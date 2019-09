Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"835e9b24-db2e-4ebe-b215-60c8d541a008","c_author":"MTI","category":"sport","description":"II. Albertet Habsburg György fogadta a Kincsem parkban. ","shortLead":"II. Albertet Habsburg György fogadta a Kincsem parkban. ","id":"20190907_Herceg_latogatta_meg_a_budapesti_ottusa_vilagbajnoksagot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=835e9b24-db2e-4ebe-b215-60c8d541a008&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eccb5f6f-9ee2-451f-a5be-62f61d6860c4","keywords":null,"link":"/sport/20190907_Herceg_latogatta_meg_a_budapesti_ottusa_vilagbajnoksagot","timestamp":"2019. szeptember. 07. 16:41","title":"Herceg látogatta meg a budapesti öttusa világbajnokságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","shortLead":"Amber Rudd munka- és nyugdíjügyi miniszter egyben kilépett a konzervatív pártól is.","id":"20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59ca8919-a32f-4845-bd67-14a667509a69&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6c3887f-1d1d-4cd2-bc80-38a18210b5cf","keywords":null,"link":"/vilag/20190908_Ujabb_miniszter_hagyja_el_Boris_Johnson_kormanyat","timestamp":"2019. szeptember. 08. 10:55","title":"Újabb miniszter hagyta el Boris Johnson kormányát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni hivatala.



","shortLead":"Az RTL Klub-nak reagált Kósa Lajos arra, hogy 100 milliárd forintot is visszakérne az OLAF, az unió csalás elleni...","id":"20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ce088c2-fa5a-457e-b4a1-1dbcb7433e50","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_Kosa_Lajos_az_elcsalt_milliardokrol_Kevesebbet_hibazunk_mint_a_svajci_oragyarak","timestamp":"2019. szeptember. 08. 20:30","title":"Kósa Lajos az elcsalt milliárdokról: Kevesebbet hibázunk, mint a svájci óragyárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először csak a Dunántúlon jönnek zivatarok, aztán már máshol is. Jégeső is előfordulhat.","shortLead":"Először csak a Dunántúlon jönnek zivatarok, aztán már máshol is. Jégeső is előfordulhat.","id":"20190909_Riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=01944359-5d44-47d0-8256-4204f44cbc8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e99e0129-2e57-41af-8cfb-45516ac6dd6b","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Riasztast_adtak_ki_a_fel_orszagra","timestamp":"2019. szeptember. 09. 09:05","title":"Riasztást adtak ki a fél országra a zivatarok miatt – térkép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab83955e-2a97-4c76-aac1-6a8333126608","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megkérdeztük a kötcsei piknik résztvevőit, hogy milyen volt Orbán Viktor beszéde, egyáltalán miről volt szó. ","shortLead":"Megkérdeztük a kötcsei piknik résztvevőit, hogy milyen volt Orbán Viktor beszéde, egyáltalán miről volt szó. ","id":"20190908_kotcse_video_osszefoglalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab83955e-2a97-4c76-aac1-6a8333126608&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4f998f9-92f6-42aa-b6f9-2d100c797193","keywords":null,"link":"/itthon/20190908_kotcse_video_osszefoglalo","timestamp":"2019. szeptember. 08. 08:57","title":"Kósa nem jegyzetelt, Bencsik szerint jó volt, míg Kásler állítja: Orbán okosakat mondott - videó Kötcséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92513ae1-6d44-4eca-b50b-03b0ff32d782","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Február 20-án a Soprtarénában lép fel a legendás Los Angeles-i heavy metal zenekar.","shortLead":"Február 20-án a Soprtarénában lép fel a legendás Los Angeles-i heavy metal zenekar.","id":"20190909_Jon_a_Five_Finger_Death_Punch","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=92513ae1-6d44-4eca-b50b-03b0ff32d782&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a950e30d-2e59-469f-b01c-63124f76b590","keywords":null,"link":"/kultura/20190909_Jon_a_Five_Finger_Death_Punch","timestamp":"2019. szeptember. 09. 11:30","title":"Jön a Five Finger Death Punch","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","shortLead":"Vajon az irányváltás egy újabb színjáték, vagy stratégiát váltott a brit miniszterelnök?","id":"20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b194ba1c-7ab8-4b49-a5e7-8a07941a955c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2406944-bb42-427c-9202-470df9c8f775","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190909_Boris_Johnson_leo_varadkar_brexit_backstop","timestamp":"2019. szeptember. 09. 14:23","title":"Boris Johnson: Mi leszünk a felelősök, ha nem lesz Brexit-megállapodás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f00419f6-fc55-4c9c-8280-9060f46afbe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresek voltak a tesztek, hamarosan élesben is kipróbálja új rakétáját a hadsereg. ","shortLead":"Sikeresek voltak a tesztek, hamarosan élesben is kipróbálja új rakétáját a hadsereg. ","id":"20190907_Foldalatti_betonbunkeren_is_athatol_az_uj_torok_raketa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f00419f6-fc55-4c9c-8280-9060f46afbe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54eee02a-f0bb-417a-9309-2fa546fd2529","keywords":null,"link":"/tudomany/20190907_Foldalatti_betonbunkeren_is_athatol_az_uj_torok_raketa","timestamp":"2019. szeptember. 07. 20:44","title":"Földalatti betonbunkeren is áthatol az új török rakéta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]