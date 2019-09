Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","shortLead":"Híres albuma, a The Americans 1959-ben jelent meg. ","id":"20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6c6c2f55-a2ed-4836-b227-bab054cf5224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee71112e-b0e0-49a5-bc4c-f4ecf78e4949","keywords":null,"link":"/elet/20190911_Elhunyt_Robert_Frank_fotos","timestamp":"2019. szeptember. 11. 10:55","title":"Meghalt Robert Frank fotós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","shortLead":"A mentők kiérkezéséig négyen is segítették a rosszul lett férfi újraélesztését. ","id":"20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0821cced-311c-49c9-8ec1-86091ad68ba1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b68779-0770-4999-9962-c513b5368c60","keywords":null,"link":"/itthon/20190909_Jarokelok_mentettek_meg_egy_ferfi_eletet_egy_budapesti_parkoloban","timestamp":"2019. szeptember. 09. 17:56","title":"Járókelők mentették meg egy férfi életét egy budapesti parkolóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról egy privát fiókkal rendelkező ismerőse fotóit. A Facebook szerint ugyanakkor nincs mi miatt aggódni.","shortLead":"A BuzzFeed News szerint aki egy kicsit is ért a böngészők működéséhez, kinyerheti az Instagramról és a Facebookról...","id":"20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=949b8f8f-d060-4c2d-84d1-bba5cb23051b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7871e014-7c19-4b53-a6cf-2a5ba740dc69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190910_instagram_hackeles_privat_fiok_kepek_letoltese_instagramrol","timestamp":"2019. szeptember. 10. 15:03","title":"Biztonsági rést találtak az Instagramnál és a Facebooknál, bárki fotója lementhető vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám igazán a Nagy Testvér.

","shortLead":"A Financial Times gyűjtése szerint Budapest az élbolyban van a bekamerázások terén. De a kínai Csungkingban figyel ám...","id":"20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1d873fe0-c6a6-4047-8be4-8a93882fc9d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d732fc7b-8902-4f3d-b4f0-af5577fcf017","keywords":null,"link":"/elet/20190910_Budapest_a_hetedik_legjobban_bekamerazott_varos_Europaban","timestamp":"2019. szeptember. 10. 08:50","title":"Budapest a hetedik legjobban bekamerázott város Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A XIII. kerületben óriási a kínálat, de az egekbe rugaszkodó árak miatt nehéz értékesíteni a lakásokat.","shortLead":"A XIII. kerületben óriási a kínálat, de az egekbe rugaszkodó árak miatt nehéz értékesíteni a lakásokat.","id":"20190910_Egyre_nehezebb_eladni_a_lakasokat_Budapest_egyik_legnepszerubb_keruleteben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65bb7ec3-5951-40b2-80eb-1c5072576c8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6188396e-a9db-47c9-adc3-85412e1e3c83","keywords":null,"link":"/ingatlan/20190910_Egyre_nehezebb_eladni_a_lakasokat_Budapest_egyik_legnepszerubb_keruleteben","timestamp":"2019. szeptember. 10. 13:27","title":"Egyre nehezebb eladni a lakásokat Budapest egyik legnépszerűbb kerületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a929633e-1aaf-4599-b51e-dceeb5d38b7b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Razer az új iPhone-ok érkezésével is gondolt a gamerekre, és olyan tokot készített, amivel játék közben sem forrósodik át a készülék.","shortLead":"A Razer az új iPhone-ok érkezésével is gondolt a gamerekre, és olyan tokot készített, amivel játék közben sem...","id":"20190911_razer_iphone_tok_iphone_11","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a929633e-1aaf-4599-b51e-dceeb5d38b7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6658e83-1d37-474e-9d31-870257c3131f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190911_razer_iphone_tok_iphone_11","timestamp":"2019. szeptember. 11. 13:03","title":"Olyan tokot készített a Razer, ami segít „hidegen” tartani az új iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb lépést jelentett be az orvosi egyetem rektora, ami a hvg.hu által közreadott nagy palkovicsi mestertervvel megegyezik.","shortLead":"Újabb lépést jelentett be az orvosi egyetem rektora, ami a hvg.hu által közreadott nagy palkovicsi mestertervvel...","id":"20190910_Az_innovacio_fele_fordul_a_Semmelweis_Egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0b1349bc-8a24-461d-8ed1-c479b914320e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"193607bd-07a9-464c-9683-08cb074d0efa","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Az_innovacio_fele_fordul_a_Semmelweis_Egyetem","timestamp":"2019. szeptember. 10. 06:17","title":"Az innováció felé fordul a Semmelweis Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szexuálisan zaklatta az otthonban elhelyezett gyerekeket.\r

","shortLead":"Szexuálisan zaklatta az otthonban elhelyezett gyerekeket.\r

","id":"20190910_Nyolc_evet_kapott_a_bicskei_gyermekotthon_egykori_igazgatoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"208f97b3-0f49-46a8-a073-2d0965dcf172","keywords":null,"link":"/itthon/20190910_Nyolc_evet_kapott_a_bicskei_gyermekotthon_egykori_igazgatoja","timestamp":"2019. szeptember. 10. 14:48","title":"Nyolc évet kapott a bicskei gyermekotthon egykori igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]