Egy rövid időre 330 forintnál is többet kértek az euróért, az árfolyam előtte és utána is éppen 330 alatt ingadozik. Ez egyéves rekordot jelent, amely nincs is olyan távol a történelmi mélyponttól: tavaly nyáron 330,8 forintot is kellett adni egy euróért.

A forint még a hónap közepén kezdett el gyengülni. Augusztus 14-én még 323 forintot kellett adni egy euróért, azóta viszont szinte folyamatos volt a gyengülés. Az elmúlt egy hétben már 327-329 forintba került egy euró.

Legutóbb július legvégén gyengült nagyobb mértékben a forint, akkor azonban a Fed kamatdöntésének a hatására vissza tudott erősödni az árfolyam. Az erősödés azonban csak átmeneti volt, mivel a forint továbbra is lassú gyengülő pályán van a jegybank laza monetáris politikája és a globális gazdasági bizonytalanságok miatt – hívta fel a figyelmet Nyeste Orsolya, az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője. Ennek oka, hogy amikor biztos lábakon áll a gazdaság, akkor sokan szeretnek a feltörekvő régiók devizáival kereskedni, hiszen itt nagyobb hasznot lehet realizálni, mint például a viszonylag stabil árfolyamú dolláron vagy eurón, ám a bizonytalan időkben inkább menekítik innen a pénzüket, hiszen az esés is nagyobb lehet.

Szerinte ami ma történik, az nem kiemelkedő, hiszen egyrészt az egész régióban látható a gyengülés, másrészt az előbb említett forintgyengülési trend folytatódik csak és „egyszerűen most értünk el a 330-as szinthez”. Az okokat éppen ezért nem is Magyarországon, hanem azon túl kell keresni: az egész világban nő a globális növekedéslassulástól való félelem, de rontja a hangulatot az is, hogy a Kína és az USA közötti kereskedelmi háborúnak sem látszik a rövid távú megoldása. „Aggódnak a piacon, hogy Donald Trump amerikai elnök most éppen mit fog twittelni, milyen új vámtételt jelent be és mindez hogyan fog hatni a világgazdaságra. Nem segíti a forint helyzetét, hogy országunk legfontosabb külkereskedelmi partnerénél, Németországban az előző negyedévhez képest csökkent a GDP, sőt ma már a technikai recesszió lehetőségét sem vetik el az elemzők” – mondta Nyeste.

Az Erste Bank szenior makrogazdasági elemzője szerint amikor legutóbb 2018 nyarán a forint elérte a 330-as árfolyamot az euróval szemben, akkor mivel egy fontos technikai szintről van szó, ez megállította a további esést. Lehet most is ezt fogja tenni, ám Nyeste szerint a forint mozgásának iránya sokkal inkább attól függ majd, hogy az euró-dollár milyen irányba mozdul el. Ha a dollár erősödni tud, akkor félő, hogy a forint további gyengülés elé néz, mert akkor az azt mutatja, hogy kereskedők a fent említett okok miatt inkább a zöldhasúba fektetik a pénzüket. Szerinte ugyanakkor fundamentálisan nem feltétlenül indokolt a további leértékelődés, hiszen mind a külkereskedelmi mérleg, mind a folyó fizetési mérleg többletes.