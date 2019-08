Brexit: két szék között a padlóra eshet Boris Johnson

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","shortLead":"Semmi nem robbant, egy időjárási jelenség az oka.","id":"20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f7233a7-fc6b-47de-b4ad-b1a683d78e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5b3e169-d12d-41eb-9fab-261b32352773","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_microburst_balaton_legzuhatag_gombafelho","timestamp":"2019. augusztus. 21. 13:31","title":"Furcsa, gombaszerű felhő jelent meg a Balaton fölött, de nyugalom, nem attól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy budai címen érnek össze a szálak.","shortLead":"Egy budai címen érnek össze a szálak.","id":"20190822_Mfor_Szaraz_Istvan_az_Origo_volt_tulaja_allhat_az_MKB_uj_rejtelyes_reszvenyese_mogott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=832522ac-6f84-4f21-9bfc-3e8d497b309b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d443950e-5917-434c-9013-537be27dfc0f","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Mfor_Szaraz_Istvan_az_Origo_volt_tulaja_allhat_az_MKB_uj_rejtelyes_reszvenyese_mogott","timestamp":"2019. augusztus. 22. 13:05","title":"Mfor: Száraz István, az Origo volt tulaja állhat az MKB új, rejtélyes részvényese mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebookon írt rövid születésnapi köszöntőt a miniszterelnök.","shortLead":"Facebookon írt rövid születésnapi köszöntőt a miniszterelnök.","id":"20190820_Orban_Viktor_felkoszontotte_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b6ea3a4d-433b-42f0-870b-2d7ee874e196&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"397a22f8-a905-4992-ad4e-1edb8029cd3b","keywords":null,"link":"/itthon/20190820_Orban_Viktor_felkoszontotte_Magyarorszagot","timestamp":"2019. augusztus. 20. 19:22","title":"Orbán Viktor felköszöntötte Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha pedig felborul, magától talpra áll.","shortLead":"A Fedor nevű robotot az oroszok küldték az űrbe, hogy dolgokat mozgassanak vele. Tud járni, emelni, de kúszni is, ha...","id":"20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d94fb65-43cc-4d9d-91c7-32e78c30b747&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d21321-7656-45b2-b866-41937a73f7a3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190822_fedor_robot_szojuz_msz_14_urhajo_nemzetkozi_urallomas","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:03","title":"Egy android tart éppen a Nemzetközi Űrállomás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","shortLead":"A tavalyi hőség és a nagy termés is megterhelte a fákat. ","id":"20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=76e1255c-2e95-415e-b481-af1deff3283e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82bd9623-fab2-436d-8b36-19d43eb16e14","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190822_Europaszerte_keves_lesz_a_korte_iden","timestamp":"2019. augusztus. 22. 09:49","title":"Európa-szerte kevés lesz a körte idén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az állatokat lelőtték, majd leszedték az összes húst a csontokról. ","shortLead":"Az állatokat lelőtték, majd leszedték az összes húst a csontokról. ","id":"20190822_Sajat_telken_meszaroltak_le_egy_Lengyeltotiban_elo_nemet_gazda_teheneit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd5d7ef-770f-48ba-bcc0-fced7e314b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"174d59cc-4d4f-470d-b482-9134845976e8","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Sajat_telken_meszaroltak_le_egy_Lengyeltotiban_elo_nemet_gazda_teheneit","timestamp":"2019. augusztus. 22. 11:34","title":"Lemészárolták egy Lengyeltótiban élő német gazda teheneit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Régi haragosával végzett egy férfi a nézőtéren, a koncert a késelés után sem állt le.","shortLead":"Régi haragosával végzett egy férfi a nézőtéren, a koncert a késelés után sem állt le.","id":"20190821_Egy_LGTs_koncerten_szurtak_halalra_egy_embert_Polgaron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c672e572-ed39-4287-b217-808dc0bce7ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aeb1292-77b3-4e74-9458-3e65a0c93607","keywords":null,"link":"/itthon/20190821_Egy_LGTs_koncerten_szurtak_halalra_egy_embert_Polgaron","timestamp":"2019. augusztus. 21. 09:45","title":"Egy LGT-s koncerten szúrtak halálra egy többgyermekes családapát Polgáron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha valaki a budapesti tűzijáték után az M3-as autópályán indulna haza, annak jelentős torlódásra kell számítania.","shortLead":"Ha valaki a budapesti tűzijáték után az M3-as autópályán indulna haza, annak jelentős torlódásra kell számítania.","id":"20190820_Negyes_karambol_tortent_az_M3ason","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=21e2a63f-5741-4de8-96da-cc3b672d66a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3d781f-7a58-4366-88db-5b6dc64b9537","keywords":null,"link":"/cegauto/20190820_Negyes_karambol_tortent_az_M3ason","timestamp":"2019. augusztus. 20. 21:31","title":"Négyes karambol történt az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]