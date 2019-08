Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Saját farkába harapott a kígyó.","shortLead":"Saját farkába harapott a kígyó.","id":"20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f67ad9f0-e7c0-491b-ba09-86d5a4aa35db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9598d14-8c1e-41a8-b4cd-adb3ec726e8a","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_A_Fidesz_udvozli_a_Fideszkormany_nyugdijasoknak_adott_9000_forintjat","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:55","title":"A Fidesz üdvözli a Fidesz-kormány nyugdíjasoknak adott 9000 forintját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30835b02-eb0d-4a1a-93dd-02c3cc9799c8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyedi karakterű modell az Audin belül az RS6 Avant, de el lehet játszani a gondolattal, milyen lenne normál változatban is. ","shortLead":"Egyedi karakterű modell az Audin belül az RS6 Avant, de el lehet játszani a gondolattal, milyen lenne normál...","id":"20190823_Audi_RS6_szedan_XTomi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30835b02-eb0d-4a1a-93dd-02c3cc9799c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1668e3ec-ab99-4a18-a48c-075afd8aed28","keywords":null,"link":"/cegauto/20190823_Audi_RS6_szedan_XTomi","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:29","title":"Photoshoppereknek nem akadály, ami az Audinak igen - ilyen lenne az RS6 szedánként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában. A tragikus helyzetért jelentős mértékben felelős az új elnök, Jair Bolsonaro politikája, a „Trópusok Trumpja” ugyanis egyértelműen az erdőpusztítók mellett áll. A világ keveset tehet, az EU talán büntetésként leállíthatja az argentin szója- és marhahúsimportot, és megtagadhatja a Brazíliával és szomszédaival tervezett kereskedelmi egyezmény aláírását.","shortLead":"Tavaly percenként egy, idén augusztusban pedig már percenként három futballpályányi erdő vész oda Brazíliában...","id":"20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dd87768e-549b-49bc-a407-bde925696e22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65c00b81-c5ba-4a35-b683-4575fc375e9a","keywords":null,"link":"/vilag/20190824_Eg_a_vilag_tudeje_s_ezt_nagyon_nehez_lesz_megallitani","timestamp":"2019. augusztus. 24. 10:00","title":"Nem csak az erdőtüzeket, most már Bolsonarót is meg akarják állítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fertőzésveszélyesek, sokan nem megfelelően használják, ráadásul szelektíven sem lehet gyűjteni a szemetet. ","shortLead":"Fertőzésveszélyesek, sokan nem megfelelően használják, ráadásul szelektíven sem lehet gyűjteni a szemetet. ","id":"20190823_Megszuntetne_a_panelhazak_szemetledoboit_a_Magyar_Kozos_Kepviselok_Egyesulete","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d82b54b6-c231-4dfe-ac93-408b69cca543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8d9b8d6-bc3d-4f0c-a377-0610c0f4d969","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Megszuntetne_a_panelhazak_szemetledoboit_a_Magyar_Kozos_Kepviselok_Egyesulete","timestamp":"2019. augusztus. 23. 18:26","title":"Megszüntetné a panelházak szemétledobóit a Magyar Közös Képviselők Egyesülete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72d1b1d7-35c8-4f2c-982e-63a54a2b645c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egy salátahatározatban a kormány 70 milliót csoportosított át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára.

","shortLead":"Egy salátahatározatban a kormány 70 milliót csoportosított át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára.

","id":"20190824_A_kormany_tizmilliokat_pakolt_at_a_Szent_Jobbdiszkocsi_rekonstrukciojara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72d1b1d7-35c8-4f2c-982e-63a54a2b645c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4ebce86-d2dd-44c5-ba30-eba2742fc024","keywords":null,"link":"/kkv/20190824_A_kormany_tizmilliokat_pakolt_at_a_Szent_Jobbdiszkocsi_rekonstrukciojara","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"A kormány tízmilliókat pakolt át a Szent Jobb-díszkocsi rekonstrukciójára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény hiánya miatt megszüntette a rendőrség. Volt olyan csatorna, ahol a kezdetekben tényként állították a vízilabdázókról, hogy erőszakot követtek el. A vízilabdázók ügyvédjei nagy nyilvánosság előtt elkövetett rágalmazás miatt tettek feljelentést - vélhetően egy vagy több médium ellen -, az ügy már a bíróság előtt van. ","shortLead":"A két vízilabdázó ellen egy 13 éves lány családja tett feljelentést szexuális erőszak miatt, a nyomozást bűncselekmény...","id":"20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec84a017-9e8b-408d-b64c-921bae42b110&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cb6beb5-f69e-4d73-8c63-4089585dabdb","keywords":null,"link":"/itthon/20190824_Harman_allnak_birosag_ele_Kosz_es_Petovary_ragalmazasa_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 11:14","title":"Hárman állhatnak bíróság elé Kósz és Petőváry rágalmazása miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Amazonasban pusztító erdőtüzekről posztolnak a celebek.","shortLead":"Az Amazonasban pusztító erdőtüzekről posztolnak a celebek.","id":"20190824_Tobb_kulfoldi_hiresseg_is_kifejezte_aggodalmat_az_erdotuzek_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2878f40d-ed26-4a43-a6e0-85fd3df6648a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e83168d-9d81-4b72-b7d1-a079eba482fc","keywords":null,"link":"/elet/20190824_Tobb_kulfoldi_hiresseg_is_kifejezte_aggodalmat_az_erdotuzek_miatt","timestamp":"2019. augusztus. 24. 18:51","title":"Több külföldi híresség is kifejezte aggodalmát az erdőtüzek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Karbantartási munkálatok miatt a hétvégére lezárják a Liget sor - Ferihegyi úti vasúti átjárót, ez egy sor autóbusz útvonalában hoz majd változást.\r

\r

","shortLead":"Karbantartási munkálatok miatt a hétvégére lezárják a Liget sor - Ferihegyi úti vasúti átjárót, ez egy sor autóbusz...","id":"20190823_Lezarnak_egy_keresztezodest_a_XVII_keruletben_ket_napra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7568eafe-1352-43e3-9a9a-20b00e4d3df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab72e556-e17e-46ef-a1c0-71f778755ed8","keywords":null,"link":"/itthon/20190823_Lezarnak_egy_keresztezodest_a_XVII_keruletben_ket_napra","timestamp":"2019. augusztus. 23. 17:35","title":"Lezárnak egy vasúti átjárót a XVII. kerületben két napra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]