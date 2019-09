Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket, mint a Száll a kakukk fészkére, az Egyenesen át vagy Az esőcsináló. Az Oscar-díjas színész, producer szeptember 25-én ünnepli hetvenötödik születésnapját.","shortLead":"Michael Douglast a legtöbben mint nagyszerű színészt tartják számon, pedig producerként ő készített el olyan filmeket...","id":"20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=09b69404-b1b5-48c6-847e-782452699e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a47120-5db7-4840-a81f-550c8c20bd15","keywords":null,"link":"/kultura/20190925_Majdnem_jobb_producer_mint_szinesz_a_ma_75_eves_Michael_Douglas","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:54","title":"Majdnem jobb producer, mint színész a ma 75 éves Michael Douglas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó kedv, de sok kicsi sokra mehet, különösen egy olyan ingadozó értékű pénzeszköznél, mint amilyen a Bitcoin.","shortLead":"Az egyik legnagyobb kalózoldal elvileg lekövethetetlen kriptovalutát is elfogad adományként. Nem túl nagy az adakozó...","id":"20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef81a83c-ee36-4e92-993a-4e336a8998d9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831cae75-c278-4804-a003-28d4334a3d74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_bitcoin_adomanyok_pirate_bay","timestamp":"2019. szeptember. 25. 16:03","title":"Akár meg is gazdagodhat a Pirate Bay a torrentezők adományaiból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az állami iskolákban kötelező e-Kréta rendszernél sokkal jobb érteléseket gyűjtött össze az e-Szivacs nevű app, ami egy 18 esztendős fiatal munkája.","shortLead":"Az állami iskolákban kötelező e-Kréta rendszernél sokkal jobb érteléseket gyűjtött össze az e-Szivacs nevű app, ami...","id":"20190925_kreta_rendszer_e_naplo_e_kreta_e_szivacs","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6e29aeff-1178-43d2-ba91-08b7b1f30164&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"757da48f-213e-4cd8-a164-8458356a4ad9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190925_kreta_rendszer_e_naplo_e_kreta_e_szivacs","timestamp":"2019. szeptember. 25. 12:10","title":"Jobb alkalmazást fejlesztett egy 18 éves diák a hivatalos iskolai e-naplónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c","c_author":"HVG","category":"360","description":"Saját cégek gründolt a sportolóként ismertté vált testvérpár. Kapcsolataikat szépen egyengetik, múlt héten még Orbán Viktort saját szponzoruk ajándékával lepték meg. ","shortLead":"Saját cégek gründolt a sportolóként ismertté vált testvérpár. Kapcsolataikat szépen egyengetik, múlt héten még Orbán...","id":"201939_liu_brothers_korcsolyareklam","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4159266-2746-49df-91a5-5dfcb8b8c70c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5b7f10-a11b-4ca6-8482-714e2d33f085","keywords":null,"link":"/360/201939_liu_brothers_korcsolyareklam","timestamp":"2019. szeptember. 27. 10:20","title":"Reklámcéget alapítottak a Liu testvérek ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"","category":"360","description":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","shortLead":"Putyin bankja miatt aggódó szenátorok, állampapír-biznisz és hazaárulózás. A hvg360 esti hírösszefoglalója.","id":"20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2059718-a314-4712-aad5-280d0027e0c6","keywords":null,"link":"/360/20190925_Radar_360_katasztrofalis_klimajoslat_es_Rogan_villaja","timestamp":"2019. szeptember. 25. 17:30","title":"Radar 360: katasztrofális klímajóslat és Rogánék lakhelye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a065faf-f495-469a-ab20-a443ea9ded58","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Xiaomi nemrégiben leleplezett zászlóshajó kategóriás készülékének alaposan megkérik az árát. Olyannyira, hogy abból akár már egy teljesen vállalható használt autót is vehetünk. ","shortLead":"A Xiaomi nemrégiben leleplezett zászlóshajó kategóriás készülékének alaposan megkérik az árát. Olyannyira, hogy abból...","id":"20190926_ilyen_autokat_kaphatunk_a_850_ezer_forintos_uj_csucsmobil_arabol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4a065faf-f495-469a-ab20-a443ea9ded58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29251c4c-9f3d-4c04-8053-1a54634ce1fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_ilyen_autokat_kaphatunk_a_850_ezer_forintos_uj_csucsmobil_arabol","timestamp":"2019. szeptember. 26. 06:41","title":"Ilyen autókat kaphatunk a 850 ezer forintos új csúcsmobil árából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb","c_author":"HVG","category":"360","description":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi tárlaton.","shortLead":"A galéria művészköréhez tartozó, pályájukat kitartó következetességgel építő művészek állítanak ki a születésnapi...","id":"201939_tarlat__szuletesnap_g20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bbc743ba-3723-4a6e-989a-b09e0ecdabcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ee3fdc-ffa2-4388-8d9b-b41f89fd78f1","keywords":null,"link":"/360/201939_tarlat__szuletesnap_g20","timestamp":"2019. szeptember. 26. 14:30","title":"#g20 – 7x4 nem akármilyen képpel ünnepel a Godot Galéria ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a5c04e2-52c5-454b-bdfd-40352622da74","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 450 lóerős autóval igazi őrültként száguldott végig a városon.","shortLead":"A 450 lóerős autóval igazi őrültként száguldott végig a városon.","id":"20190926_Csattanasig_vette_ejszakai_amokfutasat_egy_BMW_M3assal_egy_stockholmi_autos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2a5c04e2-52c5-454b-bdfd-40352622da74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df035da9-b8ef-4ec6-8178-99f4d29a667d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190926_Csattanasig_vette_ejszakai_amokfutasat_egy_BMW_M3assal_egy_stockholmi_autos","timestamp":"2019. szeptember. 26. 11:08","title":"Csattanásig vette éjszakai ámokfutását BMW M3-asával egy stockholmi autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]