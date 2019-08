Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9dbde178-1f1f-48fd-bde6-373b8262248d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hiába van valaki súlyos állapotban, nem kizárható, hogy egy ilyen gyermek iskolába jár, mert betegsége kontrollálható.\r

","shortLead":"Hiába van valaki súlyos állapotban, nem kizárható, hogy egy ilyen gyermek iskolába jár, mert betegsége kontrollálható.\r

","id":"20190816_A_kormany_elmagyarazta_miert_pontrendszer_alapjan_itelik_meg_a_GYODot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9dbde178-1f1f-48fd-bde6-373b8262248d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fe91077-06cc-4adb-b12a-fbf1c97c0846","keywords":null,"link":"/itthon/20190816_A_kormany_elmagyarazta_miert_pontrendszer_alapjan_itelik_meg_a_GYODot","timestamp":"2019. augusztus. 16. 18:58","title":"A kormány elmagyarázta, miért pontrendszer alapján ítélik meg a GYOD-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Fogarasi havasok egyik szakadékában találtak rá holtan.","shortLead":"A Fogarasi havasok egyik szakadékában találtak rá holtan.","id":"20190817_Meghalt_Torok_Zsolt_aradi_hegymaszo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c8b8259a-3975-4bc7-ae18-e5e8aa90e6fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b8329af-a2ac-45cf-bd47-e34ba979df37","keywords":null,"link":"/vilag/20190817_Meghalt_Torok_Zsolt_aradi_hegymaszo","timestamp":"2019. augusztus. 17. 15:00","title":"Meghalt Török Zsolt aradi hegymászó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szakadó eső ellenére is százezrek követelik az utcán Hongkongban a helyi vezető távozását, a kínai függés csökkentését.","shortLead":"A szakadó eső ellenére is százezrek követelik az utcán Hongkongban a helyi vezető távozását, a kínai függés...","id":"20190818_Tuntetes_Hongkongban_gyulekezo_katonak_Shenzenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a2a20982-c5af-478a-be80-c01827da2f2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"966ffbcb-d510-44f0-862b-35f47e9914b5","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Tuntetes_Hongkongban_gyulekezo_katonak_Shenzenben","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:34","title":"Százezrek tüntetnek Hongkongban, a szomszédos Sencsenben pedig gyakorlatoznak a katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cc72585-1503-4bc9-bcd8-45724c54f399","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190817_Marabu_FekNyuz_Kalozok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9cc72585-1503-4bc9-bcd8-45724c54f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14b79aff-eeeb-4192-a72e-d18986d0ad4b","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Marabu_FekNyuz_Kalozok","timestamp":"2019. augusztus. 17. 09:40","title":"Marabu FékNyúz: Kalózok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5c445fa-c8a6-4028-8530-4b4009c72675","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Harminc éve, 1989. augusztus 19-én volt a Páneurópai piknik, amely szalonnasütésnek indult, aztán a rendszerváltás fontos mozzanata lett. Ez a Fülke, a hvg.hu közéleti podcastja.","shortLead":"Harminc éve, 1989. augusztus 19-én volt a Páneurópai piknik, amely szalonnasütésnek indult, aztán a rendszerváltás...","id":"20190817_Fulke_1956_utan_a_Paneuropai_piknik_idejen_vivtuk_ki_Europa_tiszteletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e5c445fa-c8a6-4028-8530-4b4009c72675&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07f9f172-8202-4a72-acb5-3d65fab51265","keywords":null,"link":"/itthon/20190817_Fulke_1956_utan_a_Paneuropai_piknik_idejen_vivtuk_ki_Europa_tiszteletet","timestamp":"2019. augusztus. 17. 11:00","title":"Fülke: 1956 után a Páneurópai piknik idején vívtuk ki Európa tiszteletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e15b576-4f3a-497e-83b7-e18c188e829e","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az ilovajszki katlanként elhíresült 2014-es ukrajnai csatában orosz egységek és tankok is részt vettek – kínált új bizonyítékokat egy kutatócsoport.","shortLead":"Az ilovajszki katlanként elhíresült 2014-es ukrajnai csatában orosz egységek és tankok is részt vettek – kínált új...","id":"20190818_Uj_bizonyitekok_az_orosz_hadsereg_reszvetelere_az_ukrajnai_haboruban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e15b576-4f3a-497e-83b7-e18c188e829e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee26a019-35fd-44b9-83a2-094e98f06bd1","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_Uj_bizonyitekok_az_orosz_hadsereg_reszvetelere_az_ukrajnai_haboruban","timestamp":"2019. augusztus. 18. 16:27","title":"Új bizonyítékok az orosz hadsereg részvételére az ukrajnai háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van még hová fát ültetni.","shortLead":"Van még hová fát ültetni.","id":"20190816_erdoterulet_eurostat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cae659a7-be75-4af7-928f-2af674825ce3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17619fc-c4b3-4c8e-a41b-6cb44c732459","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190816_erdoterulet_eurostat","timestamp":"2019. augusztus. 16. 17:10","title":"Az erdők méretével is sereghajtó Magyarország az EU-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az olasz parti őrség 57 menekültre bukkant Lampedusa közelében egy hajón szombat este, az embereket a hatóságok a szigetre szállították egy befogadóközpontba.","shortLead":"Az olasz parti őrség 57 menekültre bukkant Lampedusa közelében egy hajón szombat este, az embereket a hatóságok...","id":"20190818_57_menekultet_szallitottak_az_olasz_hatosagok_Lampedusara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9ba1c45-20bb-49f7-bb1d-286b09e16d47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"04e5527d-decb-4f87-b70d-62fbfe2c92fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190818_57_menekultet_szallitottak_az_olasz_hatosagok_Lampedusara","timestamp":"2019. augusztus. 18. 13:39","title":"57 menekültet szállítottak az olasz hatóságok Lampedusára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]