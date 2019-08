Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége, a férfit egy mesterlövész lelőtte. ","shortLead":"Emberek tucatjait ejtette túszul egy fegyveres férfi Brazíliában egy helyközi járaton. A túszdrámának mostanra vége...","id":"20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95a3a85d-79bf-45d1-bdfd-8eb8f19c0fbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52247b3b-ec41-43c3-b9df-4a423b359406","keywords":null,"link":"/vilag/20190820_Tuszokat_ejtettek_egy_buszon_Rio_de_Janeiroban","timestamp":"2019. augusztus. 20. 16:06","title":"Túszokat ejtettek egy buszon Rio de Janeiróban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Délután 14 órától ismét ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, miután a páneurópai piknik 30. évfordulójára érkező kormányfők elhagyták a várost.","shortLead":"Délután 14 órától ismét ugyanúgy folyik az élet, mint korábban, miután a páneurópai piknik 30. évfordulójára érkező...","id":"20190819_Feloldotta_a_soproni_lezarasokat_a_TEK","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=447a8b71-f62c-45c5-8d36-dfa42c7fb20d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fa63590-34a6-4a07-8698-a64c142c83f2","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_Feloldotta_a_soproni_lezarasokat_a_TEK","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:39","title":"Feloldotta a soproni lezárásokat a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","shortLead":"Hawaiin tartotta a szertartást \"The Rock\" és menyasszonya.","id":"20190819_Menosult_a_Szikla","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a0b4c86f-70e5-4765-952f-2f3feba55aad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bf67810-f5f2-4f19-a8cf-3dcbd2fee331","keywords":null,"link":"/elet/20190819_Menosult_a_Szikla","timestamp":"2019. augusztus. 19. 14:46","title":"Megnősült a „Szikla”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Meg akarják tudni, melyik az erősebb az olvadást kiváltó tényezők közül.","shortLead":"A levegőből ledobott szondákkal öt éven át mérik a grönlandi jég olvadását az amerikai űrkutatási hivatal kutatói. Meg...","id":"20190821_gronlandi_jegolvadas_merese_nasa_szondak_nasa_omg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6db979f0-a389-42d4-9db2-ec9ff3e66d08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790805af-4dd1-4197-84b2-7ba48390ea93","keywords":null,"link":"/tudomany/20190821_gronlandi_jegolvadas_merese_nasa_szondak_nasa_omg","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:03","title":"Rámérnek Grönlandra a NASA kutatói – az eredmény kulcsfontosságú lehet a Föld jövője szempontjából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Állítólag fizetés nélkül távoztak, az étterem tulajdonosa ezen nagyon felhúzta magát.","shortLead":"Állítólag fizetés nélkül távoztak, az étterem tulajdonosa ezen nagyon felhúzta magát.","id":"20190821_A_vendegeire_torte_a_szelvedot_az_alban_ettermes_ugy_bepoccent","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6f0db5f2-f637-4ae4-a278-b46dbacf7be8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad89ac2b-45e7-4256-bb7c-0055dccbbe3a","keywords":null,"link":"/cegauto/20190821_A_vendegeire_torte_a_szelvedot_az_alban_ettermes_ugy_bepoccent","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:47","title":"A vendégeire törte a szélvédőt az albán éttermes, úgy bepöccent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"164ce0f6-12c1-4223-bfbb-fccdcb875fc7","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Augusztus 1-től kezdve ingyen utazhatnak a berlini tömegközlekedési eszközökön az iskoláskorú gyerekek. Ehhez csak egy ingyenes igazolás kell kiváltaniuk. ","shortLead":"Augusztus 1-től kezdve ingyen utazhatnak a berlini tömegközlekedési eszközökön az iskoláskorú gyerekek. Ehhez csak...","id":"20190820_Ingyen_utazhatnak_Berlinben_az_iskolaskoruak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=164ce0f6-12c1-4223-bfbb-fccdcb875fc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effc6f6e-0aa9-46a4-9dd7-cbf42a802ab2","keywords":null,"link":"/elet/20190820_Ingyen_utazhatnak_Berlinben_az_iskolaskoruak","timestamp":"2019. augusztus. 20. 15:07","title":"Ingyen utazhatnak Berlinben az iskoláskorúak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kánikula lesz augusztus 20-án.","shortLead":"Kánikula lesz augusztus 20-án.","id":"20190819_37_fokban_unnepelhetunk_holnap","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68690e15-26f4-41a6-bff8-3e3b541415b7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cba1a08-4790-4a35-bf6c-14fd9edf89cf","keywords":null,"link":"/itthon/20190819_37_fokban_unnepelhetunk_holnap","timestamp":"2019. augusztus. 19. 16:50","title":"37 fokban ünnepelhetünk holnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","shortLead":"Egy poroltó is elég volt, hogy eloltsák.","id":"20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92da8798-1049-4b11-9ea1-a266f6f33e31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4123d31f-9dd5-4874-8309-de8d3f86412d","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Kisebb_tuz_keletkezett_az_egyik_tuzijatekos_uszalyon_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 21. 10:30","title":"Kisebb tűz keletkezett az egyik tűzijátékos uszályon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]