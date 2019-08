Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09b18b79-9138-4b3c-a78f-9d0a74321bca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Különben Sergio Mattarella államfő választásokat ír ki","shortLead":"Különben Sergio Mattarella államfő választásokat ír ki","id":"20190822_Ot_napjuk_maradt_az_olasz_partoknak_hogy_kormanyt_alakitsanak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09b18b79-9138-4b3c-a78f-9d0a74321bca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab545a3b-66ca-4c02-95e8-17338700f815","keywords":null,"link":"/vilag/20190822_Ot_napjuk_maradt_az_olasz_partoknak_hogy_kormanyt_alakitsanak","timestamp":"2019. augusztus. 22. 20:50","title":"Öt napjuk maradt az olasz pártoknak, hogy kormányt alakítsanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három város tűzoltói próbálják megfékezni a tüzet.","shortLead":"Három város tűzoltói próbálják megfékezni a tüzet.","id":"20190822_Otszaz_korbala_eg_Hortobagynal","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1230fc6e-cd62-4fa8-aef4-4baa70dda934&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a79730e-e2dd-4725-a86f-363cbc40cb77","keywords":null,"link":"/itthon/20190822_Otszaz_korbala_eg_Hortobagynal","timestamp":"2019. augusztus. 22. 18:44","title":"Ötszáz körbála ég Hortobágynál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a88f5d10-01da-4c06-915f-2fe7766c1aad","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Először figyelhették meg tudósok, amint egy feketelyuk \"felfal\" egy neutroncsillagot. 