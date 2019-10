A visszaesés okát abban látják a WTO szakértői, hogy minden nagyobb gazdaságban lassulás tapasztalható, a brexit óriási bizonytalanságot jelent, és leginkább: a kereskedelmi háborúk beláthatatlan következményekkel járhatnak. Azok ugyanis olyanok, mint az igazi háborúk: könnyű elkezdeni, de igen nehéz befejezni őket. A történelem tanúsága szerint a büntetővámok még azután is sokáig megmaradnak, hogy a kereskedelmi háború már állítólag véget ért.

Az USA, Kína és Európa gazdasága lassul

Áprilisban még abban bízott a Kereskedelmi Világszervezet, hogy a globális gazdaság növekedése 2,6 százalék lesz az idén, de most már csak 1,3 százalékra számít. Az Egyesült Államokban épp most jöttek ki az adatok az ipar teljesítményéről, és több mint tíz éve nem mértek ilyen rossz eredményeket. Ezt megérezte a tőzsde is New Yorkban, ami után Donald Trump amerikai elnök neki is támadt a Federal Reserve Boardnak, mondván, hogy ők a felelősek, mert nem csökkentik eléggé a kamatokat, és túlságosan magasan tartják a dollár árfolyamát.

Kínában is erőteljesen lassul a növekedés üteme annak ellenére, hogy a statisztikusok mindent megtesznek az eredmények kozmetikázására, hiszen Pekingben most ünneplik a népköztársaság kikiáltásának a hetvenedik évfordulóját.

Mindeközben az eurozóna gazdasága is stagnál, ezért mind többen ösztönzik arra Christine Lagarde-t, hogy amint átveszi a posztját az Európai Központi Bank élén november elsején, máris lépjen a konjunktúra élénkítése érdekében.

Durvul a harc az USA és Kína között

Trump utóbbi időben hozott intézkedései miatt teljesen elfajult a kereskedelmi háború a világgazdaság két legnagyobb hatalma között. Kínának az USA-ba irányuló exportját lényegében teljes egészében büntetővámok sújtják majd, ha hamarosan életbe lépnek Trump intézkedései, melyekkel sarokba akarja szorítani a pekingi vezetést.

A kínaiak nem engednek, mert nem veszíthetik el az arcukat épp akkor, amikor a hetvenedik évfordulót ünneplik Pekingben. Trump viszont újra elnök szeretne lenni: a Kína elleni intézkedések igen népszerűek az Egyesült Államokban. A demokrata ellenzék sok minden miatt bírálja Donald Trumpot, de a büntetővámokat Kínával szemben szinte minden elnökjelölt támogatja. Épp ez aggasztja a WTO-t, mert azt mutatja: az USA Trump nélkül is el van szánva a kereskedelmi háború folytatására.

Amerikai-európai kereskedelmi háború is fenyeget

A világgazdasági helyzetet tovább bonyolítja, hogy Franciaország egyoldalúan büntetőadóval sújtotta a Google, Apple, Facebook, Amazon csoportot. Trump felháborodott, a francia borok büntető vámjával fenyegetett. Biarritzban a G7-csúcs idején végül a franciák gyorsan meg is állapodtak Steven Mnuchin amerikai pénzügyminiszterrel, hogy az adót ebben a formájában visszavonják. Helyette lesz valamilyen másik, mely már nemcsak a négy amerikai óriásra vonatkozik.

Európai szinten továbbra is fennáll a probléma: a franciák azért léptek egyedül, mert nem volt konszenzus Európában. A németek el akarják kerülni a kereskedelmi háborút az Egyesült Államokkal, míg a költségvetési gondokkal küszködő uniós államoknak (Olaszország, Franciaország stb.) jól jönne néhány plusz millió euró az amerikai óriások adóiból.

Ezekben a háborúkban mindenki csak vesztes lehet

Erre hívja fel a figyelmet a WTO amikor arra utal, hogy a világgazdaság és a globális kereskedelem stagnálása oda vezethet, hogy a vállalkozások megkezdhetik az elbocsátásokat. Ez pedig a bérből élők számára súlyos gondot jelenthet, mert a szociális háló egyre kevésbé hatékony még a fejlett államokban is. Jól mutatja ezt Nagy Britannia, ahol a szegénység rekordokat döntöget, mert a brexit miatt óriási a bizonytalanság a döntéshozók körében: senki sem tudja, hogy mikor és milyen körülmények között távozik az Egyesült Királyság az Európai Unióból.

A WTO előrejelzése nyomatékosan hangsúlyozza, hogy a teljes bizonytalanság rosszat tesz az egész globális gazdaságnak. Roberto Azevedo, a szervezet vezetője elmondta a BBC-nek, hogy a vállalkozók kétszer is meggondolják ilyen körülmények között, hogy felvegyenek-e új embereket.

"Lehangoló, de egyáltalán nem váratlan az, hogy sötétül a kép a világkereskedelemben" – közölte a WTO vezetője, aki sürgette azt is, hogy az érintett felek oldják meg mielőbb a kereskedelmi vitákat. Elsősorban természetesen az amerikai-kínai kereskedelmi háborúról van szó, de a WTO-főnök utalt arra is, hogy Trump elnök felrúgta az észak-amerikai szabadkereskedelmi együttműködést, hogy azután új egyezményt csikarjon ki Kanadától, illetve Mexikótól. Az új észak-amerikai egyezmény megvan, de még nem lépett életbe, mert nem fogadták el az érintett államok parlamentjei.

Jövőre viszont már fellendülést jósol a WTO

Ahhoz képest, hogy az összkép meglehetősen pesszimistára sikeredett, a Kereskedelmi Világszervezet jövőre 2,7 százalékos növekedésre számít a globális kereskedelemben. Ez a növekedés az ideinek több mint a kétszerese lenne.

A WTO kincstári optimizmusa mögött az a józan számítás áll, hogy Trump az elnökválasztási időszakban mindenképp el akarja kerülni az amerikai gazdaság visszaesését. A kínaiak a nevezetes évforduló elmúltával könnyebben tárgyalhatnak Donald Trumppal, aki nemrég azt üzente Twitteren: az egyezmény Kínával sokkal előbb létrejöhet, mint azt sokan gondolják.

Végül pedig Európa is túljutott a választási perióduson: az új brüsszeli bizottság és az Európai Központi Bank új vezetése szabadabban dönthet, mint az idén. A gazdasági konjunktúra ösztönzését immár az Európai Unióban is fontosnak tartják. Mindebből pedig kijöhet a világkereskedelem 2,7 százalékos növekedése jövőre – ahogy azt a WTO jósolja.