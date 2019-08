Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc4ffee5-3665-46d6-8380-812d687064c2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Torkos Matild a \"baloldali gondolkodású polgárok\" bizalmáért küzd majd Rákosmentén, de az ellenzéki összefogásban nem vesz részt.","shortLead":"Torkos Matild a \"baloldali gondolkodású polgárok\" bizalmáért küzd majd Rákosmentén, de az ellenzéki összefogásban nem...","id":"20190826_Ujabb_ujsagiro_indul_az_oszi_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cc4ffee5-3665-46d6-8380-812d687064c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0c87c5f-b7e0-48d4-83d2-1e573e22af19","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Ujabb_ujsagiro_indul_az_oszi_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:22","title":"Újabb újságíró indul az önkormányzati választáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","shortLead":"Egy ukrán férfi szúrt, a helyszínen elfogták.","id":"20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"516d7304-38c7-4279-92d0-0b63dc39821e","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Megkeseltek_egy_embert_egy_soproni_munkasszallon","timestamp":"2019. augusztus. 26. 08:15","title":"Megkéseltek egy embert egy soproni munkásszállón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is fejlesztené, ha ő nyeri az októberi választást. ","shortLead":"A főpolgármester állítása szerint 49 specifikus intézkedés már ki is van dolgozva, és a \"zöld infrastruktúrát\" is...","id":"20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=36dfdea4-fba6-40e0-801b-76303012433e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56085e17-dcb4-4f1b-bf1f-0285d4f40d06","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Tarlos_is_beigerte_kornyezetvedelmi_intezkedesekkel_keszul","timestamp":"2019. augusztus. 26. 11:10","title":"Tarlós is beígérte: környezetvédelmi intézkedésekkel készül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikerült petesejtet kiemelni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból – jelentette be a kenyai turisztikai és vadvédelmi minisztérium képviselője. Najib Balala azt reméli, a petesejteket mesterségesen megtermékenyíthetik, hogy megmentsék a fajt a kihalástól. ","shortLead":"Sikerült petesejtet kiemelni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból – jelentette be a kenyai turisztikai és...","id":"20190825_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_petesejtek_megtermekenyites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fa603235-14d9-46af-9c50-0620f40f132b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b622aaf-2e1d-4bf1-a314-6f850e963a4d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_eszaki_szelesszaju_orrszarvu_petesejtek_megtermekenyites","timestamp":"2019. augusztus. 25. 15:03","title":"Az utolsó utáni esély: sikerült petesejtet kinyerni az utolsó két északi szélesszájú orrszarvúból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71e827bf-3fc3-4167-b32b-406dbe592a45","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"tudomany","description":"Boris Johnson brit kormányfő szombaton elrendelte, hogy az összes brit repülőtér szerelkezzen fel a legújabb, 3D-s csomag átvilágító berendezéssel 2022 decemberéig.","shortLead":"Boris Johnson brit kormányfő szombaton elrendelte, hogy az összes brit repülőtér szerelkezzen fel a legújabb, 3D-s...","id":"20190825_Boris_Johnson_a_3Dben_vizsgaltatna_a_csomagokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=71e827bf-3fc3-4167-b32b-406dbe592a45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe078b8-c4db-4239-815a-b87ed7dccb64","keywords":null,"link":"/tudomany/20190825_Boris_Johnson_a_3Dben_vizsgaltatna_a_csomagokat","timestamp":"2019. augusztus. 25. 09:11","title":"Boris Johnson 3D-ben vizsgáltatná a reptéri csomagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tuifly egyik utasa lett rosszul.","shortLead":"A Tuifly egyik utasa lett rosszul.","id":"20190826_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_repulogep_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6bd8799d-30ee-422b-be91-5f086d930cb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073ba4b1-7d05-4d4b-ab83-45d1d808b1d3","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_repulogep_Budapesten","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:58","title":"Kényszerleszállást hajtott végre egy repülőgép Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"De minek.","shortLead":"De minek.","id":"20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2f738c13-d3d4-47df-9615-ca53fc333564&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f757d012-4c75-45e6-9f26-c7859defd2fb","keywords":null,"link":"/itthon/20190825_Kihuztak_a_hatos_lotto_szamait","timestamp":"2019. augusztus. 25. 17:18","title":"Kihúzták a hatos lottó számait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető szuverén tanács, miután a városban törzsi villongásokban 16 ember halt meg.","shortLead":"Rendkívüli állapotot hirdetett vasárnap az ország legjelentősebb kikötővárosában, Port Szudánban a Szudánt vezető...","id":"20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6de55751-979d-44db-8db5-572248bf1db9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb90d65-e558-45e2-a366-06d1307f0db5","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Rendkivuli_allapotot_hirdettek_Port_Szudanban","timestamp":"2019. augusztus. 25. 21:59","title":"Rendkívüli állapotot hirdettek Port Szudánban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]