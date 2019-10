Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Borult, esős, szeles idő vár ránk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","shortLead":"Borult, esős, szeles idő vár ránk az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzése szerint.","id":"20191003_idojaras_eso_szel_csutortok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=55cd1b6b-8e88-4b76-ba20-527ff48ef378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77ac5c80-daef-4769-b907-4bd0c369b5ea","keywords":null,"link":"/itthon/20191003_idojaras_eso_szel_csutortok","timestamp":"2019. október. 03. 05:13","title":"Kevésbé szép arcát mutatja ma az ősz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"cegauto","description":" ","shortLead":" ","id":"20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a6938e2-520a-4b30-94ef-482a87e37635&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2601ddc-4a37-4a0b-974e-0b958b771b45","keywords":null,"link":"/cegauto/20191001_Itt_a_Fidesz_csodafegyvere_reszatadas_felkesz_utak_es_letesitmenyek_atadasara","timestamp":"2019. október. 01. 14:25","title":"Itt a Fidesz csodafegyvere: részátadás félkész utak és létesítmények felavatására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","shortLead":"A közutak mellett vasúton is szállítanak majd harci járműveket.","id":"20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=34fc234d-9a8a-456f-997e-99888f9064d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876e82ea-e35f-48f2-bc87-8cf3d2415b80","keywords":null,"link":"/itthon/20191002_Csutortoktol_ismet_katonai_konvojokra_kell_szamitani_az_utakon","timestamp":"2019. október. 02. 22:03","title":"Csütörtöktől ismét katonai konvojokra kell számítani ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Az innovációs és technológiai miniszter a Hungrail vasúti konferencián reagált a vasút a média által ért kritikáira. Szerinte egyrészt azért van ez, mert közelednek a választások, másrészt mert most történik valami.","shortLead":"Az innovációs és technológiai miniszter a Hungrail vasúti konferencián reagált a vasút a média által ért kritikáira...","id":"20191001_Palkovics_2010_elott_nem_erte_ennyi_kritika_a_vasutat_de_akkor_nem_is_tortent_semmi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=de8ae0eb-3124-4179-b85c-ea57131d50f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c53dadc0-326b-4fff-8700-d32d16640901","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191001_Palkovics_2010_elott_nem_erte_ennyi_kritika_a_vasutat_de_akkor_nem_is_tortent_semmi","timestamp":"2019. október. 01. 10:33","title":"Palkovics: 2010 előtt nem érte ennyi kritika a vasutat, de akkor nem is történt semmi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint a jelenlegi tudományos elméletek alapján a bolygó \"nem is létezhetne\".","shortLead":"Csillagához képest szokatlanul nagy méretű bolygót fedezett fel egy nemzetközi csillagászcsoport, akik szerint...","id":"20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=321ca0cb-e340-4701-ac8b-0c1d2e3bb5bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f926188-2e7e-4b0e-85db-7d63a9b104c5","keywords":null,"link":"/tudomany/20191002_gj3512b_exobolygo_felfedezese_voros_torpe","timestamp":"2019. október. 02. 19:08","title":"Azt mondják, ez a bolygó nem is létezhetne, de most rátaláltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","shortLead":"A nő azt hitte, betörőt ért tetten. Pedig csak eltévesztette a saját lakását.","id":"20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=211bd668-3e13-4118-80ae-54da9a6ec26e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23642592-7106-4639-9040-254aee239942","keywords":null,"link":"/vilag/20191003_amber_guyger_rendor_dallas_szomszed_birosag_itelet","timestamp":"2019. október. 03. 06:07","title":"Agyonlőtte fekete szomszédját, tíz évet kapott egy amerikai rendőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0","c_author":"Oroszi Babett","category":"kkv","description":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","shortLead":"Kijöttek a Tiborcz Istvánhoz és Mészáros Lőrinchez köthető tőzsdei cégek beszámolói. Milliárdok és emelkedés mindenütt.","id":"20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=82680242-6cba-446e-9c5f-05e0863038d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75575faf-28b5-44b4-832a-855daac760d7","keywords":null,"link":"/kkv/20191001_apeninn_opus_konzum_2019_felev_eredmeny","timestamp":"2019. október. 01. 14:28","title":"Több mint 3 milliárd forintos profit Tiborczék tőzsdei cégénél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","shortLead":"Philippe Menasché azt mondta, nem tud csodákat tenni.","id":"20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=515631f9-08d3-4f5d-8284-32047bf8ba19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bba02ef7-bc41-464d-a59f-3c5ba51fae0a","keywords":null,"link":"/elet/20191001_michael_schumacher_orvos_parizs_kezeles","timestamp":"2019. október. 01. 16:51","title":"Üzent Michael Schumacher francia orvosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]