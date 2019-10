Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely az autoimmun betegségek egyik ritka, öröklődő kórképe, és mozgásképtelenséghez vezet.","shortLead":"A The New York Times arról ír, hogy a Fülöp-szigeteki elnök izomgyengeségben (myasthenia gravis) szenved, amely...","id":"20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=76de8b1f-7459-4c82-a1a3-bbe7520b1d76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d49d85c-6219-44c7-96de-53c05eeb2883","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_rodrigo_duterte_fulop_szigeteki_elnok_izomgyengeseg_autoimmun_betegseg","timestamp":"2019. október. 07. 05:32","title":"Tánc közben beszélt súlyos betegségéről Rodrigo Duterte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több száz embert érintő titkos ügyeket követően a párt bőkezű rehabilitációval nyugtatta rossz lelkiismeretét.","shortLead":"Még Sztálin halála után is születtek ítéletek a Rajk-perhez kötődő koncepciós eljárásokban. A 70 éve kezdődött, több...","id":"201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24660df-598b-4d47-9720-7fd2d78f3f45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcc53247-ea17-4310-94bd-292af6521a54","keywords":null,"link":"/360/201939__a_rajkper_mellekperei__letszamellenorzes__hatmillios_banatpenz__szeles_merites","timestamp":"2019. október. 07. 10:30","title":"Rákosi a Rajk-üggyel indította a lavinát, a mellékperekben még majdnem 100 embert ítéltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","shortLead":"Erről az észak-koreai főtárgyaló beszélt Stockholmban.","id":"20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f5308453-cad7-4108-9e76-78994264b597&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75ca3728-3d02-4edb-bc60-889351a5ec08","keywords":null,"link":"/vilag/20191005_Nuklearis_leszereles_megszakadtak_az_eszakkoreaiamerikai_megbeszelesek","timestamp":"2019. október. 05. 20:10","title":"Nukleáris leszerelés: megszakadtak az észak-koreai-amerikai megbeszélések","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4f11246-cbab-4d5e-94c3-364dbf522c05","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kalifornia kormányzója két olyan törvényjavaslatot írt alá, amelyekkel elejét vennék a deepfake-videók terjedésének.","shortLead":"Kalifornia kormányzója két olyan törvényjavaslatot írt alá, amelyekkel elejét vennék a deepfake-videók terjedésének.","id":"20191007_kalifornia_deepfake_video_keszitese_terjesztese_illegalis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b4f11246-cbab-4d5e-94c3-364dbf522c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5477b34b-1954-4b93-acc7-7e00b4bfeb2f","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_kalifornia_deepfake_video_keszitese_terjesztese_illegalis","timestamp":"2019. október. 07. 10:33","title":"Kaliforniában arra jutottak, két törvény megálljt parancsolhat a kamuvideóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel a különböző konyhák emblematikus receptjeit. A videós útmutató egyszerű, nagyszerű, csak ki kell próbálni.","shortLead":"Gasztronómiai kísérletezésre hívjuk az olvasónkat. Grúziától Kínáig, Argentínától Olaszországig térképezzük fel...","id":"20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=535b2451-7548-40fd-b3ef-7ad1fbefa647&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2e40d85-3c23-4fcd-ba6f-06aa1a7cb3bc","keywords":null,"link":"/elet/20191007_Fozzon_velunk__eritreai_zigni","timestamp":"2019. október. 07. 10:52","title":"Főzzön velünk! – eritreai zigni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól sikerültek. Annyira, hogy az iPhone 11 Pro Max a világ jelenlegi legjobb okostelefonja címet is megszerezte.","shortLead":"A neves amerikai fogyasztóvédelmi magazin, a Consumer Reports szerint az Apple idei iPhone-jai kivételesen jól...","id":"20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ca7c73a7-b9fa-4fb1-a0fb-81c4cd591db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"baa0b322-1721-463e-b925-d1e3106faa70","keywords":null,"link":"/tudomany/20191007_apple_iphone_11_pro_velemeny_consumer_reports_jelentes_fogyasztovedelem","timestamp":"2019. október. 07. 11:03","title":"Új királya van a telefonoknak: a fogyasztóvédők szerint az új iPhone minden másnál jobb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan kiszivárogtató is, akinek közvetlen értesülései vannak arról, miről tárgyalt még július 25-én az amerikai elnök és Volodimir Zelenszkij ukrán államfő. A vádak szerint Trump rá akarta kényszeríteni Zelenszkijt, hogy Kijev újítsa fel a demokrata párti elnökjelölt, Joe Biden fia elleni ukrajnai vizsgálatot.","shortLead":"Tovább bonyolódik Donald Trump impeachment-botránya. Egy amerikai ügyvéd közölte, hogy jelentkezett olyan...","id":"20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=181ea5cf-28a2-43c5-9ad0-45abfcae21c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"868612ad-85e8-4965-964e-2f9e8cc95253","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_donald_trump_kiszivarogtato_ukrajna_botrany_joe_biden_impeachment","timestamp":"2019. október. 06. 17:19","title":"Újabb kiszivárogtató jelentkezett Trump Ukrajna-botrányában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b344afd-a93c-4d71-89fe-bcee9dd99b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20191006_orban_unios_minimalber_robbano_telefon_nasa_tess_fekete_lyuk_csillag_szemetgyujto_csendes_ocean_facebook_livemaps","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8b344afd-a93c-4d71-89fe-bcee9dd99b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01eae133-ba70-40a3-839a-f579263738c1","keywords":null,"link":"/tudomany/20191006_orban_unios_minimalber_robbano_telefon_nasa_tess_fekete_lyuk_csillag_szemetgyujto_csendes_ocean_facebook_livemaps","timestamp":"2019. október. 06. 12:03","title":"Ez történt: aktiválták a 600 méter hosszú szemétcsapdát az óceánon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]