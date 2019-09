Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d95a3380-5e7f-4aa7-ace6-40f5551a9cc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Még a tapasztalt állatvédőket is sokkolta, hogy egy láncon tartott macskát kellett menteniük Baranya megyében.","shortLead":"Még a tapasztalt állatvédőket is sokkolta, hogy egy láncon tartott macskát kellett menteniük Baranya megyében.","id":"20190916_foto_lancra_vert_macskat_mentettek_az_allatvedok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d95a3380-5e7f-4aa7-ace6-40f5551a9cc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f8d3e41-a65a-4ca5-a0e0-96fd19abc8c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190916_foto_lancra_vert_macskat_mentettek_az_allatvedok","timestamp":"2019. szeptember. 16. 09:01","title":"Fotó: Láncra vert macskát mentettek az állatvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","shortLead":"Ma kezdődik a fűtési időszak a fővárosban.","id":"20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca6759f2-2fe8-4343-b4e0-62b95cfdcbc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e351d832-1497-4220-a582-8742fbe7d6b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190915_Hiaba_a_napsutes_elkezdodott_a_futesi_szezon_Budapesten","timestamp":"2019. szeptember. 15. 14:35","title":"Hiába a napsütés, elkezdődött a fűtési szezon Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d577c76-e0d0-4cbe-a6ae-6692accfcf2a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nagy szárazság és az erős szél miatt újabb erdőtüzek pusztítanak Görögországban, a legjelentősebb Athéntól 60 kilométerrel nyugatra.","shortLead":"A nagy szárazság és az erős szél miatt újabb erdőtüzek pusztítanak Görögországban, a legjelentősebb Athéntól 60...","id":"20190915_Ujabb_erdotuzek_keletkeztek_Gorogorszagban_a_legjelentosebb_Athen_kozeleben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d577c76-e0d0-4cbe-a6ae-6692accfcf2a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfb721ed-fa80-4cd7-bd21-862961b27533","keywords":null,"link":"/vilag/20190915_Ujabb_erdotuzek_keletkeztek_Gorogorszagban_a_legjelentosebb_Athen_kozeleben","timestamp":"2019. szeptember. 15. 15:08","title":"Újabb erdőtüzek keletkeztek Görögországban, a legjelentősebb Athén közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először, egy adománygyűjtő esten beszélt. ","shortLead":"A 74 éves énekes betegségét egy általános szűrővizsgálat során szúrták ki. A rákról nyilvánosság előtt most először...","id":"20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4e2624d9-4839-4e87-acc0-da8620dc2829&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79be02db-1e79-445e-8a7c-fab15dfdb78c","keywords":null,"link":"/elet/20190916_Rod_Stewart_eloszor_beszelt_a_prosztatarakjarol","timestamp":"2019. szeptember. 16. 10:55","title":"Rod Stewart először beszélt a prosztatarákjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d023732d-ad77-41f9-bbbe-47ad207e75b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cdee50-3fc0-486e-b819-4264f68c865b","keywords":null,"link":"/kultura/20190915_Guantanamorol_szolo_dallal_tert_vissza_a_Who","timestamp":"2019. szeptember. 15. 12:55","title":"Guantanamóról szóló dallal tért vissza a Who","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak, akik már élesben is próbálgathatták a készülékeket.","shortLead":"Egy hónap múlva mutatják csak be az idei Google-csúcstelefonokat, a Pixel 4-et és a Pixel 4 XL-t, ám úgy tűnik, vannak...","id":"20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2bd87a9d-7a87-478d-8b7e-671eac0e7b43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00f1f9f2-3640-4564-ae81-82530d7f827d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_google_pixel_4xl_hands_on_video_teszt","timestamp":"2019. szeptember. 16. 14:03","title":"Íme a részletes videó a Google még be sem jelentett új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és egy esküvői tortát is hozzávágtak.","shortLead":"Az Apple két reklámvideót is készített az iPhone 11 Próhoz. Az új csúcstelefonjukhoz zöldségeket, gumikacsákat és...","id":"20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=74fc51de-8462-4a46-9c5d-0cfaa9a45715&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e315a47a-5488-4d98-b3bb-3f0886a4e42c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_apple_iphone_11_pro_okostelefon_reklam_szelcsatorna","timestamp":"2019. szeptember. 16. 11:33","title":"Szélcsatornába vitte az Apple az iPhone 11 Prót, látványos lett a végeredmény – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annyi dízelt égetett el augusztusban a Lady Mrd, a Mészáros Lőrinc által sokat használt luxusjacht, amennyit egy autó teljes élettartama során – számolta ki a G7.","shortLead":"Annyi dízelt égetett el augusztusban a Lady Mrd, a Mészáros Lőrinc által sokat használt luxusjacht, amennyit egy autó...","id":"20190916_meszaros_lorinc_lady_mrd_luxusjacht_dizelfogyasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ca9dfe1c-35d4-4568-9ead-1f739d081609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64cabc31-8a40-46b8-8320-4f6eaee2404c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190916_meszaros_lorinc_lady_mrd_luxusjacht_dizelfogyasztas","timestamp":"2019. szeptember. 16. 15:32","title":"A Mészáros Lőrinc által használt luxusjacht óránként 200 liter gázolajat is elégethet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]