért is volt fontos, hogy végre nyíljon egy tisztességes, higiénikus nyilvános vécé, ezt a régi igényt elégítette ki most a város.

A most büféként működő régi nyilvános vécé mellé tették le az egyébként könnyen költöztethető vécét. Azért döntöttek egy mobil vécé beszerzése mellett, mert a teret, ahol elhelyezték, a tervek szerint átépítik, így majd akkor könnyebb lesz az áthelyezése.