A szakértők már egy ideje mondják, hogy nem lesz ez így jó; most újabb felmérésre mutogathatnak.

„Minél tovább tart a kereskedelmi háború Kínával, annál gyengébbek lesznek ők, és annál erősebbek leszünk mi” – mondta pénteken Donald Trump amerikai elnök. Egy a New York-i Fed által ugyanakkor publikált jelentés azonban ennél sokkal árnyaltabb képet fest, legalábbis a három általa vizsgált állam – New York, New Jersey és Connecticut – tekintetében.

A szakértők friss felmérése szerint ugyanis egyre több cégvezető érzi úgy, hogy a háborúskodás nyomán megemelt vagy bevezetett vámok ártanak az üzletmenetüknek. Jelesül: növelik a költségeiket, amelyeket aztán vagy áthárítanak a fogyasztókra, vagy lenyelnek, de mindkét esetben csökkenhet a nyereség. Ez pedig a tőzsdei árfolyamokra is negatív hatással lehet, sőt még elbocsátásokat is maga után vonhat.

A felmérés során a gyártással foglalkozó válaszolók 79, a szolgáltatószektorban működők 60 százaléka mondta, hogy valamennyire nőttek a költségei a vámok miatt, további 14 illetve 12 százalék pedig azt, hogy az emelkedés jelentős. Az összes sorolt mutató komoly megugrást jelez az egy évvel korábbi állapothoz képest. A cégek további növekedésre számítanak, és arra, hogy emiatt nekik is emelniük kell áraikat.

Szintén pénteken látott napvilágot a Michigani Egyetem fogyasztói bizalmi indexe, amelyből már kiolvashatók a visszaesés jelei. Ebből egyes szakértők arra következtetnek, hogy az amerikai fogyasztók már recesszióra készülnek.