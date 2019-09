Távozik az Európai Bankhatóság (EBA) éléről Farkas Ádám, aki 2011 óta volt a szervezet igazgatója – írja az Mfor.hu a londoni székhelyű testület közleménye alapján.

Farkas itthon 1997–2001 között a Magyar Nemzeti Bank ügyvezető igazgatójaként, majd 2002–2005 között a CIB Bank társ-vezérigazgatójaként tevékenykedett, 2009 júniusától 2010 júniusáig pedig a Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete (PSZÁF) felügyeleti tanácsának az elnöke volt.

Ezután lett EBA-igazgató, ahol mandátuma öt évre szólt, amely csak egyszer hosszabbítható, ez 2015-ben meg is történt, így 2020 után már nem tudta volna betölteni a pozíciót, most azonban maga mondott fel, korábbi értesülések szerint ugyanis az európai pénzügyi szolgáltatókat képviselő lobbiszervezet (Association for Financial Markets in Europe, AFME) vezetője lehet.

Az EBA közleménye szerint Farkas valóban az AFME-hez megy, és mivel mostani és jövőbeni pozíciója miatt konfliktus alakulhat ki, ezért a foglalkoztatási és etikai szabályaival összhangban úgy döntött, hogy a továbbiakban nem vehet részt az EBA érdemi, felügyeleti munkájában, kizárólag a testület működtetésével kapcsolatos feladatokat láthatja el október 31-ig.