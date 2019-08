Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet.\r

\r

","shortLead":"Kína szerint csak rutinmozgás történik, de Hongkongban pattanásig feszült a helyzet.\r

\r

","id":"20190829_Ujabb_kinai_csapatok_erkeztek_Hongkongba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f15eb13f-5118-4d1e-93a7-3e7a8117a8cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95a02497-2015-42d9-bd9a-892e799d2c43","keywords":null,"link":"/vilag/20190829_Ujabb_kinai_csapatok_erkeztek_Hongkongba","timestamp":"2019. augusztus. 29. 12:47","title":"Újabb kínai csapatok érkeztek Hongkongba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Vivo következő telefonját nem csak gyorsabban lehet majd feltölteni az átlagnál, ha igaz, tovább is bírja majd, mint a legtöbb mobil.","shortLead":"A Vivo következő telefonját nem csak gyorsabban lehet majd feltölteni az átlagnál, ha igaz, tovább is bírja majd, mint...","id":"20190829_vivo_nex_3_6400_mah_akkumulator_120w_superflash_charge","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc07d5d0-14b8-4e87-8658-0fbb2d59ef98","keywords":null,"link":"/tudomany/20190829_vivo_nex_3_6400_mah_akkumulator_120w_superflash_charge","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:03","title":"Óriási, 6400 mAh-es aksi lesz ebben az okostelefonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d45c39b-6b76-4602-bc2b-007e5757635c","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"itthon","description":"Sorra indulnak Európa és Észak-Amerika városaiban a tesztprogramok, melyek célja, hogy kiderítsék: meg lehet-e úgy szüntetni a hajléktalanságot, mint Finnországban, ahol bérlakásokat adtak az utcára kerülőknek. Az állam anyagilag is jól járt, a lakáspiacot sem tette tönkre a módszer, épp csak a szomszédok nem örülnek mindig az új lakóknak. Magyarország ettől nagyon messze van, itt a vakszerencsén múlik, van-e valakinek esélye szociális alapon lakhatásra.\r

","shortLead":"Sorra indulnak Európa és Észak-Amerika városaiban a tesztprogramok, melyek célja, hogy kiderítsék: meg lehet-e...","id":"20190827_hajlektalanok_finnorszag_lakhatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d45c39b-6b76-4602-bc2b-007e5757635c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a9a8a36-4d83-4d9c-b84a-fa620827c5da","keywords":null,"link":"/itthon/20190827_hajlektalanok_finnorszag_lakhatas","timestamp":"2019. augusztus. 27. 20:00","title":"Bíróság helyett bérlakások: működne nálunk a hajléktalanokat segítő finn modell?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül úszva próbált meg eljutni Franciaországból az Egyesült Királyságba - jelentette a belga sajtó szerdán.","shortLead":"Partra mosta a víz Belgiumban egy iraki menedékkérő holttestét, aki a jelek szerint a La Manche csatornán keresztül...","id":"20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=70f8a9b3-6a27-4f24-993b-2fe396bac14f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bac5215c-fb91-40a2-8801-c30c5560772e","keywords":null,"link":"/vilag/20190828_Palackokbol_keszitett_mentomellenyt_de_belefulladt_a_tengerbe_egy_menedekkero","timestamp":"2019. augusztus. 28. 15:03","title":"Palackokból készített mentőmellényt, de belefulladt a tengerbe egy menedékkérő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bac8532-ceda-4327-9b6d-23dc33906508","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Elvileg egy év múlva lesz kész. ","shortLead":"Elvileg egy év múlva lesz kész. ","id":"20190829_Vegre_nekilatnak_a_szentendrei_bicikliut_epitesenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bac8532-ceda-4327-9b6d-23dc33906508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b99b9dc3-a172-4561-85bf-27cdfd2c14b7","keywords":null,"link":"/itthon/20190829_Vegre_nekilatnak_a_szentendrei_bicikliut_epitesenek","timestamp":"2019. augusztus. 29. 16:24","title":"Végre nekilátnak a szentendrei bicikliút építésének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af8ef561-2d04-4f57-87c8-1a4234987e7f","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Hampstead Heath környékén öt birka legel majd, ha jól végzik a dolgukat, meghosszabbítják a próbaidőszakukat. ","shortLead":"Hampstead Heath környékén öt birka legel majd, ha jól végzik a dolgukat, meghosszabbítják a próbaidőszakukat. ","id":"20190828_Birkak_legelnek_London_egyik_legnagyobb_parkjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af8ef561-2d04-4f57-87c8-1a4234987e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87b32506-5af2-49cd-a040-9124bd37cbde","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Birkak_legelnek_London_egyik_legnagyobb_parkjaban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 19:02","title":"Birkák legelnek London egyik legnagyobb parkjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Édesszájúak kampányfogása.","shortLead":"Édesszájúak kampányfogása.","id":"20190828_Tortat_vitt_az_ellenzek_Tarlosnak_ezzel_kuldenek_nyugdijba","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b950c98-517b-4826-8a9e-a6e0f56fb8ef","keywords":null,"link":"/itthon/20190828_Tortat_vitt_az_ellenzek_Tarlosnak_ezzel_kuldenek_nyugdijba","timestamp":"2019. augusztus. 28. 14:43","title":"Tortát vitt az ellenzék Tarlósnak, ezzel küldenék nyugdíjba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7ffcf4-1b02-4d7a-9148-55bc22bcfad8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az 50 kilós szerkezetet a csomagtartóhoz kötözte. Kép is van róla.","shortLead":"Az 50 kilós szerkezetet a csomagtartóhoz kötözte. Kép is van róla.","id":"20190828_Vilaghaborus_bombat_vitt_biciklivel_egy_ferfi_Romaniaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9c7ffcf4-1b02-4d7a-9148-55bc22bcfad8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a37a727c-3b2c-4bf4-83ec-2c4707c04a6a","keywords":null,"link":"/elet/20190828_Vilaghaborus_bombat_vitt_biciklivel_egy_ferfi_Romaniaban","timestamp":"2019. augusztus. 28. 07:38","title":"Világháborús bombát vitt biciklivel egy férfi Romániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]