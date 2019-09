Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","shortLead":"Megállókat kihagyva száguldott egy vezető nélküli metrószerelvény a francia fővárosban kedd este.","id":"20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=92cfce7f-4bde-4a22-93e6-07cd0b9c7093&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"090d1127-2054-447f-86d4-6ea8a2835bf9","keywords":null,"link":"/vilag/20190918_elszabadult_metro_parizs_panik","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:57","title":"Elszabadult egy metrószerelvény Párizsban, pánikoltak az utasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f65bf4f-ca20-43b2-b434-730f02173f2e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A Magyarország Étele 2020 döntőjét Felcsúton szervezik. ","shortLead":"A Magyarország Étele 2020 döntőjét Felcsúton szervezik. ","id":"20190920_Piros_feher_es_zold_alapanyagokat_varnak_a_nemzeti_osszetartozast_hirdeto_szakacsversenyre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4f65bf4f-ca20-43b2-b434-730f02173f2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed75610-c9b0-4cbb-8694-30902ea58dc2","keywords":null,"link":"/elet/20190920_Piros_feher_es_zold_alapanyagokat_varnak_a_nemzeti_osszetartozast_hirdeto_szakacsversenyre","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:42","title":"Piros, fehér és zöld ételeket várnak a nemzeti összetartozás szakácsversenyére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Felhasználnak bárkit és Berkit - ez a kép rajzolódik ki a kormánypártok felpörgő kampányából. Semmi sem az, aminek látszik, a közvélemény-kutatások nem mérik az eredményt, a választási bizottságok nem büntetik a csalást, a kormány pedig meg sem próbál semleges lenni - írja eheti számában a HVG.","shortLead":"Felhasználnak bárkit és Berkit - ez a kép rajzolódik ki a kormánypártok felpörgő kampányából. Semmi sem az, aminek...","id":"20190918_Berki_kampany_csalas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0ad6a130-dd75-4c3c-96e7-07408e83525d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0ebe0a0-1413-4cae-b55c-4e55bb519ab3","keywords":null,"link":"/itthon/20190918_Berki_kampany_csalas","timestamp":"2019. szeptember. 18. 18:25","title":"Fenyegetésben a Fidesz több oktávot fed le, mint a néhai Zámbó Jimmy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg a kipufogógáz-kibocsátási szabályokat.\r

","shortLead":"Az amerikai kormány megvonja az államtól a szövetségi engedélyt arra, hogy önállóan határozza meg...","id":"20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bb55bd47-97be-42bd-b207-427ab8553744&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340ea6e1-eee6-4c1f-b286-179e6c6b8e6c","keywords":null,"link":"/vilag/20190919_donald_trump_kalifornia_karosanyag_kibocsatas_autogyarak","timestamp":"2019. szeptember. 19. 05:33","title":"Trump nem engedi, hogy szigorúbban szabályozza a károsanyag-kibocsátást Kalifornia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4824ba0e-c32b-448d-8671-329dec6fe2a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Berecz Mátyás szerint a hatmilliárd forintos összeg 20-30 százalékát is „meg akarta sarcolni”, állítása szerint minderről a polgármester is tudott.","shortLead":"Berecz Mátyás szerint a hatmilliárd forintos összeg 20-30 százalékát is „meg akarta sarcolni”, állítása szerint...","id":"20190920_Nyitrai_Zsolt_reszesulni_akart_az_egri_var_fejlesztesi_penzeibol_allitja_a_volt_igazgato","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4824ba0e-c32b-448d-8671-329dec6fe2a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d02626b9-d099-4f3b-9520-8005b48b240a","keywords":null,"link":"/itthon/20190920_Nyitrai_Zsolt_reszesulni_akart_az_egri_var_fejlesztesi_penzeibol_allitja_a_volt_igazgato","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:17","title":"A Fidesz politikusa részesülni akart az egri vár fejlesztési pénzeiből, állítja a volt igazgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","shortLead":"Nem ígérkezik könnyű menetnek a háromórás kérdezz-felelek.","id":"20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=805ccdf6-8d86-4c99-a4cc-71b27b1b9330&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"123c479f-81a6-4cbc-88b0-19015eca1383","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190918_trocsanyi_laszlo_meghallgatas_ep","timestamp":"2019. szeptember. 18. 20:13","title":"Kiderült, mikor hallgatják meg Trócsányi Lászlót az Európai Parlamentben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nyilvánosság számára eddig ismeretlen felvételt vetítettek le a férfi ügyének tárgyalásán.","shortLead":"A nyilvánosság számára eddig ismeretlen felvételt vetítettek le a férfi ügyének tárgyalásán.","id":"20190919_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_targyalas_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c693070-9ca8-4b7b-8435-feabc152fb31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e468756-a30c-4af7-9172-c4d7f0f7c83e","keywords":null,"link":"/itthon/20190919_m_richard_dozsa_gyorgy_uti_baleset_targyalas_video","timestamp":"2019. szeptember. 19. 11:05","title":"Magát videózta M. Richárd a Dózsa György úti halálos balesetkor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456","c_author":"Szabó Judit Nikoletta","category":"360","description":"Az égéskésleltetővel készült anyag nem képes önálló égésre, az ilyen homlokzati szigetelésen nem terjed a tűz. Fontos azonban a szakszerű ragasztás.","shortLead":"Az égéskésleltetővel készült anyag nem képes önálló égésre, az ilyen homlokzati szigetelésen nem terjed a tűz. Fontos...","id":"201938__polisztirol__tuzbiztonsag__pontperem_rogzites__nem_maglyarakas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9ed0f711-a94b-4a95-88e8-5d1b39961456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"358f67d0-0dff-4b61-b119-d6771f23c092","keywords":null,"link":"/360/201938__polisztirol__tuzbiztonsag__pontperem_rogzites__nem_maglyarakas","timestamp":"2019. szeptember. 20. 15:50","title":"Több nagy idei tűz miatt gyanúsított lett a polisztirol, de nem biztos, hogy elítélik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]