[{"available":true,"c_guid":"439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Második kísérletre sikerült a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolnia a Fedor nevű robotot szállító orosz űrhajónak, mégpedig automatikus üzemmódban. Fedor ezenkívül lőni is tud.

","shortLead":"Második kísérletre sikerült a Nemzetközi Űrállomáshoz dokkolnia a Fedor nevű robotot szállító orosz űrhajónak, mégpedig...","id":"20190827_Fedor_megerkezett__sikerult_csatalkoznia_a_Szojuz_MSZ14nek_a_Nemzetkozi_Urallomashoz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=439dec17-2154-49c4-b6e8-b46af71423a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe59e5e-1092-48bd-8a2a-a1e362ecc8ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_Fedor_megerkezett__sikerult_csatalkoznia_a_Szojuz_MSZ14nek_a_Nemzetkozi_Urallomashoz","timestamp":"2019. augusztus. 27. 09:11","title":"Fedor megérkezett – sikerült csatlakoznia a Szojuz MSZ-14-nek a Nemzetközi Úrállomáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","shortLead":"A kisnyugdíjasoknak szerintük minden forint jól jön, de a kormány gálánsabb is lehetett volna velük.","id":"20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cfffd8bd-eb24-4849-a28a-93478e400fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7c7648f-6956-45f1-9acb-cb867102e38a","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Apropenz_az_erdekkepviseletek_szerint_a_nyugdijasoknak_adott_9000_forint","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:56","title":"Aprópénz az érdekképviseletek szerint a nyugdíjasoknak adott 9000 forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Szeptember 28-án. Előzenekarként a Wellhello lép fel.","shortLead":"Szeptember 28-án. Előzenekarként a Wellhello lép fel.","id":"20190826_Inyenes_koncertet_ad_a_Hosok_teren_Bryan_Adams","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5f7cffa5-aa04-41a1-ab1f-fdc2d79da7f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b65d2db4-9f9e-449d-9f1e-04d0ac3fe602","keywords":null,"link":"/kultura/20190826_Inyenes_koncertet_ad_a_Hosok_teren_Bryan_Adams","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:59","title":"Ingyenes koncertet ad a Hősök terén Bryan Adams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96b50b8b-99c5-4b6b-8f87-4435ad54641a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A tervek szerint naponta 1844 hordó olajat és félmillió köbméter földgázt lehet majd kitermelni itt.","shortLead":"A tervek szerint naponta 1844 hordó olajat és félmillió köbméter földgázt lehet majd kitermelni itt.","id":"20190826_Uj_olajmezore_bukkant_Pakisztanban_a_Mol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96b50b8b-99c5-4b6b-8f87-4435ad54641a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e8993c5-a62f-49b4-ba2e-27d65e31eb59","keywords":null,"link":"/kkv/20190826_Uj_olajmezore_bukkant_Pakisztanban_a_Mol","timestamp":"2019. augusztus. 26. 12:03","title":"Új olajmezőre bukkant Pakisztánban a Mol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok az emberek, akiknél az infarktus kockázata áll fenn. A szívinfarktus korai, személyre szabott előrejelzését kutatja a Semmelweis Egyetem Maurovich-Horvat Pál, aki nemrég újabb akadémiai támogatást kapott precíziós orvoslási módszerének kidolgozásához.","shortLead":"Hosszas vizsgálatok helyett gyorsan és fájdalommentesen, akár egy egyszerű vérvételből kiszűrhetők legyenek azok...","id":"20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9d9fff24-7d1c-4b7a-8870-f67c54a748d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d461a5db-4016-4218-80cb-7e5a33b93a0a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190826_szivinfarktus_elorejelzese_sziv_ct_vervetel_maurovich_hotvath_pal_mta_lendulet_semmelweis_egyetem","timestamp":"2019. augusztus. 26. 13:03","title":"Egy magyar kutató egy egyszerű vérvételből megmutatná, kinél esélyes a szívinfarktus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","shortLead":"A helyszínelés ideje alatt csak egy vágányon halad a vasúti forgalom.","id":"20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eb0d6f4-fea2-40a2-8b97-11f0ef9c2543","keywords":null,"link":"/itthon/20190826_Elgazolt_egy_embert_a_vonat_Dunakeszinel","timestamp":"2019. augusztus. 26. 17:30","title":"Elgázolt egy embert a vonat Dunakeszinél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. Minden egyes adattal egy kép alakul ki róla – hol járt, mit csinált, kivel volt. Szülőként segítsük a gyerekekben tudatosulni az adatgyűjtés tényét - javasolja Devorah Heitner ifjúsági- és médiaszakértő.","shortLead":"Valahányszor a gyerekünk posztol egy képet valamelyik közösségi oldalon, adatot hoz létre. Minden egyes adattal egy kép...","id":"20190825_Hogyan_segithetjuk_szulokent_a_gyereket_a_tudatos_internetezesben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5f5d32f-0aa2-4e72-8294-6e093edfd6e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73a74360-c207-4bf2-9d08-1749d8f50ab0","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190825_Hogyan_segithetjuk_szulokent_a_gyereket_a_tudatos_internetezesben","timestamp":"2019. augusztus. 25. 19:15","title":"Hogyan segíthetjük szülőként a gyerekek tudatos internetezését?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant - jelentette az izraeli média vasárnap.","shortLead":"Két izraeli drón zuhant Bejrútban a Hezbollah radikális síita milícia médiaközpontjára, az egyik felrobbant...","id":"20190825_Izraeli_dronok_zuhantak_egy_bejrutban_a_Hezbollahkozpontra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60a8d759-4004-4c05-967d-a39a0a70244f","keywords":null,"link":"/vilag/20190825_Izraeli_dronok_zuhantak_egy_bejrutban_a_Hezbollahkozpontra","timestamp":"2019. augusztus. 25. 12:52","title":"Izraeli drónok zuhantak Bejrútban a Hezbollah-központra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]