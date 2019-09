Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta bizonyítani. ","shortLead":"Trump erősködött, hogy Alabamát és Georgiát is elérte volna a Dorian hurrikán, ezt egy térképre rajzolt körrel próbálta...","id":"20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cf48b47b-3db6-416f-acd8-749ccd543be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45d14f76-f17a-40a9-beb1-fcf927ab2867","keywords":null,"link":"/vilag/20190905_trump_dorina_filctoll_dorina","timestamp":"2019. szeptember. 05. 13:01","title":"Filctollal összefirkált térképen próbálta bizonyítani az igazát Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee3df24e-0b2b-4904-9849-2613dc7714af","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Pompidou Központ elől lopták el Banksy patkányos stenciljét. ","shortLead":"A Pompidou Központ elől lopták el Banksy patkányos stenciljét. ","id":"20190905_banksy_stencil_graffiti_parizs_elloptak_pompidou_kozpont","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee3df24e-0b2b-4904-9849-2613dc7714af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e86e9f8c-770b-47df-a048-989b0819cc9c","keywords":null,"link":"/kultura/20190905_banksy_stencil_graffiti_parizs_elloptak_pompidou_kozpont","timestamp":"2019. szeptember. 05. 12:09","title":"Megint elloptak egy Banksy-stencilt Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Médiatanács tagjait jelölő bizottság viszont a mai napon feloszlott.","shortLead":"A Médiatanács tagjait jelölő bizottság viszont a mai napon feloszlott.","id":"20190905_mediatanacs_media_nmhh_tisztujitas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd97432e-fb09-4456-9181-6ef2508f5411","keywords":null,"link":"/itthon/20190905_mediatanacs_media_nmhh_tisztujitas","timestamp":"2019. szeptember. 05. 16:52","title":"Kudarcba fulladt a Médiatanács tisztújítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"458fc65d-2d8b-4bb7-9ac4-96455e3c0333","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Újabb vitákat provokáló rész kering a Facebookon Bánhegyi Ferenc Hon- és Népismeret tankönyvéből. A mostani fejezet a régi falusi életmódot tünteti fel elég egyoldalúan idillikus színben. Pintér Sándor sem örülhet, mert azt is megtudjuk belőle, hogy ma milyen nagymértékű a bűnözés.","shortLead":"Újabb vitákat provokáló rész kering a Facebookon Bánhegyi Ferenc Hon- és Népismeret tankönyvéből. A mostani fejezet...","id":"20190906_A_kereszteles_utan_itt_az_ujabb_meghokkento_reszlet_az_otodikes_honismeret_tankonyvbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=458fc65d-2d8b-4bb7-9ac4-96455e3c0333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab753a2c-f620-4382-98e4-73bfd87b1f95","keywords":null,"link":"/itthon/20190906_A_kereszteles_utan_itt_az_ujabb_meghokkento_reszlet_az_otodikes_honismeret_tankonyvbol","timestamp":"2019. szeptember. 06. 14:23","title":"A keresztelés után itt az újabb meghökkentő részlet az ötödikes honismeret tankönyvből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebee442c-c3a5-4cbe-82a3-e64d506ea537","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az amerikai Maxar Technologies nevű cég felvételeiből kiderül, hogy egy iráni tartályhajó közelítette meg a szíriai partokat.","shortLead":"Az amerikai Maxar Technologies nevű cég felvételeiből kiderül, hogy egy iráni tartályhajó közelítette meg a szíriai...","id":"20190907_Muholdfelvetelek_szerint_valami_nyugtalanito_jelent_meg_Sziria_partjainal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ebee442c-c3a5-4cbe-82a3-e64d506ea537&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71eb3d91-b965-4bdb-b36f-382aa4561edc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Muholdfelvetelek_szerint_valami_nyugtalanito_jelent_meg_Sziria_partjainal","timestamp":"2019. szeptember. 07. 10:20","title":"Műholdfelvételek szerint valami nyugtalanító jelent meg Szíria partjainál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","shortLead":"Három magyarnak is ismerős lehet Mateu Lahoz.","id":"20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7df61006-df39-46bf-97c8-a8be1e5fbb1e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"911ecd05-637a-47f8-8d3f-f43f120ff452","keywords":null,"link":"/sport/20190906_Rossz_emlekeket_ebreszt_a_magyarszlovak_Ebselejtezo_jatekvezetoje","timestamp":"2019. szeptember. 06. 15:39","title":"Rossz emlékeket ébreszt a magyar-szlovák Eb-selejtező játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2270c173-7f62-4074-971f-52d5db2889bf","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A HVG Portré rovatának vendége Bacsó András, a tokaji Oremus borászat igazgatója. Elmondta, miért viszi még mindig csak a pénzt a tokaji, milyen volt a szocializusban tokajit készíteni, és miért nem baj a NER elitjének helyfoglalása Tokaj Hegyalján.","shortLead":"A HVG Portré rovatának vendége Bacsó András, a tokaji Oremus borászat igazgatója. Elmondta, miért viszi még mindig csak...","id":"20190905_Az_Oremus_igazgatoja_szerint_a_tokaji_csak_viszi_a_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2270c173-7f62-4074-971f-52d5db2889bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae5af243-5e02-42ca-a045-746155c532e9","keywords":null,"link":"/kkv/20190905_Az_Oremus_igazgatoja_szerint_a_tokaji_csak_viszi_a_penzt","timestamp":"2019. szeptember. 05. 20:11","title":"Az Oremus igazgatója szerint a tokaji csak viszi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította a kereskedelmi vitát Kínával, amikor újságíróknak nyilatkozott pénteken Washingtonban. ","shortLead":"Larry Kudlow, a Fehér Ház Gazdasági Bizottságának vezetője az egykori amerikai-orosz hidegháborúhoz hasonlította...","id":"20190907_Mar_hivatalosan_is_hideghaborurol_beszelnek_az_USAKina_vita_kapcsan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d83ea307-c9c6-45ac-b74b-813d87b0e4ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9163bbac-2747-4293-98c6-3c765e921662","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190907_Mar_hivatalosan_is_hideghaborurol_beszelnek_az_USAKina_vita_kapcsan","timestamp":"2019. szeptember. 07. 08:59","title":"Már hivatalosan is hidegháborúról beszélnek az USA-Kína vita kapcsán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]