Megszavazta a brit parlament felsőháza is azt az alsóházban szerda este elfogadott törvényt, amely meggátolja, hogy az Egyesült Királyság október 31-én megállapodás nélkül kilépjen az Európai Unióból. Az ellenzéki Munkáspárt soraiban ülő benyújtója, Hillary Benn után Benn-törvényként emlegetett passzus no deal esetén azt írja elő a kormánynak, hogy 2020 január végéig kérjen halasztást az EU-tól.

Ez nyíltan szembemegy Boris Johnson miniszterelnök álláspontjával, amelyet nagyjából úgy szokott összefoglalni: "inkább beledöglik, de akkor is kilép október 31-én".

A törvényt az alsóházban nem csak az ellenzék, de 23 kormánypárti konzervatív képviselő is támogatta, őket Boris Johnson azzal büntette, hogy megtiltotta nekik azt, hogy a pártot képviseljék egy újabb választáson - gyakorlatilag kizárta őket a frakcióból. Az azonban kérdéses, hogy lesz-e egyelőre választás, bár Johnson az alsóházi fiaskó után ezt szerette volna elérni, ám nem kapta meg ehhez a szükséges kétharmados támogatást.

A most lezárult felsőházi vita sem volt egyszerű: a lordok ugyanis módosítók százával próbálták obstruálni a törvény megerősítését, pontosabban azt, hogy még a héten megtörténjen a szavazás és így jövő hétfőn - vagyis még a parlament felfüggesztése előtt - törvény erőre emelkedhessen a jogszabály. Ezt végül is szerdán, hajnalig tartó ülésükön adták fel a peerek, megdöntve azt, hogy a felsőház nem rejteget izgalmakat.

Az egyelőre bizonytalan, mi is történhet a következő időszakban - leszámítva persze azt, hogy Johnson nem akar lemondani -, ám a brit sajtó most már kész tényként kezeli, hogy vagy így, vagy úgy, de előrehozott választások jöhetnek a szigetországban. Az eddigi, október közepi - az október 17-18-i EU-csúcsot közvetlenül megelőző - időpont helyett azonban már a novembert sem tartják kizártnak. Az biztos, hogy az utóbbi időpont kedvezne az ellenzéknek.

A Financial Times legalábbis az ICM közvélemény-kutató felmérésére hivatkozva arról ír, hogy ha az október 31-i Brexit mégsem jön össze a mindent erre a lapra feltevő Johnsonnak, akkor, ha bele nem is döglik, de mindenképpen veszít pártja a népszerűségéből. Hasonlót láthattunk tavasszal is: a parlamenti bukták és halasztások után a Konzervatívokat lehagyta a Nigel Farage által alapított Brexit-párt. A toryk most 30 százalék felett járnak, ám egy újabb bukás esetén a Brexit-párt akár 9-10 százaléknyi szavazatot is elvehet tőlük, így pedig már esélyesebbnek tűnik velük szemben a Munkáspárt.