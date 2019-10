Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból. Elkezdték hát nyomni a dudát.","shortLead":"Egy Tennessee állambeli férfi autójába bemászott két medvebocs, de az állatok kijönni már nem tudtak a kocsiból...","id":"20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed5177c4-c8fe-4681-837b-b9f9dfdf0862&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7c5792dd-57f5-40a5-a143-a486193b0149","keywords":null,"link":"/cegauto/20191006_medvebocs_auto_duda_tennessee","timestamp":"2019. október. 06. 12:54","title":"Ilyen az, amikor medvebocsok elfoglalják az autódat, és irtózatos zajt csapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy hetet adott a brit miniszterelnöknek a Brexit-vita megoldására az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő finn kollégája. ","shortLead":"Egy hetet adott a brit miniszterelnöknek a Brexit-vita megoldására az Európai Unió soros elnöki tisztét betöltő finn...","id":"20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_brexit_antti_rinne_finnorszag_eu_soros_elnokseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed0bc644-e0f0-4167-9c03-b2a6e94db51c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd5b216a-39c9-49e9-a0a8-4dcb739cafe3","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_brexit_antti_rinne_finnorszag_eu_soros_elnokseg","timestamp":"2019. október. 06. 17:49","title":"Egy hetet kapott Johnson a Brexit-megoldásra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk - menekülőben van. ","shortLead":"Kilenc ember kapott lövést egy kansasi bárban vasárnapra virradóan. A támadó - ha egyáltalán egy merénylőről beszélünk...","id":"20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd2ff20-9840-4861-bf2c-9834fbd9fb26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"784817da-c35f-45b4-8831-874a05712b8c","keywords":null,"link":"/vilag/20191006_Lovoldozes_volt_egy_kansasi_barban_tobben_meghaltak","timestamp":"2019. október. 06. 14:31","title":"Lövöldözés volt egy kansasi bárban, többen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db10dd2-84e1-4152-9915-cc87b3cc054d","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk öt kulcsszót, ezeknek valahol fel kell bukkanniuk ebben a szubjektív visszatekintésben. Krusovszky Dénes ezen a héten rendhagyóan indult neki összefoglalójának.","shortLead":"Sorozatunkhoz öt írót kértünk fel: írjanak arról, miként élték meg az elmúlt hetet. Egy megkötésünk volt csupán: adunk...","id":"20191006_En_hetem_Kruszovszky_Denes_es_a_reszakadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9db10dd2-84e1-4152-9915-cc87b3cc054d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d75c096b-ff5e-488b-9ac0-21a365ea36b3","keywords":null,"link":"/360/20191006_En_hetem_Kruszovszky_Denes_es_a_reszakadas","timestamp":"2019. október. 06. 19:00","title":"Az én hetem: Kruszovszky Dénes és a félreolvasott szavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e32cbd6a-1650-4fa3-9977-b7ff747f7f1b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második részben Kafi úszni tanul és a szalagavató táncra is készülnie kell. Az epizódban betekintést kaphatunk a gyermekotthon zsúfolt mindennapjaiba is. ","shortLead":"A Könnyű Leckék című dokumentumfilm egy szomáliai menekült lány beilleszkedését mutatja be Magyarországon. A második...","id":"20191005_Konnyu_Leckek_masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e32cbd6a-1650-4fa3-9977-b7ff747f7f1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e729c51c-05c3-4a2c-b75a-fc296a5c388f","keywords":null,"link":"/360/20191005_Konnyu_Leckek_masodik_resz","timestamp":"2019. október. 05. 19:00","title":"Doku360: \"Ittragadtam. A többiek továbbmentek, de én elfáradtam\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió \"ragadja meg\" az új brit Brexit-megállapodási javaslatok teremtette lehetőséget.\r

","shortLead":"Boris Johnson brit miniszterelnök azt kérte vasárnap megjelent cikkében, hogy az Európai Unió \"ragadja meg\" az új brit...","id":"20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_cikk_europai_unio_brexit_megallapodas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72527500-7848-4c32-a3be-362ebc869235&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627f8388-4726-432e-a373-795564a150ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20191006_boris_johnson_brit_miniszterelnok_cikk_europai_unio_brexit_megallapodas","timestamp":"2019. október. 06. 14:14","title":"Johnson szerint az unión múlik, milyen lesz a brit búcsú","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dd5efd8-93ec-484d-80d9-a68d26034faa","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Mécsesgyújtás, félárbócra eresztett lobogó, idegenvezetés a sírkertben – országszerte és a szomszédos országokban is megemlékezéseket tartanak az aradi vértanúk kivégzésének 170. évfordulója, október 6. alkalmából.","shortLead":"Mécsesgyújtás, félárbócra eresztett lobogó, idegenvezetés a sírkertben – országszerte és a szomszédos országokban is...","id":"20191006_aradi_vertanuk_kivegzes_170_ev_evfordulo_megemlekezes_oktober6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1dd5efd8-93ec-484d-80d9-a68d26034faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd151327-c489-44fd-b7d8-c36b1e199775","keywords":null,"link":"/kultura/20191006_aradi_vertanuk_kivegzes_170_ev_evfordulo_megemlekezes_oktober6","timestamp":"2019. október. 06. 11:35","title":"170 éve végezték ki az aradi vértanúkat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711","c_author":"Lengyel Miklós","category":"vilag","description":"Trump új közel-keleti politikája: cserbenhagyja a kurdokat, és támogatja Erdogant.","shortLead":"Trump új közel-keleti politikája: cserbenhagyja a kurdokat, és támogatja Erdogant.","id":"20191007_Erdogan_szabat_kezet_kapott_a_kurd_milicia_szetveresere","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bea80f9f-3461-4a0d-8544-a47552bdc711&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bed9b8e1-21a5-49c1-b07d-bf6078142320","keywords":null,"link":"/vilag/20191007_Erdogan_szabat_kezet_kapott_a_kurd_milicia_szetveresere","timestamp":"2019. október. 07. 16:31","title":"Erdogan szabat kezet kapott a kurd milícia szétverésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]