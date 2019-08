Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d4dd9784-2477-4be2-a811-0b38a6d20475","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az októberi parlamenti választások előtt a lengyel kormánypárt mindent bevet, hogy megőrizhesse hatalmát.","shortLead":"Az októberi parlamenti választások előtt a lengyel kormánypárt mindent bevet, hogy megőrizhesse hatalmát.","id":"20190821_Lemondott_az_a_lengyel_politikus_aki_gyuloletkampanyt_iranyitott_birak_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4dd9784-2477-4be2-a811-0b38a6d20475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99292be7-43da-4094-b552-c6409b9ef280","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190821_Lemondott_az_a_lengyel_politikus_aki_gyuloletkampanyt_iranyitott_birak_ellen","timestamp":"2019. augusztus. 21. 15:15","title":"Lemondott az a lengyel politikus, aki gyűlöletkampányt irányított bírák ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fea74bf-46f9-445a-acfd-29c01740034a","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Milyen árat kell fizetnünk azért, ha szeretnénk a magunk uraiként ott, és akkor dolgozni, ahol és amikor csak akarunk? Valóban megéri digitális nomád életmódra váltani? És mit szólnak ehhez a munkaadók? Külföldön és Magyarországon élő, kezdő és tapasztalt digitális nomádok meséltek küzdésről és felemelő tapasztalatokról. \r

","shortLead":"Milyen árat kell fizetnünk azért, ha szeretnénk a magunk uraiként ott, és akkor dolgozni, ahol és amikor csak akarunk...","id":"samsungbch_20190823_digitalis_nomad_hr_tavmunka","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fea74bf-46f9-445a-acfd-29c01740034a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42a6cb3-86d9-4fac-9fb6-aacd066ab60e","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190823_digitalis_nomad_hr_tavmunka","timestamp":"2019. augusztus. 23. 07:30","title":"Szabad leszel, de magányos is – Ilyen az élet digitális nomádként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"e313469b-f952-4eeb-a59e-fd1799433d9a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2010 óta egyszer sem állt olyan jól a költségvetés július végén, mint 2019-ben. Az államnak 1240 milliárd forinttal több bevétele volt, főleg a gazdasági növekedés és a lakossági fogyasztás emelkedése miatt. A kiadások viszont alig nőttek, családi támogatásokra például kevesebbet költött az állam, mert egyre kevesebb a gyerek.","shortLead":"2010 óta egyszer sem állt olyan jól a költségvetés július végén, mint 2019-ben. Az államnak 1240 milliárd forinttal...","id":"20190823_Az_allam_kevesebbet_koltott_csaladi_tamogatasokra_mint_2018ban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e313469b-f952-4eeb-a59e-fd1799433d9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b1aec310-3603-4aa1-bf74-6ac946c25010","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190823_Az_allam_kevesebbet_koltott_csaladi_tamogatasokra_mint_2018ban","timestamp":"2019. augusztus. 23. 11:57","title":"Az állam kevesebbet költött családi támogatásokra, mint 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","shortLead":"A videósorozatban a magyar úszónő egyik kihívójának nevezett Ilaria Cusinato felkészülését kísérhetjük figyelemmel.","id":"20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4251e25a-352f-4e6c-b1a1-5ebca1fa624b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85008652-c32c-4578-9d6d-97ce7a8db3f7","keywords":null,"link":"/sport/20190821_shane_tusup_video_bujdoso_cusinato","timestamp":"2019. augusztus. 21. 16:10","title":"Shane Tusup videóban mutatja be, milyen őrületesen indult a felkészülés új tanítványaival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"Kormányinfót tartott pénteken Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő. A nyugdíjasok és a közfoglalkoztatottak is kapnak pénzt az önkormányzati választások előtt. Kiderült az is, ki veszi át Andy Vajna helyét.","shortLead":"Kormányinfót tartott pénteken Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter és Hollik István kormányszóvivő...","id":"20190823_9000_forintos_rezsiutalvanyt_kapnak_a_nyugdijasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16b575ac-1499-463c-95d8-963f86d47d2c","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_9000_forintos_rezsiutalvanyt_kapnak_a_nyugdijasok","timestamp":"2019. augusztus. 23. 10:52","title":"9000 forintos rezsiutalványt kapnak a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamar kiderült, hogy az 54 éves férfi halálát bántalmazás okozta. Az elkövetőt már el is fogták. ","shortLead":"Hamar kiderült, hogy az 54 éves férfi halálát bántalmazás okozta. Az elkövetőt már el is fogták. ","id":"20190822_Holttestet_talaltak_egy_balatonfuzfoi_haz_udvaran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fd5575a-caff-44c0-a99e-9634b4c8feef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfadb6b3-0746-44d1-bbc3-9fc62a4e395b","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Holttestet_talaltak_egy_balatonfuzfoi_haz_udvaran","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:29","title":"Holttestet találtak egy balatonfűzfői ház udvarán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","shortLead":"Csak végső esetben lehet megoldás a rövidített munkaidő, de a Schaeffler egy gyárában már nincs más lehetőség.","id":"20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5d0ca00-59b6-47b1-8902-f61d066d8cab","keywords":null,"link":"/kkv/20190822_Roviditett_munkaidovel_sporol_egy_nemet_autoipari_ceg_akkora_a_baj_az_agazatban","timestamp":"2019. augusztus. 22. 15:14","title":"Rövidített munkaidővel spórol egy német autóipari cég, akkora a baj az ágazatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.autoshirek","description":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","shortLead":"Mindkét tehergépkocsi vezetője életveszélyes sérüléseket szenvedett.","id":"20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=baafecbe-f609-420b-8f79-48547ab316c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a95fe1d-254e-4dcf-af6a-d713e06f7eaa","keywords":null,"link":"/cegauto.autoshirek/20190822_Frontalis_karambol_Barandnal_mentohelikopter_szallitotta_korhazba_a_soforoket","timestamp":"2019. augusztus. 22. 14:32","title":"Frontális karambol történt Bárándnál, mentőhelikopter szállította kórházba a sofőröket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]