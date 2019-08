Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1656dce2-112d-4edf-bc55-ffdfe2a5885e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"sport","description":"Bácsi Péterben már régóta érlelődött a döntés. ","shortLead":"Bácsi Péterben már régóta érlelődött a döntés. ","id":"20190828_visszavonulas_bacsi_peter_birkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1656dce2-112d-4edf-bc55-ffdfe2a5885e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f876868e-37dd-443a-9cb7-a180a2365f83","keywords":null,"link":"/sport/20190828_visszavonulas_bacsi_peter_birkozas","timestamp":"2019. augusztus. 28. 16:36","title":"Visszavonul a világ- és Európa-bajnok magyar birkózó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","shortLead":"A 41 éves magyar férfit Ausztriában hónapok óta körözték. ","id":"20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d3978d-e229-431e-9e85-c9853f7cf9f9","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Kispesten_bujkalt_egy_idos_osztrak_nemes_gyilkosa","timestamp":"2019. augusztus. 27. 08:01","title":"Kispesten bujkált egy idős osztrák nemes gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","shortLead":"Behajtást ígért az Antenna Hungária, de nem árulták el, hogy állnak.","id":"20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7239b0f4-4f2b-4a02-a221-3358791803eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ade3665c-f2a5-48a7-b7a3-9a7eb64dc8ba","keywords":null,"link":"/kkv/20190828_Nem_fizettek_ki_a_vizes_vb_szervezoi_23_milliard_forintot_egy_allami_cegnek","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:15","title":"Nem fizettek ki a vizes vb szervezői 2,3 milliárd forintot egy állami cégnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Megnyugodhatnak a szülők, nem veszélyesek az iskolaszerek. ","shortLead":"Megnyugodhatnak a szülők, nem veszélyesek az iskolaszerek. ","id":"20190827_Nehezfemeket_keresett_az_ITM_a_temperaban_de_nem_talalt_semmit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c4a81b6-a307-44de-aec6-bfd6fe4fee98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df0bc861-21d3-4e8b-bf5d-466d3fdc5378","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_Nehezfemeket_keresett_az_ITM_a_temperaban_de_nem_talalt_semmit","timestamp":"2019. augusztus. 27. 11:12","title":"Nehézfémeket keresett az ITM a temperában, de nem talált semmit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4812f35-8515-4ebb-a520-165172d06e35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hétfőn megnyíltak a World of Warcraft Classic szerverei, és a játékosok végre beléphettek a Blizzard fantáziavilágába. Az érdeklődés a program első verziójához hasonló.","shortLead":"Hétfőn megnyíltak a World of Warcraft Classic szerverei, és a játékosok végre beléphettek a Blizzard fantáziavilágába...","id":"20190827_world_of_warcraft_classic","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a4812f35-8515-4ebb-a520-165172d06e35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b37bd6e-d14d-4e1e-889c-f0edbb30c562","keywords":null,"link":"/tudomany/20190827_world_of_warcraft_classic","timestamp":"2019. augusztus. 27. 17:03","title":"Annyian léptek be a Blizzard régi/új sikerjátékába, hogy a felhasználóknak sorba kellett állniuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c8e8ff2-6027-4daa-8d9c-0edd44f15dcc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autók iránt akár csak minimális rajongást mutatók számára is rossz látni, hogy milyen állapotban van ez az olasz sportkocsi. Ami hamarosan szerencsére régi fényében pompázhat.","shortLead":"Az autók iránt akár csak minimális rajongást mutatók számára is rossz látni, hogy milyen állapotban van ez az olasz...","id":"20190827_fajdalmas_fotok_ezt_muvelte_a_sivatag_a_szuperritka_regi_maseratival","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7c8e8ff2-6027-4daa-8d9c-0edd44f15dcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6026b02b-fca4-4392-8cf4-14061967b217","keywords":null,"link":"/cegauto/20190827_fajdalmas_fotok_ezt_muvelte_a_sivatag_a_szuperritka_regi_maseratival","timestamp":"2019. augusztus. 27. 13:21","title":"Fájdalmas fotók: ezt művelte a sivatag a szuperritka régi Maseratival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","shortLead":"Három alapítvány alapítói jogköreit vonták meg a minisztertől.","id":"20190828_Ujabb_teruleteket_veszitett_el_Kasler_Miklos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8743b4ab-05b2-483d-b311-e1aa2c3b4fdd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07f8082-f633-405e-b5e9-db9b5c516c45","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Ujabb_teruleteket_veszitett_el_Kasler_Miklos","timestamp":"2019. augusztus. 28. 08:07","title":"Újabb területeket veszített el Kásler Miklós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette mindezt azután, hogy Emmanuel Macron bejelentette: a hét legfejlettebb ipari ország 20 millió dolláros azonnali segélyt nyújt az amazóniai tüzek megfékezésére.","shortLead":"A brazil elnök Twitter-bejegyzésében óva intette a nagyhatalmakat attól, hogy beavatkozzanak Brazília belügyeibe. Tette...","id":"20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d8cb1f0-fece-4674-8835-39b142fd84e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"031ce3d3-5990-4cb8-b2b8-59ff4e9eb13a","keywords":null,"link":"/vilag/20190826_jair_bolsonaro_emmanuel_macron_brazilia_franciaorszag_g7_amazonia","timestamp":"2019. augusztus. 26. 21:04","title":"Bolsonaro szerint a nagyhatalmak gyarmatként kezelik Brazíliát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]