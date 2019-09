Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orrokat befogni!","shortLead":"Orrokat befogni!","id":"20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ecb256ce-9927-4f3b-b168-00b713fb8d3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f31b6d0b-0575-4293-a18d-5ab329123c76","keywords":null,"link":"/itthon/20190917_Budapestet_is_elerte_a_tragyabuz","timestamp":"2019. szeptember. 17. 18:18","title":"Budapestet is elérte a trágyaszag","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","shortLead":"A budapesti autósok közössége videóján jól látszik, ahogy a taxis telibe kapja az éppen elé kanyarodó rollerest.","id":"20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0073af6-9e84-418a-b6af-df6e7c16a802&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0a2017-9bfe-46d0-b677-ea6c0979238f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190917_elektromos_roller_baleset_budapest_taxis","timestamp":"2019. szeptember. 17. 20:42","title":"Hatalmasat repült az elektromos rolleres, akit egy taxis ütött el Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a35c4d9d-372e-49ca-b66d-429e32e7bf85","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Olyan fegyvert tesztelnek Oroszországban, amelyet az űrhajósok használhatnának a vadállattámadások kivédésére, ha eldugott térségben érnek földet.","shortLead":"Olyan fegyvert tesztelnek Oroszországban, amelyet az űrhajósok használhatnának a vadállattámadások kivédésére, ha...","id":"20190918_fegyver_oroszorszag_urhajos_vadallat_tamadas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a35c4d9d-372e-49ca-b66d-429e32e7bf85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc32efc0-219c-4e0a-a6c2-93e6658525bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190918_fegyver_oroszorszag_urhajos_vadallat_tamadas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 22:02","title":"Fegyvert kapnak ismét az orosz űrhajósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta rezsiutalványokkal.","shortLead":"A rendszerváltás kiemelkedő alakja, az SZDSZ egyik alapítója elmondta, szerinte mihez lehet kezdeni a kormány adta...","id":"20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d1caa869-3a1d-40c4-9fe2-f89792d88060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c567075b-926d-480a-919e-2fe8e9520852","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_Koszeg_Ferenc_a_rezsiutalvanyrol_Csuszopenzt_elfogadni_viszolyogtato","timestamp":"2019. szeptember. 19. 09:42","title":"Kőszeg Ferenc a rezsiutalványról: Csúszópénzt elfogadni viszolyogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók a Rachel Green ihlette ruhadarabok. ","shortLead":"Az amerikai divatház is megünnepeli a Jóbarátok negyedszázados születésnapját. New York-i üzletükben már kaphatók...","id":"20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b75ef370-7184-4e88-986b-fb8705fc6ee5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"867ef3f9-82e8-4235-aa92-97b847b3b162","keywords":null,"link":"/elet/20190919_Ralph_Laurent_megihlette_a_Jobaratok__boltokban_a_Rachel_Green_kollekcio","timestamp":"2019. szeptember. 19. 10:05","title":"Ralph Laurent megihlette a Jóbarátok – megérkezett a Rachel Green-kollekció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","shortLead":"A gázolaj is drágul, az öt forinttal kerül majd többe.","id":"20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f51e7948-c048-4e03-8686-f5136047991e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fd893c-d4cf-4e5b-af08-543ec0569561","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_7_forintot_ugrik_a_benzin_ara_pentektol","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:37","title":"7 forintot ugrik a benzin ára péntektől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cea513e-05be-4620-8309-480f1588bf13","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A \"KLÍMARIADÓ!\" címmel futó tárlat plakátjait az Örs vezér útján helyezik ki.","shortLead":"A \"KLÍMARIADÓ!\" címmel futó tárlat plakátjait az Örs vezér útján helyezik ki.","id":"20190917_arc_plakatok_kiallitas_zuglo_klimariado","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1cea513e-05be-4620-8309-480f1588bf13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaa93a18-55eb-49ec-ad4c-8a079ba92118","keywords":null,"link":"/kultura/20190917_arc_plakatok_kiallitas_zuglo_klimariado","timestamp":"2019. szeptember. 17. 17:21","title":"Ismét Zuglóban lesz az ARC kiállítás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35fef0fe-e4f6-45bb-8c10-bd09d526454d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW új megoldásának köszönhetően csökken a fogyasztás és javul a menetdinamika.","shortLead":"A BMW új megoldásának köszönhetően csökken a fogyasztás és javul a menetdinamika.","id":"20190918_hibrid_technikat_kapott_a_bmw_520d","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35fef0fe-e4f6-45bb-8c10-bd09d526454d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed7aab55-3cd9-4bf1-9d39-1e961d0dcd21","keywords":null,"link":"/cegauto/20190918_hibrid_technikat_kapott_a_bmw_520d","timestamp":"2019. szeptember. 18. 11:21","title":"Hibrid technikát kapott a BMW 520d","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]