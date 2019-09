Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Ismét zöld utat kapott egy Lenovo-szabadalom, és nagy a valószínűsége, hogy ilyen lesz az állítólag még idén, de legkésőbb 2020 elején megérkező összehajtható Motorola RAZR. Mint régen a kagylóhéj formájú mobilok, olyan lesz a Motorola RAZR összehajtható telefon. 2019. szeptember. 21. 14:03

A tavaly Év Autójának megválasztott kompakt divatterepjáróból elkészült a plugin hibrid változat. A legkisebb Volvo is zöld rendszámot kap, itt az új hibrid XC40. 2019. szeptember. 20. 07:59

Meg szerette volna kérdezni a lesifotóst, hogy mire kíváncsi, de az elszaladt. Lesifotós kémlelte, ahogy Karácsony iskolába vitte a gyerekét. 2019. szeptember. 20. 10:27 ","shortLead":"Azért vonultak utcára, mert a kongresszus elutasította, hogy erőszak esetén engedélyezzék a terhesség-megszakítást. Azért vonultak utcára, mert a kongresszus elutasította, hogy erőszak esetén engedélyezzék a terhesség-megszakítást. Nők százai csaptak össze a rohamrendőrökkel egy ecuadori abortusztüntetésen. 2019. szeptember. 21. 08:11 A piac egyik legolcsóbb (márkás) darabja most a Xiaomi Mi Band 4. Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban az újdonság.","shortLead":"Olcsón is meg lehet úszni egy okosított óra beszerzését. A piac egyik legolcsóbb (márkás) darabja most a Xiaomi Mi Band 4. Megnéztük, hogy mire képes a gyakorlatban az újdonság. 11 ezerbe kerül a Xiaomi okossága, ami csuklóból elárul rólunk sok mindent. 2019. szeptember. 21. 16:30 Szép versek 1944 címmel írja s bővíti nagy ívű opusát trilógiává Zoltán Gábor. Az Orgia és a Szomszéd című korábbi két dokumentumregénye korántsem csak nyers naturalizmusával kólintotta fejbe olvasóit, hanem kérlelhetetlen szókimondásával is. Fegyverek közt hallgatnak a múzsák? A nyilasokéi nem. 2019. szeptember. 20. 14:00 A nyilasokéi nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"819b0757-0e79-4d78-a256-c25982eeb5b9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az olasz miniszterelnök szombaton beszélt azon a római ifjúsági találkozón, amelyre magyar kollégáját is meghívták. Az olasz miniszterelnök szombaton beszélt azon a római ifjúsági találkozón, amelyre magyar kollégáját is meghívták. Üzent is Orbánnak. Conte: Kérdezzék meg Orbánt, miért nem ment Salvini után! 2019. szeptember. 21. 13:47 A felsőfokú végzettségűek munkanélkülisége viszont majdnem a legalacsonyabb az egész EU-ban.","shortLead":"Uniós összehasonlításban az alacsony végzettségű magyarok munkanélkülisége csak a középmezőnyre elég. Uniós összehasonlításban az alacsony végzettségű magyarok munkanélkülisége csak a középmezőnyre elég. A felsőfokú végzettségűek munkanélkülisége viszont majdnem a legalacsonyabb az egész EU-ban. Hiába mostoha gyerek a Fidesznél a felsőoktatás, a diplomások nyomják le a munkanélküliséget. 2019. szeptember. 20. 14:15